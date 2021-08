Hamáček se obává povolební spolupráce ODS a ANO

reklama

„Přestože ODS navenek tvrdí, že s Babišem nikdy nepůjde, pravděpodobnost vzniku pravicové koalice je vysoká. A všechny pravicové strany říkají, že budou škrtat peníze,“ obává se Hamáček.

„Ne náhodou to byli poslanci právě z ANO a ODS, kteří společně prosadili největší sekeru do státního rozpočtu. Takovou, která pomohla jen těm nejbohatším. Mám upřímně obavy, jakou politiku by tyto pravicové strany spolu prosazovaly,“ dodal.

Anketa Mají Piráti kvalitní program pro seniory? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9452 lidí Alexandr Vondra nemluvil jen o možné spolupráci s ANO, které by dle jeho slov muselo být bez Andreje Babiše, ale též o vládní koalici s Piráty, kde by Piráti měli hlavní slovo. „Sám si neumím představit, že by ODS dělala nějakého přidavače na pirátské stavbě v téhle zemi. To si trochu myslím, že je pro průměrného ódéesáka, minimálně tedy pro mě, obtížně zvládnutelná představa,” řekl Vondra.

Hamáček se obává, že pokud nebude ČSSD ve vláda, tlak na zavádění poplatků ve zdravotnictví bude obrovský. „Mám zkušenosti se středočeskou ODS, která v minulosti prodávala veřejné nemocnice. Dostupnost lékařské péče je od té doby v kraji komplikovaná,“ uvedl.

„Bez ČSSD by se totiž neobnovilo proplácení nemocenské od prvního dne, nezvyšovaly by se přídavky na děti, nezvýšili bychom rodičovskou na 300 000 korun, nerostly by důchody takovým tempem ani by minimální mzda by neposkočila o tolik. Jen díky soustavnému tlaku sociální demokracie se to a mnohé další podařilo,“ dodal.

Fotogalerie: - Start kampaně ČSSD

Podle Hamáčka je ČSSD jedinou stranou, která lidem zajistí udržení jejich životních jistot. „To, na co jste zvyklí, tu nemusí být napořád. Stačí se podívat na Slovensko, kde všechny pravicové strany slibovaly, že všechna sociálně důležitá opatření zavedená tamní sociální demokracií nebudou rušit. Stačil rok a všechno je to pryč. To, že něco považujete za samozřejmé, ještě neznamená, že to tak bude navždy,“ řekl Jan Hamáček a dodal, že jedině ČSSD je pro lidi pojistkou.

