Halíkovo ovlivnění voleb: Ježíšku, ochraňuj nás před Babišem. A obdaruj nás Pavlem

Po bývalém premiérovi a prezidentském kandidátu Andreji Babišovi (ANO) se k Pražskému Jezulátku v tomto týdnu obrátil kněz Tomáš Halík a vznesl k němu též své prosby. „Svaté Jezulátko a všichni naši patroni, ochraňujte nás před Andrejem Babišem a před vším zlým,“ žádal a prosil Jezulátko, aby Babišovi odpustilo, že si z něj „dělá cukrátko na lákání katolických voličů“. Ježíšek by nás dle Halíka měl obdarovat i v čase povánočním – a to generálem Petrem Pavlem.

reklama

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 9% Nepřestřelil 91% hlasovalo: 15862 lidí



„Velice děkuji otcům Karmelitánům, že odmítli udělat z Jezulátka kulisu pro jeho politickou kampaň plnou lží, podvodů, demagogie a nenávisti,“ pronesl pak následně a Babišovi radil, aby do kostela přišel k pokání „za všechno zlé, co učinil pro tento stát a tuto zemi“. K takovému účelu mu prý bude kostel vždy otevřen.



„Vzpomeňme na ty desítky zbytečně zemřelých v druhé vlně pandemie v důsledku naprosto chaotického nezvládání,“ naznačil pak, za co by měl někdejší ministerský předseda přijít k pokání.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš nakonec přece jen u Jezulátka: Pravda a láska zvítězí, musíte věřit. Pak mluvil o Bohu

Následně se Halík obrátil na „Ježíška“, aby konal a poslal Babiše tam, „kam patří“. „Milý Ježíšku, já tě prosím, abys nás v této povánoční době obdaroval slušným prezidentem – Petrem Pavlem a abys napomohl poslat Andreje Babiše tam, kam patří. Pražský hrad to určitě není, to by se všichni naši svatí a naši králové, kteří jsou tam pohřbeni, museli obracet v hrobech!“ spustil a vedle samotného „Ježíška“ žádal o součinnost i věřící, aby volili s rozumem a zodpovědně.



Na videu zveřejněném na youtubovém kanále pražské Akademické farnosti se dal následně kněz Halík do čtení evangelia a věřící například poučil o „zdravé víře“, jež „rozšiřuje obzory“, a o „nemocné víře“ a posedlosti strachem.



„Šíření strachu a poplašných zpráv je to, čím se dnes ve velkém zabývají dezinformační sítě a populističtí demagogové,“ pravil Halík a při čtení evangelia vysvětlil „paranoiu“ věřícím na Babišově kampani a „strašících plakátech“. „Například lež, že generál Pavel chce válku. Podobná špína už podstatně ovlivnila jednu prezidentskou volbu před deseti lety,“ vyjevil Halík.

Fotogalerie: - Halíkova bohoslužba

Ke „spravedlivému míru“ nás dle Halíka doprovodí spíše „někdo, kdo válku zná zblízka a projevil v ní osobní hrdinství“.



„Ti, kteří dnes chtějí, abychom nepodporovali Ukrajinu a prodali ji agresorovi tak, jako jsme my kdysi byli prodáni ve jménu ‚zachování míru‘, mi připomínají mírové kněze ve službách komunistické propagandy,“ mínil posléze Halík a prosil za spravedlivý mír na Ukrajině i za obránce napadené země, kteří bojují za svobodu své země a existenci svého národa.

Pak se Halík opět navrátil k prezidentské volbě a znovu žádal o ochranu „před zlem a před Babišem“.

Psali jsme: Tomáš Halík: Nevyčítám Pavlovi KSČ. Západ ho přijal a je směšné ho kádrovat Nedá správně dohromady jedinou českou větu, trestně stíhaný... Halík jde proti Babišovi Za Dukou zůstane legitimizace SPD! Halík, Kysela ze Senátu a další hodnotili kardinálovu éru Halík se pochválil: Už dlouho jsem říkal, že Putin je dnešní Hitler. Mnozí se mi dnes omlouvají, že mi nevěřili

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.