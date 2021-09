Hamáček: Zítra nás ve Sněmovně čekají dva poslední velké body za toto volební období

reklama

„Zákon o dostupném bydlení a ta druhá se týká předčasných odchodů do důchodu pro těžké profese,“ zmínil Jan Hamáček dva poslední velké body za toto volební období.

U zákona o dostupném bydlení se inspirovali v zahraničí. „V Rakousku, ve Velké Británii a chceme, aby tento zákon umožnil obcím, ale i státu se znovu zapojit do bytové výstavby,“ upřesnil Hamáček s tím, že tento zákon má podle něj jednu obrovskou výhodu. „Podle všech kalkulací je schopen zlevnit nové byty až o třetinu,“ tvrdí.

Vyjádřil se i k předčasnému odchodu do důchodu pro těžké profese. „Je to něco, co dlužíme lidem, kteří vykonávají velmi namáhavou práci. Jedno hlasování to může vyřešit,“ uvedl Hamáček. Hlasovat se totiž bude zítra ve zrychleným procesem.

„Představte si, že je vám 58, jste po dvou infarktech a pracujete v náročné fyzické profesi, například jako zedník, musíte neustále zvedat těžká břemena a víte, že do důchodu máte dalších sedm let. Zdraví neslouží a každý měsíc, který máte bez dovolené se vám zhoršuje zdraví,“ uvedla ministryně Maláčová typický příklad, pro koho by byl dřívější odchod do penze určen.

Následně se řeč vrátila k bydlení. „Pořídit si vlastní bydlení je pro mnoho mladých lidí velmi nedosažitelná meta,“ souhlasil Jan Birke.

Matěj Stropnický byl konkrétnější. „V Praze vedou magistrát Piráti a Piráti nám teď představili svůj hlavní plán na to, co udělat s nedostupným bydlením. Jejich teze je, že se musí víc stavět a hlavně se nesmí danit,“ upozornil a následně varoval. „Zvyšování intenzity výstavby znamená především to, že se prostě třetina bytů ocitne v rukou investorů.“

Následně zmínil, že dají dohromady žádost Zastupitelstvu hlavního města Prahy o projednání pěti bodů za vyšší dostupnost bydlení.

A to jsou: „Navýšení finančních prostředků, které jdou do fondu dostupného bydlení, zavedení povinnosti developerů, zavedení sankce za byt neobsazený déle než 6 měsíců, dále progresivní daň z nemovitosti od čtvrté nemovitosti a podpora návrhu o Zákoně o veřejně prospěšných bytových společnostech,“ dodal Stropnický.

Posledním řečníkem byl předseda mladých sociálních demokratů Lukáš Ulrych „Sociální demokracie přichází s řešením na straně poptávky. Aby se opravdu zajistilo bydlení nejenom pro spekulanty, ale převážně pro mladé rodiny, kteří bydlení potřebují,“ uzavřel.

.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.