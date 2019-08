Hamáček? Už ne. Staněk. Zeman... Milan Chovanec promluvil, ČSSD nebude mít hezké ráno

Milan Chovanec po čase znovu přišel do XTV zhodnotit stav ČSSD. Výsledek v evropských volbách prý očekával. A odvolávání ministra Staňka popsal jako naprostý amatérismus a diletantismus. Zmínil debatu na Primě, kde byl Staněk vyzván k odstoupení: „Vedle seděla vyděšená paní Udženija z ODS, která pochopila, že opozice je zbytečná, protože sociální demokracie si stačí sama.“ Obul se do ministra Petříčka, že chtěl 1,5 miliardy a pak ještě poděkoval za 250 milionů. A Miloš Zeman? Prý už mu neleží na srdci blaho sociální demokracie. Ale když dal slovo, tak ho prý držel.

Hned na začátku se Luboš Xaver Veselý vrátil k evropským volbám, které pro ČSSD skončily debaklem. Zeptal se Chovance, jak moc je z výsledku voleb zklamaný. Bývalý ministr a poslanec prohlásil, že zisk pod jeden mandát očekával, takže spíš než zklamání je to náraz s realitou. „Volební kampaň nebyla téměř žádná, lídr byl velmi neznámý a nevýrazný. Já jsem žádal, aby se jela aspoň imageová kampaň na kandidáta, protože se nám opravdu občas dělo, že si kolegu Poce pletli se skokanem Plocem, takže tam bylo spousta věcí, které se nepovedly. A na konci byl unikát, že jsme si začali odvolávat vlastního ministra Staňka asi 14 dní před volbami. To si myslím, že se jednou dostane do učebnic politologie,“ zhodnotil eurovolby bývalý poslanec ČSSD. Doplnil, že čekal výsledek 3,5 %. Anketa Podpořili byste zrušení Senátu? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 11394 lidí

Podle něj je sociální demokracie pro voliče nesrozumitelná, protože není jasné, co je její politika ve vztahu k Evropě. „Když si volič poslechne kolegu Foldynu a pak, dejme tomu, kolegu Veselého, tak vůbec netuší, co sociální demokracie v té evropské politice hájí.“ Vedení strany podle jeho názoru neurčilo jasný směr. „Prostě nebyli jsme vidět a to odvolávání pana Staňka 14 dní před volbami, odvolávat vlastního ministra tímhle způsobem... Skoro jako by ta strana říkala, že o ty hlasy nestojí,“ pokračoval v kritice Chovanec.

Také potvrdil, že za chyby je zodpovědné vedení strany, které se vrhlo do spolupráce s Andrejem Babišem. A zmínil, že v sociální demokracii nedávno nastal exodus dvou a půl tisíce členů. „Kdyby ti členové byli spokojení, tak takto masově neodcházejí,“ konstatoval bývalý ministr. Fotogalerie: - ČSSD o rozpočtu

A jaká byla příčina Staňkova odvolání? „My jsme dneska ve stavu, kdy se všechno rozhoduje podle nadpisů, podle krátkých tweetů a je to takové po povrchu,“ vysvětloval Chovanec. Staněk se jako Hamáčkova volba stal ministrem naprosto legitimně, odpovídal Chovanec na otázku, zda Staněk měl být do funkce jmenován. „Druhá otázka je, proč místopředseda Onderka začal odvolávat svého vlastního ministra přes televizi. Vzpomeňte si na televizní debatu na Primě, kde pan místopředseda Onderka říká, že by měl pan ministr zvážit svoji rezignaci, a vedle seděla vyděšená paní Udženija z ODS, která pochopila, že opozice je zbytečná, protože sociální demokracie si stačí sama. Takže tu roli, kterou měla hrát ona, jsme převzali my,“ neštítil se Chovanec pálit do vlastních řad.

Dále zmínil účast poslance Dolínka na protivládních demonstracích a připomenul, že Dolínek hlasoval pro vládu a na konci svého vystoupení také vyzval Staňka k odstoupení. Následoval předseda Hamáček, který řekl, že za Staňkem stojí a že názor místopředsedy Onderky je jen jeho. „Pak se schází orgán strany, který panu Staňkovi vyjadřuje důvěru, následně mu orgán stanovuje, aby vypsal výběrové řízení v nějakém termínu,“ odhalil další střípek příběhu a dodal, že si nemyslí, že by kulturu měl řídit politický orgán strany. „A najednou přichází pan Staněk s tím, že chce rezignovat, protože ho o to požádal předseda strany. Jestli vy tomu rozumíte, já teda vůbec ne,“ ukončil ságu o odvolání ministra Staňka bývalý poslanec ČSSD.

Xaver Veselý se ptal na předsedu Hamáčka, ale toho Chovanec jako řádně zvoleného nechtěl kritizovat, i když dodal, že své obavy Hamáčkovi svěřil. „Celá ta letní šaráda má dva vítěze a jednoho poraženého. Absolutním vítězem je Miloš Zeman. Který rozehrál politickou hru, otestoval své soupeře, jsou-li to soupeři, protože soupeř většinou klade odpor, ale tady žádný odpor zatím kladen nebyl a zjevně kladen nebude,“ pokračoval bývalý ministr. Jako částečného vítěze označil Andreje Babiše, protože se celé léto psalo jen o Staňkovi, a jako poraženého nepřekvapivě sociální demokracii. Prý ho celá věc ohromně mrzí, rád by ji pochopil, ale podle něj ani pochopit nejde. „Protože takhle se politika nedělá,“ řekl a nakonec moderátorovi i odpověděl, že Jana Hamáčka by už předsedou nevolil. Milan Chovanec ČSSD



Michalu Šmardovi prý na sjezdu dal svůj hlas, aby se mohl stát místopředsedou a „zdravě kritizovat vládu“ z pohledu komunálního. Ale dodal, že pokud by věděl, že Šmarda má ambici vstoupit do vlády Andreje Babiše, proti které se dříve vymezoval, tak by mu svůj hlas nedával. „Michal Šmarda je dobrý starosta, dostal se do těžké situace a myslím, že ne úplně vlastní vinou,“ tvrdil.

