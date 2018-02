Hamáček: Sobotka udělal pro ČSSD obrovský kus práce

Nový předseda ČSSD Jan Hamáček poskytl po svém zvolení rozhovory MF Dnes, Právu i Lidovým novinám. Hovořil nejen o samotné volbě, ale i o tom, jaké vládě by se měla dát přednost. Potvrdil také to, že si již psal s předsedou hnutí ANO a premiérem v demisi Andrejem Babišem.

Pro MF Dnes Hamáček uvedl, že boj o předsednické křeslo byl férovým soubojem. „Tentokrát se rozhodovalo především podle toho, co se dělo tady na sjezdu. Podle toho, jak na delegáty zapůsobili jednotliví kandidáti se svým projevem, se svojí představou, jak má fungovat sociální demokracie. Tak to má být,“ poznamenal Hamáček.

On sám si myslí, že kandidáty oslovil tím, že byl konkrétní. Slíbil také, že začne pracovat ihned po svém zvolení, neboť prioritou jsou podzimní komunální a senátní volby. „Naším úkolem je přesvědčit voliče, kteří od nás v minulosti odešli, že sociální demokracie je tady pro ně a že má smysl se vrátit,“ sdělil Hamáček.

Své pak MF Dnes řekl i k vládě. Podle svých slov zastává postoj, že tolerance menšinové vlády je méně výhodná pozice pro sociální demokracii než přímá účast v ní. Vyjádřil se i k Milanu Chovancovi, jenž skončil ve volbě předsedy až třetí. „Poděkoval jsem mu za férovou soutěž. Milan Chovanec je poslancem, je to náš odborník na bezpečnost a jako takový má v našem poslaneckém klubu určitě spoustu práce,“ zakončil Hamáček pro MF Dnes.

Pro Právo Hamáček dodal, že chce začít ČSSD řídit v krizovém režimu. Lidovým novinám se svěřil s tím, jak si představuje vyjednávání o vládě. „Vyjednávací taktiku určí sjezd. Budeme se bavit s našimi potenciálními partnery o tom, jaké jsou na stole alternativy. Když mám porovnávat přímou účast ve vládě, případně toleranci, dávání bianco šeků menšinové vládě, pak tolerance znamená, že sociální demokracie nebude mít vliv na to, co vláda dělá, a možnost kontroly je omezená. V tom vidím nevýhody pro ČSSD,“ sdělil Hamáček, jenž chce vést otevřená a sebevědomá jednání na základě mandátu sjezdu.

Zároveň také zdůraznil, že rozhodně nechce usednout do vlády s SPD Tomia Okamury.

Závěrem se pak vyjádřil i k tomu, jak vnímá neúčast Bohuslava Sobotky, bývalého premiéra a předsedy ČSSD, na sjezdu. „Je to škoda. Bohuslav Sobotka udělal pro sociální demokracii obrovský kus práce a určitě by i tady měl co říct. Možná by slyšel kritická slova, nicméně měl tady dneska být,“ uzavřel Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Merkelová nám vyslala důrazný vzkaz ohledně uprchlíků a financí. A toto jí odpověděl Andrej Babiš… Brno: Na Dornychu se zřizují průzkumné vrty Na Václavák se vrátí Lidové milice a Veřejná bezpečnost Soud zamítl stížnosti na podjatost v kauze kolem Ratha

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef