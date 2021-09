Hamáček: Kroupa mě připravil o 20 procent

Jan Hamáček, stávající šéf ČSSD, věří, že se strana do Sněmovny dostane. Rozhodl se popsat, na co naláká voliče. Vedle toho se tvrdě obul do pravicové koalice SPOLU a nakonec udeřil na investigativního reportéra serveru Seznam Zprávy Janka Kroupu. Ten prý Hamáčka připravil o 20 procent podpory.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v rozhovoru pro Lidovky.cz prohlásil, že ČSSD je teď jedinou stranou, která jasně říká, jak postavit Česko opět na nohy a z čeho to zaplatit - z peněz nadnárodních korporací a bohatých občanů. A jelikož asi 40 procent voličů není rozhodnuto, komu dá svůj hlas, Hamáček doufá, že z tohoto koláče ukrojí podstatný kus právě sociální demokraté.

Pokud by se stalo, že se ČSSD nedostane do Sněmovny, Hamáček by z čela strany odstoupil. Nechtěl však prozradit, co bude dělat potom. „To nechte na mně,“ vyhnul se odpovědi.

Místo toho vysvětloval, že ČSSD chce zřídit solidární fond státního bydlení, s jehož pomocí hodlá řešit stávající bytovou krizi. Vedle toho chtějí přimět majitele investičních bytů, aby je pronajali lidem, např. vyšším zdaněním investičních bytů.

Poté se obul do obou opozičních koalic. Ve shodě s prezidentem Milošem Zemanem a šéfem hnutím ANO Andrejem Babiše označil Hamáček obě uskupení za podvod na voliče.

„Koalice Spolu je podvod na voliče. Sami říkají, že si postaví vlastní sněmovní kluby. Je to účelová věc, která má posílit jejich pozici. Na jejich programu je patrné, že museli dělat velké kompromisy, což je důvod, proč je tak moc bezobsažný. Kdyby měla ODS svůj vlastní program, bude to klasická autentická pravice. Byl by v tom její tradiční program včetně privatizace, školného, poplatků u lékaře. Ale to do programu napsat nemohli, protože by jim to lidovci vetovali. Proto je program Spolu velice obecný. Podle mého koalice nevydrží povolební vyjednávání,“ pravil Hamáček.

Nakonec věnoval pár slov kauze Vrbětice. Udeřil na investigativního novináře Janka Kroupu, který napsal, že Hamáček chtěl jako ministr vnitra a dočasně i zahraničí vyjednat utajení informací o výbuchu ve Vrběticích za vakcíny Sputnik a konání summitu Biden - Putin v Praze. Hamáček zdůraznil, že jasné důkazy pro svá tvrzení Kroupa nepředložil, ale Hamáčkovo jméno už zůstalo pošramoceno.

„Pokud vás někdo odstřelí na základě jakýchsi důkazů, které neukáže a publikuje to v nejčtenějším internetovém médiu, to vás jistě poškodí. Mě to stálo dvacet procent podpory veřejnosti,“ prohlásil Hamáček.

