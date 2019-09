Halíka i Němcovou „dám“, ale tohle ne. Dílko, ze kterého trapnost tryskala, vrací se Tomáš Vyoral k ostudě České televize

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor Tomáš Vyoral se opět pustil do žhavých témat z uplynulého týdne. Ohodnotil tak třeba nový pořad České televize „To se ví“. Sledování tohoto pořadu prý bylo „nejtěžším kalibrem“ a „trapnost tryskala proudem“. Takový pořad by dle něj snad „horko těžko vypotili i bolševici“ a „potomci tvůrců a aktérů se budou stydět až do osmého kolene“. Řeč pak přišla i na „postiženou záškolačku“ Gretu Thunbergovou a její následovníky v Česku včele s Evou Holubovou. Vyoral se na klimatické demonstrace již připravuje. „Už píšu transparent ‚Greta zvítězí nad lží a nenávistí‘, samozřejmě v angličtině, a na netu jsem si objednal vlajku EU,“ podotýká. A nit nezůstala suchá ani na ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi.

Česká televize odvysílala pilotní díl svého nového zábavného pořadu nazvaného „To se ví“, kterým chce bojovat proti dezinformacím. Díval jste se? Jak se vám pořad líbil? Co výkony protagonistů?

Anketa Souhlasili byste, kdyby prezident Zeman zastavil stíhání premiéra Babiše? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 2089 lidí

Když pominu žádoucí ideologickou linku, která byla zřejmá předem, tak šlo zcela o nekoncepční, nesmyslný, křečovitý formát s povrchním pokusem o humor bez jakékoliv přidané vzdělávací hodnoty. Paskvil, který by trumfla svou besídkou kdejaká mateřská školka. A to myslím opravdu vážně. Šlo o parodii na boj s dezinformacemi a fake news, a o sebeparodii nadto. Musím říct, že souhlasím s mluvčím prezidenta a stejně jako on mám pocit, že scénář a výrobu pořadu museli infiltrovat buď tvůrci České sody, nebo Putin a jeho hackeři. Protože takhle zdiskreditovat boj s dezinformacemi by neuměl ani herec filmů pro dospělé pány Jakub Janda z Evropských hodnot nebo bývalý novinář a či vrchní úderník od soudružky Mogherini z EU Kalenský, současný hrdobec bojující proti ruským dezinformacím a Alexandru Vondrovi.

Kapitola sama o sobě je moderátor Tomáš Měcháček. Jeho moderátorská příprava nejspíš spočívala ve sledování pořadů pana Jaromíra Soukupa. Se vší úctou k panu Soukupovi. Zajímavé, že aktéři, pro něž byl Soukup jedním s terčů, nepřekvapivě nezaznamenali, že klon pana Soukupa, je tam s nimi právě v podobě moderátora. Podobná gesta, dikce i vzhled. Jen byl pro mě pan Měcháček svou sebejistotou a zrychleností asi sedmkrát nesympatičtější a už po pár minutách se mi dost protivil. Jako třešnička na dortu nebo finální kulka na komoru tohoto údajně „vzdělávacího zábavného pořadu o poznávání fake news“ bylo rozhodnutí o vítězi, kterého zřejmě na základě vlastního pocitu zvolil moderátor.

Suma sumárum pořad, který by opravdu horko těžko vypotili i bolševici – forma i obsah, z něhož trapnost tryskala proudem. Zajímalo by mě, kolik stála licence na tento bizár. Troufám si tvrdit, že za jeden večer bych pro ČT vytvořil o několik tříd lepší koncept a scénář, než dokázali touto sebeparodií tvůrci. Scenárista Matěj Randár zřejmě jednotlivé scény tahal z klobouku, stejně jako v posledních letech trenéři jednoho pražského fotbalového klubu sestavu. Jakkoliv jsem se i s odstupem snažil na této bizarní psychedelické a tendenční taškařici najít jakékoliv pozitivum, tak jsem dospěl pouze ke dvěma. Důvod vypnout televizi a věnovat se něčemu užitečnějšímu, třeba svým blízkým.

A taky opětovné rozvíření debaty o zrušení povinné daně, kterou odvádíme údajně vyvážené a objektivní veřejnoprávní ČT, jež je pouze hlásnou troubou propagandy EU a USA, kterou do nás servilně pumpují úderníci, kteří mají zřejmě patent na pravdu... a lásku. Nic víc, nic míň.

Zastáncům veřejnoprávní televize se muselo udělat nevolno, když tento týden prezident Miloš Zeman hovořil o tom, že je načase uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků. Pod kotel přiložil Andrej Babiš, který si umí představit konkrétní opatření pro nízkopříjmové skupiny. Naopak Karel Schwarzenberg, či Petr Gazdík s takovým nápadem zásadně nesouhlasí. Je podle vás něco pravdy na Zemanových slovech?