Odmítl, že by v sociální demokracii bylo sobotkovské křídlo. S bývalým premiérem se prý čas od času vídá, ale o sociální demokracii hovoří minimálně. „Ta debata s ním mě baví, protože Slávek Sobotka má velký přehled. Ale že by měl nějaké křídlo v soc. dem. nebo že by to organizoval, to je jenom snaha kohosi hodit své problémy na nějaký imaginární problém uvnitř,“ říká Milan Chovanec.

Popsal také svůj postoj k Miloši Zemanovi, řka, že ho podporoval v první i druhé volbě, ale když byl místopředsedou ČSSD, tak musel hájit Bohuslava Sobotku, protože to byla jeho práce, a v tu dobu jeho vztah s Milošem Zemanem ochladl. Nicméně v druhé volbě ho považoval stále za lepšího, než byli jeho protikandidáti. „Já jsem se naivně domníval, že Miloš Zeman, kterého považuju za moudrého muže, že se pokusí spojovat národ, že se pokusí být laskavý, laskavější a možná to jednou přijde,“ řekl s tím, že stárnoucím se mění osobnost. Co se týče protiústavnosti nejmenování ministra, dle Chovance je problém v tom, že se odvoláváme na ústavní zvyklosti, na což Miloš Zeman namítne, že je přímo zvolený prezident a tyto zvyklosti se nyní vytvářejí. A obvinil premiéra a vicepremiéra ze slabosti, protože pokud by došlo k ústavní žalobě, tak by tyto povinnosti byly podle Chovance již definované.

Xaver Veselý se pak zeptal na Chovancův názor na prezidenta. Exposlanec začal oklikou, že bohužel ve většině zemí se takovéto otázky dělí ve společnosti v poměru velmi blízkém půl na půl a podobně je to i u Miloše Zemana. „Pane Chovanče, když mi budete přímo odpovídat na otázky, tak dostanete po vysílání Fidorku, já vám to slibuju,“ uplácel moderátor politika k přímé odpovědi. Chovanec se ohradil, že to je právě to vyžadování jednoduchých odpovědí na složité otázky. A že po něm Xaver nemá chtít, aby Zemana za každou cenu kritizoval. Nicméně řekl, že je chyba se domnívat, že Miloš Zeman má primárně na srdci blaho sociální demokracie nebo že by ji chtěl budovat. „On má dnes svou vlastní stranu, ta se jmenuje Pražský hrad. A jestli je tam nějaká nostalgie po sociální demokracii, ptejte se Miloše Zemana.“ Dodal, že neví, jaká byla s Milošem Zemanem dohoda ohledně ministra Staňka, ale podle něj by ji měl Andrej Babiš nebo Jan Hamáček oznámit, aby veřejnost věděla, co se děje. „Jestli se tam podala ruka, tak se to má veřejnosti prostě říct.“ Ing. Miloš Zeman BPP

Moderátor se pak zeptal, jestli by nějakou dohodu s Milošem Zemanem uzavřel on. Chovanec prohlásil, že nemá ambici se vracet do vrcholové politiky a uzavírat dohody. A Xaver hrozil, že nebude Fidorka, protože zase neodpovídá na otázku. Exposlanec tedy dodal, že jeho zkušenost je, že Miloš Zeman uzavřené dohody dodržoval. „Nevím, jak je to dnes, ale v minulosti, byla-li podána ruka, tak ze strany Miloše Zemana ten slib byl dodržen.“

Zmíněn byl i ministr Petříček s jeho požadavkem na 1,5 miliardy korun pro MZV. „Já tomu vůbec nerozumím. Já se bojím domyslet, že je to opravdu čistý amatérismus, protože udělat tiskovou konferenci, oznámit nutnost 1,5 miliardy, odejít s 250 miliony, říct, že je to výborný a odejít strašně spokojenej, vy tomu rozumíte? Já tomu nerozumím,“ míní Milan Chovanec.

ČSSD se prý musí zabývat otázkami, které trápí lidi, například drahotou. „My jsme sice přidali důchodcům, ale máme nejdražší brambory v historii,“ řekl bývalý ministr a dodal další témata jako sucho, voda, ceny energií. „Neřešit pořád sami sebe.“ Předpověděl, že soc. dem. ve vládě zůstane až do krajských voleb, ve kterých ANO prý čeká Pyrrhovo vítězství, protože se opoziční strany v krajích spojí.

Údajně nastanou další vládní krize, kdy ČSSD bude hrozit odchodem z vlády a bude se uvažovat o úřednické vládě, protože nikdo nebude chtít předčasné volby. Na Andreji Babišovi je prý vidět, že je ve slabém postavení oproti prezidentovi, protože kdyby se s ním rozhádal, tak to znejistí jeho elektorát a hnutí ANO klesne k 20 %, mínil bývalý poslanec a ministr Milan Chovanec.

