Hamáček na tiskovce: Pendleři jsou poslední kanál, kterým do země proudí nákaza koronavirem, takže...

V pondělí odpoledne proběhla další tisková konference vlády. Hlavní slovo na ní měl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. Tentokrát byl oblečen do modrého svetru. Oznámil mimo jiné, že omezení volného pohybu osob bude platit až do 1. dubna. Poslal také jasnou zprávu pendlerům. Došlo i na státní rozpočet a na pomoc firmám i malým živnostníkům. Znovu se také mění čas, v němž si mohou senioři přednostně nakoupit v obchodech.

„Sněmovna by v režimu legislativní nouze měla projednat zákony, na kterých jsme se dohodli a které reagují na aktuální situaci,“ oznámil na tiskové konferenci Hamáček.

Mezi těmito zákony je pozastavení EET, odložení plateb na sociální pojištění, odklad maturit, zavedení kurzarbeitu a ještě několik dalších opatření.

Plošná karanténa zůstane v celé České republice v platnosti až do 1. dubna.

Pár slov padlo i na konto pendlerů. Prý si budou muset vybrat.

„My vnímáme ty reakce z příhraničních krajů. Už jsme říkali, že chceme občanům umožnit pracovat v zahraničí, aby mohli pracovat a platit hypotéky, ale současně je to ten poslední kanál, kterým do země plyne nákaza,“ vysvětlil Hamáček.

Vláda se prý rozhodla udělat kompromis a Čechům, kteří pracují v zahraničí, chce umožnit tam pracovat dál, ale po tři týdny se nesmějí vrátit do Česka. Mohou bydlet na rakouské či německé straně hranice a pracovat tam. Kdo se rozhodne vrátit, zamíří do karantény. Policie to prý bude pečlivě kontrolovat.

Popisoval také, jak je to s čínskými rychlotesty na koronavirus. Prý je potřeba s nimi pracovat v době, na kterou byly určeny, to znamená na dobu, když už je člověk např. pět dní nakažen. „Ty testy opravdu se dají použít ve chvíli, když má za sebou ta nemoc nějakou dobu, nebo se dají použít, když se někdo vrací z karantény a tam se dá předpokládat, že by ty protilátky v krvi byly. ... Ty testy fungují, akorát se musejí použít v souladu s návodem, když to úplně zjednoduším,“ dovysvětlil Hamáček.

Na tiskové konferenci také poděkoval poštovním doručovatelům. „Já chci využít téhle možnosti, protože jsou pod obrovským tlakem, ale pošta funguje dobře,“ ocenil ministr vnitra.

Došlo i na otázku, kdo odpovídá za rozsah testování v Česku a proč neprobíhá ve větším měřítku. Za testování odpovídá Ministerstvo zdravotnictví a všechny otázky z této kategorie je podle Hamáčka nutné směřovat na šéfa resortu zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha.

Přesto nakonec prozradil, co rozsáhlejší testování v tuto chvíli brzdí.

„První limitující faktor je počet odběrových sad, druhý limitující faktor je počet odběrových míst a za třetí je třeba zvětšit kapacitu laboratorních míst,“ uvedl Hamáček.

Kabinet se rozhodl pomoct i zastupitelům měst a obcí. Prý se mohou scházet on-line.

Ministr průmyslu a dopravy doplnil, že osobám samostatně výdělečně činným budou odpuštěny minimální platby na sociální a zdravotní pojištění. Ten, kdo platí vyšší zálohy, bude muset později doplatit rozdíl.

Vláda se také rozhodla pomoct až 300 miliony korun firmám, které se rozhodly pomoct především lékařům a sestřičkám a vyrábějí pro ně ochranné pomůcky. Takovýchto firem jsou podle Havlíčka stovky.

Ministryně financí Schillerová potvrdila, že podnikatelé budou moct zpětně uplatňovat ztráty z koronavirové krize i na roky, ve kterých měli zisk, takže dostanou část peněz zaplacených na daních zpět.

Vysvětlovala i to, na jak dlouho se pozastavuje EET. „Od doby skončení nouzového stavu plus tři měsíce. Asi tím nejdůležitějším, co jsme dnes projednávali, historicky se to stalo v dějinách České republiky podruhé, jsem podala návrh na novelu státního rozpočtu. A kolik peněz by mohlo v rozpočtu chybět? „Celkově jsme na nějakých 80 miliardách a je to samozřejmě hrubý odhad, protože my nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat,“ upozornila šéfka státní kasy s tím, že propad HDP může dosáhnout až minus 5,1 procenta. Ale české finance jsou na tom prý dnes lépe než v roce 2008 a vláda prý dělá všechno, co může, aby se tuto složitou situaci podařilo zvládnout.

Havlíček popsal, jak se změní otevírací doba obchodů speciálně pro seniory.

„Do obchodů pod 500 metrů je to bez omezení otevírací doby, ale s tím, že i v tomto obchodě musí senior dostat určitý servis, musí se o něj postarat, když tam přijde. A u obchodů nad 500 metrů jsme to dali na 8 až 10 hodin,“ vysvětloval Havlíček. Od 7 do 8 si mohou jít nakoupit všichni občané, i ti, kteří se vracejí např. z noční služby.

Ministryně práce a sociálních věcí uvedla, že kabinet také zavede kurzarbait a bude firmám hradit část mzdy, které budou podniky vyplácet zaměstnancům, i když ti budou sedět doma. Existuje prý celkem pět kategorií kurzarbeitu a podrobnější informace k nim prý zaměstnavatelé i zaměstnanci najdou např. na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