Neustále omílané téma. Kéž by se to podařilo plošně, protože jakkoliv je řemeslně vysílání ČT často kvalitní a profesionální a řada programů jistě stojí za to, tak o objektivitě, vyváženosti a nezaujatosti zpravodajství může hovořit jen negramotný člověk s dvojnásobnou lobotomií, frakturou lebky a dvojkou v krvi. Nicméně si myslím, že na osekání ČT nebude mít v blízké době nikdo koule. Ani Babiš, byť ho začátkem září v živé reportáži v hlavních zpravodajských Událostech reportér Hynek 3× označil za „bývalého premiéra“. Divím se, že se Babiš do tohoto přešlapu a evidentního příkladu fake news a dezinformace pořádně neobul.

Že Schwarzenberg nebo Gazdík nesouhlasí, je pochopitelné, protože zatímco teď mají pozitivní PR za naše peníze, v případě soukromého vlastnictví televize by si pak museli za obraz, který mají teď, třeba i platit. A předpokládám, že se v podobném duchu ozvali taky Piráti, kteří jsou od poslední kampaně do sněmovních voleb protežovanou stranou číslo jedna, a taky pan „teď vám ukážu fajn fotku a velká ramena“ Petr Fiala.

Na Televizi Seznam proběhl duel hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka se spoluautorem pořadu „To se ví“ Milošem Gregorem. Debata byla plná vzájemných výpadů, Ovčáček například posměšně poznamenal, že pořad „To se ví“ je patrně výsledkem vloupání tvůrců České sody do ČT. „Ovčáček je problematická osoba,“ zaznělo oproti tomu z úst Miloše Gregora. „Problematické je právě to, jak relativizuje zdroje informací a relativizuje pravdu...“ dovysvětlil posléze Gregor, v čem je Ovčáčkův problém. Souhlasíte s některou ze zde prezentovaných tezí?

Můžeme si myslet cokoliv o mluvčím pana prezidenta, který nicméně podle mě svou práci dělá velmi dobře, ale každý, kdo se podílel a podílí na pořadu „To se ví“ musí být buď nepříčetný, mentálně opožděný, ideologicky zaslepený nebo opravdu dobře zaplacený. Nemám pro to jiné vysvětlení. A budu rád, když mi to někdo vysvětlí.

Psali jsme: ČT má průšvih? Za pořad o „fake news“. Vrchní kontrolor: Jak z 80. let. To nejhorší Umí jazyky, dobře vypadá, ale jak promluví... Člověk by popadl nejbližší propisku a zarazil si ji do mozku! Tomáš Vyoral se neudržel kvůli Emmě Smetana Tatínek Kolář vám vyhlásí válku. Psychopatická nenávist k Rusku. A z Německa přichází humor jak ze zvláštní školy, kroutí hlavou Tomáš Vyoral Objednal si vandala na poničení sochy Koněva sám starosta Kolář? Komentátor Vyoral má jasno

Eva Holubová a další představitelé uměleckého světa se rozhodli vyslat k Čechům krátký vzkaz pomocí videa – oznámili národu, že se chystají do stávky za klima. „Ten průser je podle mě tak velkej, že by lidi měli apelovat na své rodiče,“ zdůrazňuje před kamerou herečka Holubová. Video sdílela organizace Greenpeace. Budete také stávkovat?

To víte, že budu. Už píšu transparent „Greta zvítězí nad lží a nenávistí“, samozřejmě v angličtině, a na netu jsem si objednal vlajku EU. V nejbližších dnech se chystám někam na přechod pro chodce blokovat dopravu. Taky mám v plánu jít do svých alma mater lobbovat za vyměnění fotografie prezidenta Miloše Zemana za Gretu a chci jít také obohatit svou uvědomělostí skauty, řada jejich členů podepsala otevřený dopis pro vedení, aby se aktivně účastnilo boje s klimatickou změnou a indoktrinovali mladé skautíky. Tak dlouho vzývané globální oteplování soudruzi hodili nějak bokem, všimli jste si? In je klimatická změna – protože ta je pravdě přece jen blíže než původní pojem.

Co se paní Holubové týká, nechci být osobní, ale sama nedávno říkala, mimo jiné perly o nutnosti vychcípání jedné generace, že má řadu psychiatrů. Chtěl bych jí upřímně vzkázat, že zřejmě špatných a zbytečně za ně vyhazuje peníze. Jakkoliv má na to právo, tak angažovaní umělci coby první linie propagandy každého režimu – ať už vědomě, či nevědomě – jsou de facto terminus technicus. A paní Holubová je zářným příkladem. Každopádně myslím, že aktéři videa můžou být rádi alespoň za jednu jistotu – chytří neumřou.

