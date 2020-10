Hamáček chce komisi, vyšetřující postup vlády v pandemii. A hned upozornil na to, co prováděl Babiš

reklama

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že v koronavirové krizi dělá, co může, ale že občané vládní opatření určená na boj s nemocí často nedodržují. A předseda vlády se ve svém posledním videu ze série „čau lidi“ na lidi pořádně zlobil, že moc cestují, moc se shlukují a chodí do práce, místo toho aby seděli doma na home office.

Nejednou také prohlásil, že hodnotit, co se povedlo a co se nepovedlo, je možné teprve, až pandemie odezní.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy se této myšlenky chopil jeho koaliční partner Jan Hamáček (ČSSD), který prohlásil, že by všechno měla prověřit vyšetřovací komise a po odeznění epidemie také ukázat na případné konkrétní viníky.

Při té příležitosti uvedl, že do jednání jednotlivých ministrů významně zasahoval jejich nadřízený, premiér Andrej Babiš. Jemu samotnému prý zakazoval, aby se zajímal o věci mimo svůj resort vnitra. A to přesto, že Hamáček je současně prvním vicepremiérem a pokud by Andrej Babiš nebyl schopen řídit vládu, přecházelo by její vedení právě na Hamáčka.

„On jako předseda vlády všechna opatření schvaloval a sám do toho všeho razantně vstupoval a o věcech rozhodoval. S ohledem na minulost si například pamatuji, jak jsem 23. července vyzýval lidi, aby nosili roušky. Na to mi bylo premiérem řečeno, abych se staral o Českou poštu a nehrabal se ve zdravotnictví,“ uvedl Hamáček.

„Poté, co druhá vlna odezní, tak by za mne bylo nejčistší se v Poslanecké sněmovně dohodnout a udělat vyšetřovací komisi, která by vyšetřila a ukázala, jak to bylo a nebylo. To, aby se ústavní vyšetřovací komise ustavila, jednoznačně podpořím. Mělo by se totiž odpovědět na otázku, kdo před druhou vlnou pochybil, jak pochybil a jak to celé zpětně bylo,“ uvedl Hamáček.

Konstatoval také, že kompletní uzavření země, tzv. tvrdý lockdown, v tuto chvíli není na stole.

„V tuto chvíli to je mimo hru, ale jenom z krátkodobého hlediska. Pokud se to opět nějakým způsobem nezvrhne. Když tedy bude pokračovat tento trend, tak se to dá zvládnout s opatřeními, která jsou nastavena teď,“ sdělil Hamáček.

