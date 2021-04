Hamáček na Primě: Když nemáte vakcíny, musíte omezit kontakty. Maďar vážně vysvětloval, proč je nebezpečné zpívat

V neděli v poledne začalo na CNN Prima News speciální vysílání, v němž se objevili ministr vnitra Jan Hamáček, biochemik Zdeněk Hostomský a epidemiolog Rastislav Maďar. Hamáček ve vysílání prozradil, co by po roce zkušeností udělal jinak. Poslal také vzkaz předsedovi Ústavního soudu Pavlovi Rychetskému a nakonec vysvětloval, jak je to s vakcínami pro Českou republiku. Hostomský s Maďarem se poté přeli o to, zda vládní zákazy pro boj s covidem dávají smysl.

Ministr vnitra Jan Hamáček žádá občany, aby ještě několik dní s restrikcemi vydrželi. A poslal vzkaz předsedovi Ústavního soudu ČR Pavlovi Rychetskému, který v nedělní Partii CNN Prima News celý vládní kabinet ostře kritizoval.

„Při vší úctě, pan Rychetský je skvělý právník, já si ho vážím, ale není to epidemiolog. To, co děláme my, dělá v podstatě celá Evropa. Když nemáte vakcíny, tak musíte omezit sociální kontakty,“ vysvětloval Hamáček.

Ve vysílání prozradil. co by po roce zkušeností udělal jinak.

„Bohužel, u nás to vždycky bylo ‚brzda, plyn, brzda, plyn‘ a to je samozřejmě veliká zátěž zejména pro zdravotnictví. Já bych neustupoval tomu tlaku na rozvolňování. To byla velká chyba na podzim, resp. před Vánoci. Já těm lidem říkám notoričtí rozvolňovači, protože to jsou lidé, kteří by rozvolňovali hned, jak se situace trochu zlepší,“ konstatoval Hamáček.

Zdůraznil, že uzavření okresů mělo pro zbrždění epidemie velký význam a žádá, aby uzávěra okresů trvala až do konce nouzového stavu do 12. dubna.

Poté odmítl kritiku, že vláda nedokázala sehnat dostatek vakcín. „Je to zkrátka proto, že farmaceutické firmy, zejména AstraZeneca, nedodaly to, co slibovaly dodat,“ zdůraznil Hamáček.

Na půdě EU podle něj nedošlo k dohodě o dalším přerozdělování vakcín, ale i navzdory tomu, že k dohodě nedošlo, má dnes Česko o 10 tisíc dávek vakcín víc, než mělo mít. „Vakcína není... a pokud někdo ví, kde ta vakcína je, tak ať to řekne a my tam zaletíme,“ volal Hamáček.

Poté ještě sliboval, že obchody s dětským oblečením by se mohly otevřít na přelomu dubna a května.

Po Hamáčkovi do kamer promluvil epidemiolog Rastislav Maďar.

„Pandemie se chová tak, jak se očekávalo. Brzdí,“ oznámil Maďar, který počítá, že po Velikonocích zas počty potvrzených nákaz mírně narostou, prostě proto, že se lidé opět budou víc testovat. „Teď chodí na testy málo. Já bych chtěl ocenit solidaritu Maďarska a Slovinska. U nás má to R (reprodukční číslo) klesající tendenci, ale v Maďarsku a ve Slovinsku jsou na opačné křivce a proto je potřeba jim poděkovat za to, jak se s námi chtějí podělit o vakcíny,“ podotkl Maďar.

„Lockdown je jedna z plnoprávných strategií, jak postupovat v pandemii. Někteří moji kolegové tvrdí, že čím tvrdší lockdown, tím rychlejší vyřešení situace,“ poznamenal biochemik Zdeněk Hostomský s tím, že však některá empirická data ukazují. že lockdown nemusí fungovat podle šablony. Některá opatření považuje Hostomský za přehnaná, napoř. zákaz pití kávy u okénka nebo zákazy zpěvu.

Maďar vysvětloval, proč jsou zpěv či pití kávy na veřejnosti rizikové. „Víte, třeba otázka zpěvu. Tam se zjevně prokázalo, že zpěv je riziková věc, protože je prokázáno, že když zhluboka dýcháte, tak ten virus spíš vdechnete,“ poznamenal.

Za klíčové Maďar považuje, aby lidé dodržovali rozestupy, a když nemohou dodržovat rozestupy 2 metry, mají bezpodmínečně nosit respirátory. „Uzávěra okresů mohla být trochu rychlejší. Kdyby byla rychlejší, mohlo se zabránit rychlejšímu šíření britské mutace viru ze západu republiky na východ. ... Nikdo nikomu nechce nic zakazovat, ale na část společnosti neplatí nic jiného než zákazy,“ posteskl si Maďar.

Hostomský nabídl zcela jiný pohled.

„Vláda s námi zachází, jako kdybychom neuměli počítat do pěti... Já si myslím, že lidi umí vyhodnotit reálné nebezpečí, ale vláda se tváří, že to občané neumí. Proč já si mám dávat roušku ze symbolických důvodů. Já jsem tou nemocí prošel, mám protilátky, nechal jsem se opakovaně testovat, jsem negativní a nevidím důvod, proč symbolicky nosit roušku. Existují i jiná alternativní řešení,“ zdůraznil Hostomský.

Maďar podotkl, že když jde člověk sám vynést odpadky, tak ten člověk mít roušku nemusí – ale když se potkávají skupiny lidí na Náplavce, na Petříně i jinde, tak by si roušku nasadit měli. „Spousta lidí na to ale zapomíná nebo si ji záměrně nenasazuje – proto se muselo přikročit k restrikcím. Ta situace je taková, že opatření musí dodržovat buď všichni, nebo nikdo. Vezměte si, že budete chodit po Náplavce, budou se míjet stovky lidé a s pocitem, že se míjejí s druhými lidmi jen krátce... ale to už u té britské varianty neodpovídá realitě,“ podotkl Maďar, že britská varianta koronaviru je zkrátka infekčnější a člověk se může nakazit podstatně rychleji než za 15 minut.

Hostomský Maďarovi znovu oponoval.

„Já si myslím, že tyhle Velikonoce mohly být příležitostí vlády k velkorysému chování,“ poznamenal s tím, že kabinet místo velkorysého chování přistoupil k dalším restrikcím, což je sice cesta přijatelná, ale Hostomský by šel některou alternativní trasou.

Nakonec došlo i na protiepidemický systém PES. Podle Hostomského PES nesplnil svou roli. „Z mého úhlu pohledu PES tu předpokládanou roli nesplnil. Lidé mnohem víc sledují to číslo R a kolik lidí umře. A pokud toto číslo klesá, tak bych to považoval za úspěch,“ řekl Hostomský.

Maďar poznamenal, že by sám šel cestou rozvolňování ve vlnách, ale vláda se rozhodla jít podle systému PES, tak je tedy třeba nastavit, co se naváže na konkrétní stupně PSA.

