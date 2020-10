Hamáček: 14 až 19 tisíc nakažených denně? To je dobré. Ale pokud 25 tisíc...

reklama

„Těch 15 tisíc není úplně špatná zpráva, jakkoli to je rekord. Podle těch našich modelů to znamená, že pokud by to pokračovalo tímto tempem, a to tempo nárůstu se bude postupně snižovat, tak to je cesta správným směrem a blíží se to k tomu, aby ta křivka kulminovala někdy v půlce listopadu. Ono to má setrvačnost opravdu jako zaoceánský parník, takže když otočíte kormidlem, tak ta loď jede ještě nějakou chvíli rovně,“ upozornil Hamáček.

Modely, které má vláda k dispozici, říkají, že zlepšení má opravdu nastat ve druhé půlce listopadu. „Musíme být připraveni, že ještě budou padat rekordní čísla, ale co je klíčové, je ta dynamika nárůstu, aby ten nárůst zpomaloval a aby se postupně zastavil a začal klesat.

Anketa Kdo je váš favorit pro prezidentské volby v USA? Donald Trump 60% Joe Biden 18% Je mi to jedno 22% hlasovalo: 3075 lidí

A jak by naopak vypadal ten nejčernější scénář?

„Ten model o kterém hovořím, říká, že pokud by se to podařilo zakulminovat na nějakých 14 až 19 tisících případech denně, tak bychom to měli stále ještě zvládnout. ... Pokud by se ukázalo, že to nefunguje, že tady v pátek bude 25 až 30 tisíc případů, tak by to bylo na vážné zamyšlení, to by znamenalo, že bychom ta opatření museli přehodnotit,“ varoval Hamáček.

V takovém případě by pak muselo nastat podobné vypnutí země, jaké nastalo v Izraeli.

V rádiu také prozradil, že pokud člověk poruší zákaz nočního vycházení, aniž by dokázal doložit, že je na cestě z práce či do práce, může dostat pokutu až 10 tisíc korun. Než ji ale policisté udělí, mohou si telefonicky či jinak ověřit, zda člověk opravdu pracuje tam, kde říká.

Psali jsme: Kouříte, pijete, cpete se! Vy navalte peníze. Covid přinese brutální zásah Nezavírejte lidi. Karel Janeček: Mocné skupiny zneužijí covid. Hrozí zničení společnosti Má covid, test to neodhalí. Prymulův nápad k ničemu? Temné náznaky Ministr Metnar: Do Česka dorazily plicní ventilátory poskytnuté NATO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.