Klimatická aktivistka Greta Thunbergová se v USA setkala s několika americkými senátory i s exprezidentem Barackem Obamou. Senátoři od mladé slečny dostali „kouř“ za to, že se ve věci ochrany planety nedostatečně angažují. „Potřebujeme vaše vedení,“ reagoval americký senátor Ed Markey, který slíbil, že politici se budou více snažit. Čím si vysvětlit takovou úslužnost vrcholného politika vůči mladé dívce?

Žádoucím názorem poplatným současnému režimu a jeho zájmům. Tím, že je mluvčí elit a uvědoměle šíří jedno z jejich novodobých náboženství pro ovládání mas – globálního oteplování alias klimatickou změnu. Proč by jinak takzvané elity, které doslova a do písmene kakají na většinový názor obyvatel svých zemí, poslouchaly hřmot a nechaly se tepat postiženou záškolačkou? Jestli pan senátor potřebuje vedení spasitelky a novodobé mesiášky Grety, pak by se měl vážně zamyslet nad svým duševním zdravím a raději informovat svého ošetřujícího lékaře.

Vyšel dlouho očekávaný film Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Viděl jste ho? Jak se vám líbil? Nadpis úvahy Petra Fischera na serveru Aktuálně.cz zní: „Kdo se bojí Nabarveného ptáčete, bojí se hlavně sebe.“ Jak byste na takový výrok reagoval?

Anketa Máte pochopení pro mládežníky, kteří stávkují kvůli globálnímu oteplování? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 11322 lidí

Myslím, že pan Marhoul tento film dělal spíše pro všemožná ocenění a pocty, ať už Oscara nebo jiné, než pro lidi. Alespoň já to tak vnímám. A je to podle mě špatně. Ona už ani kniha, kromě expresivního násilí, není kdoví jaký zázrak. Něco o ní vypovídá také to, že ač smyšlená, byla svého času prezentována jako reálný příběh. Chce-li někdo potkat skutečnou bolest a násilí bez prvoplánově expresivního vyjádření, ať si přečte podle mě bezkonkurenčně nejlepšího českého autora Jana Procházku. Ať žije republika, Ucho, Kočár do Vídně nebo Svatá noc jsou naprosto dokonalými psychologickými díly.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček na twitterovém účtu svého úřadu vyzval pachatele nedávného dronového útoku na ropná pole v Saúdské Arábii, aby „se svými neospravedlnitelnými aktivitami s okamžitou platností přestali“. Jak na vás tato komunikace z oficiálních míst působí?

Kdo mě sleduje, tak možná bude znuděn, že opakovaně pana Petříčka přirovnám k ne úplně bystrému Ralphu Wiggumovi ze Simpsonů. Ale opakování je matka moudrosti. Každopádně průšvih na Arabském poloostrově je díky Petříčkovi zažehnán. Protože to, co Pocheho černý Petříček napíše na Twitteru, jako by se stalo a všichni si z něj sedají na zadek. Budu se opakovat, ale posílejte k nám depeše s příkazy z Bruselu a z USA přímo a nepotřebujeme žádného Petříčka. Zkrátka a dobře, Petříčka ať si někdo strčí za klobouk a nechá ho tam, než přijde kouzelník. Děkuju pěkně.

Pirátský primátor Zdeněk Hřib a premiér Andrej Babiš se hádají kvůli plánu na úřednickou čtvrť v Letňanech – primátor chce za poskytnutí městských pozemků od státu spolupráci u některých investic. Babiš s Hřibem bezúspěšně jednal a na adresu primátora poznamenal, že jednání s ním přináší „velké psychické trauma“. Hřib naopak naznačil, že Babiš Praze žádné peníze poskytnout nechce, přičemž například Brno podobných výhod čerpá. Jak se na spor díváte vy? Kdo komu dělá naschvály?

To nedokážu posoudit. Ačkoliv nejsem obdivovatelem ani jednoho z pánů, Andreje Babiše dokážu překousnout. Za pana Hřiba se však musí mlátit do hlavy polovina vedení globalistické Pirátské strany. I jejich PR agentura Česká televize se musí ohánět, jak jen to jde. Jako příklad lze uvést nedávné Události, komentáře a zcela tendenční moderátorský počin v diskusi pánů Hřiba a Nachera. Je fajn mít na vysoké pozici nějakou loutku, kterou si můžeme vodit, ale mít tam naprostého mimoně, který každou chvíli něco zbastlí, asi není úplně selanka. Pan Hřib je, dle mého, to nejhorší, co Prahu za poslední desítky let potkalo.

Psali jsme: Jak typické pro takzvané „demokraty“! Tomáš Vyoral účtuje s Klusem za to, jak „nechtěl soudit“ Nohavicu Ty máš něco proti gayům a lesbám? Tomáš Vyoral napsal komentář k LGBT a nestačil se divit Diletantismus a slepé údernictví! Komentátor udeřil na „české elfy“ a vyzývá ČT, ať se zabývá šířením této jejich fake news Peszynski napadl Zdechovského: ,,Je jako ruský propagandista!“ Vy prasata, dostal odpověď

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs