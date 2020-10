Hamáček: Uzavření Česka nebude. Ale víc neřeknu

Ministr vnitra Jan Hamáček na tiskové konferenci po jednání ústředního krizového štábu vyloučil, že by měl být v pátek zaveden kompletní lock down. Jaká přesná opatření budou v pátek oznámena však nechtěl komentovat. „Ta čísla jsou rekordní, a pokud by vláda nepřikročila k těm opatřením, která jsou plánovaná od příštího týdne, tak by skutečně hrozilo kompletní zahlcení zdravotnických kapacit,“ vysvětlil předseda ČSSD.

Česká televize přenášela tiskovou konferenci po jednání ústředního krizového štábu, jehož předsedou je ministr vnitra Jan Hamáček. Současná situace kolem vývoje epidemie prý není dobrá. „Ta čísla za včerejšek téměř čtyři a půl tisíce mezidenní přírůstek je číslo, které je obrovské,“ poukázal předseda ČSSD. Epidemie tedy v zemi roste. Shrnul i další důležité údaje. Hospitalizováno máme dle Hamáčka tisíc pět set pacientů, z nichž prý 23 % jsou pacienty ve vážném stavu. „Přes všechna ta opatření, která byla nasazena, ta křivka stále roste, což s nějakým odstupem bude vytvářet tlak na zdravotnické kapacity,“ pokračoval. Situace je však v současné době stále zvladatelná, ale bude prý nutné zavést další opatření.

Záznam z tiskové konference ZDE:

Jedno z krizových opatření bude povolávání studentů k zajištění dostatečného personálu ve zdravotnictví. Opatření budou dle ministra směřovat i k zabezpečení dostačujícího množství nemocničních lůžek. Dochází též k distribuci ochranných pomůcek pro učitele. Co se týče zásob ochranných prostředků, tak jsou údajně dostatečné.

„Řešili jsme i ve spolupráci s kraji otázku karantény nebo umisťování těch občanů, kteří nemají domov, nemají stálé bydliště. Tam to bude řešeno cestou nařízení krajských hygienických stanic a obcí s rozšířenou působností, stejně jako na jaře, takže podle stejné metodiky jako proběhla na jaře, tahle péče, tyto kapacity budou zajištěny,“ pověděl.

„Ta situace není jednoduchá, ta čísla jsou rekordní, a pokud by vláda nepřikročila k těm opatřením, která jsou plánovaná od příštího týdne, tak by skutečně hrozilo v dohledné době, to znamená ke konci října, to čeho se všichni bojíme, to je kompletní zahlcení zdravotnických kapacit, to my nemůžeme dopustit,“ okomentoval vývoj Hamáček. Samotná opatření však budou prezentována až v době, kdy budou schválena vládou.

Následně se přešlo na dotazy novinářů. Klára Beranová z Novinky.cz se zeptala na to, zda může předseda krizového štábu vyloučit, že by nás v pátek čekal kompletní lock down. „Se znalostí toho, jak se bude diskutovat, tak mohu vyloučit kompletní lock down, ano,“ odpověděl Hamáček. Poté dostal otázku na zásobení dětských domovů Klokánek. „Co se týká Klokánků, ano, tam mohu potvrdit, že jsme tuto informaci dostali, ta situace se řeší, to znamená, zajištění ochranných prostředků pro tato zařízení je v běhu. Je to trochu specifický případ, protože tam se těžko hledá zřizovatel, takže tam to budeme muset zařídit z hlediska státu a na tom se pracuje,“ ujistil Hamáček. Nechtěl však naznačit, jaké opatření budou v pátek oznámena.

