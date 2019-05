Hamáček nastoupil před novináře: Pan Zeman si jako premiér užil odvolávání ministrů dostatečně. Teď toho využíváme my

„Dostal jsem informaci, že pan prezident nepřijal demisi pana ministra kultury Antonína Staňka, tudíž já zítra požádám pana premiéra, aby ústavním postupem navrhl panu prezidentovi odvolání pana ministra kultury a aby navrhl na jeho místo jmenovat pana Michala Šmardu, místopředsedu sociální demokracie a současného starostu Nového města na Moravě. Děkuji,“ řekl v proslovu Jan Hamáček.

Hned pak došlo na otázky novinářů. První dotaz směřoval do oblasti, zda Jan Hamáček očekává, že pan premiér žádosti vyhoví. Na to předseda Jan Hamáček odpověděl: „Já jsem přesvědčen, že v tomto případě je ústava naprosto jasná, naprosto jasně říká, že prezident republiky na návrh předsedy vlády odvolá ministra. Pan premiér již řekl, že je připraven takto postupovat. Takže jsem přesvědčen, že pan prezident bude rovněž postupovat podle ústavy. Doteď jsme se já a sociální demokracie pohybovali přesně v rámci ústavy a bude to tak i do budoucna,“ odpověděl na dotaz.

„Proč padla volba na pana Šmardu, jaké jsou jeho kvalifikace pro tento post?“ zazněl další dotaz z atria Poslanecké sněmovny. „Já jsem řekl, že ministr není funkce úřednická, ale politická, takže aby pan ministr byl schopen komunikovat nejen v rámci svého resortu, ale také o ostatních aspektech politiky a tématech politiky. Michal Šmarda je zkušený komunální politik, v posledních volbách obhájil svůj mandát. Přes třicet, tuším, sedm procent hlasů získal, takže má důvěru svých voličů. Je to člen vedení strany, dostal velmi silný mandát na sjezdu sociální demokracie a já jsem přesvědčen, že je schopen naplnit ta očekávání, která od resortu kultury mám, to znamená uklidnit situaci, obnovit komunikaci se zaměstnanci a samozřejmě dotáhnout do konce výběrová řízení na obě pozice, které jsou teď v resortu volné, to znamená ředitel Národní galerie a ředitel Muzea umění v Olomouci,“ vysvětlil.

„Jak si vysvětlujete, že prezident demisi nepřijal?“ zní další dotaz ze strany novinářů. Jan Hamáček na dotaz odpovídá: „Ta informace je velmi čerstvá, já jsem pouze dostal informaci o tom rozhodnutí pana prezidenta, předpokládám, že Kancelář prezidenta republiky vydá prohlášení, nicméně platí to, že já zítra požádám pana premiéra, aby postupoval tak, jak jsem řekl v tom svém úvodním slovu.“

„Čekal jste to?“ zajímá dalšího ze zúčastněných novinářů. „Já když jsem byl u pana prezidenta, tak jsem asi měl odhad situace, z mého pohledu to bylo tak padesát na padesát. Je to rozhodnutí pana prezidenta, které je jeho, a já pouze říkám, jak bude postupovat sociální demokracie.“ „Co budete dělat v případě, že Andrej Babiš na váš návrh nepřistoupí?“ „To neočekávám,“ odpověděl Hamáček.

„Neměl pan prezident problém se jménem pana Šmardy?“ zazněla další otázka z pléna. „Pan prezident jméno Šmardy zná. Platí to, že pan prezident situaci zná od minulého týdne,“ odpověděl. Jak přesvědčili Michala Škardu k účasti ve vládě, zajímá dalšího z přítomných.

„My jsme diskutovali o tom, jak resort kultury stabilizovat a jak obecně pomoci sociální demokracii ve vládě, a já si myslím, že ta volba Michala Šmardy může mít na sociální demokracii stejný efekt jako například nominace Jany Maláčové. Prostě jde o to, aby za sociální demokracii mluvily nové tváře a tváře důvěryhodné, a to Michal Šmarda bezpochyby splňuje,“ uvedl Hamáček.

Novináře zajímala také reakce Jana Hamáčka na slova pana prezidenta, že příčinou volebního výsledku je, že lídr kandidátky sociální demokracie byl podle prezidenta nevýrazný. „To je názor pana prezidenta, Pavla Ploce pokládám za zkušeného politika, za člověka, který na rozdíl od jiných v Evropském parlamentu pracoval a odpracoval si ta svoje témata. Takže rozhodně bych nebyl takto příkrý. K tomu proč a jak dopadly volby do Evropského parlamentu, jsem se vyjadřoval, takže nevidím důvod se k tomu znovu vracet,“ popsal. Pan prezident podle novinářky také mluvil o tom, že ta aktuální výměna na postu ministra kultury mohla být příčinou volebního výsledku, kdy prezident volil ostřejší slova, že „ČSSD zařízne svého vlastního ministra“.

„Při vší úctě, v té době, kdy byl pan prezident premiérem, tak vyměnil celou řadu ministrů. Je to právo předsedy politické strany, je to právo té politické strany si do vlády nominovat kandidáta podle vlastního výběru. On ho využíval dostatečně. Teď ho využíváme my,“ uzavřel tiskovou konferenci předseda sociální demokracie.

