Hamáček chce provést velkou volební reformu. Bude se volit jen jeden den, lístky až u urny

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se chystá změnit volby. Podle informací deníku Právo by napříště Češi měli volit jen jeden den. A ne dva dny, jak je tomu dnes. Současně s tím by měli dostat možnost hlasovat poštou.

Náměstek ministra vnitra Jana Hamáčka Petr Mlsna prozradil deníku Právo, že způsob, jakým Češi volí, se změní. Především už nebudeme chodit k volbám dva dny jako doteď, ale jen jeden den. Otázkou prozatím zůstává, který to bude. „Jsme už taková světová rarita, že máme dvoudenní volby. Jako vnitro jsme deklarovali, že zavedení jednodenních voleb by se muselo propojit s dalšími opatřeními, jako je například korespondenční hlasování a podobně,“ uvedl náměstek.

Dlouholetý poslanec ODS Marek Benda však není ze zavedení jednodenního hlasování nijak nadšen. „Lidé, kteří budou mít v ten den zrovna dvanáctihodinovou pracovní směnu, nebudou moct volit, byť by chtěli sebevíc“.

Stát hodlá ušetřit i jiným způsobem. Voličům už nemají volební lístky chodit domů poštou. Vyzvedli by si je až ve volební místnosti. Prosazení této změny však zabere nějaký čas. Podle Mlsny se toto opatření podaří prosadit do deseti let.

Ani tady Benda není příliš nadšen. Nedokáže si představit, jak budou voliči za plentou vyplňovat např. obří volební lístek z komunálních voleb v Praze, v Brně a v jiných velkých městech.

Pokud jste doufali, že stát pokročí dál a sáhne k elektronickému hlasovaní, tak jste zatím doufali marně. Ministerstvo vnitra tuto možnost nepouští ze zřetele a počítá s jejím zavedením až ve vzdálenější budoucnosti. Lidé sice budou moct hlasovat na dálku, ale zatím jen klasickou poštou.

