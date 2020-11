Hamáček se omluvil gayům: Můžete se brát. Zákaz byl omyl

reklama

„Aktuální situace se dá prezentovat jako opatrný optimismus. Ta epidemie běží podle modelů, které byly prezentovány ministerstvem zdravotnictví. Dochází k pomalému slábnutí epidemie. Ta křivka se otočila a dále klesá,“ prohlásil Hamáček hned v úvodu tiskové konference, kterou přenášela mimo jiné i televize Nova.

Přesto Hamáček nabádal k obezřetnosti, protože Česko má stále mnoho pozitivních testů na covid a to i mezi seniory. „Pozitivní testy denně v tisících nevybízí k nějakému rychlému rozvolňování,“ upozornil Hamáček. Zdravotnictví podle něj nekolabuje, ale to jen díky obrovskému nasazení zdravotníků. „Vyhráno stále ještě nemáme,“ řekl jasně.

Jako člen vlády přivítal fakt, že se nejmenším žákům základních škol znovu otevřely první a druhé třídy. V této souvislosti prozradil, že se stále diskutuje o plošném testování učitelů. V praxi by to znamenalo provádět pravidelně na 17 tisíc testů a to podle Hamáčka není nic jednoduchého. Podle Hamáčka proto musí plošné testování učitelů na školách zvážit.

Pár slov věnoval i možnosti uzavřít registrované partnerství. Nedopatřením prý tuto možnost ministerstvo zdravotnictví nepovolovalo. Hamáček se za to omlouval. „Za to je potřeba se omluvit. Doufám, že to nikomu nezkomplikovalo život a brzy to bude napraveno,“ pravil Hamáček.

Poté hájil opatření vlády omezující počet lidí, kteří mohou být v jednu chvíli v obchodech podle pravidla jedné osoby na 15 metrech čtverečních.

„Já věřím, že si toto opatření sedne. Já bych apeloval na lidi, aby když plánují nákupy, tak aby nakupovali celý ten den a nasměrovali nákupy na brzké ranní hodiny. Já bych apeloval na lidi, aby fronty netvořili. Týká se to samozřejmě i našich seniorů, kteří si ty nákupy rozložit mohou,“ uvedl Hamáček.

Pokud jde o zákaz vycházení, policie prý nebude pokutovat lidi, kteří budou venku ve 21:01, ale lidé, kteří by se domů z obchodů vraceli hodinu, měli by podle Hamáčka vyrazit na nákupy včas, aby zákaz respektovali. „Tady je drtivá většina obyvatel, která to dodržuje a já jim za to chci poděkovat,“ pravil Hamáček.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani to, že si Václav Klaus na cestu na Národní třídu nenasadil roušku přes nos a ústa. Hamáček zdůraznil, že nevěří tomu, že by se druhý český prezident Václav Klaus kdy omluvil, protože roušku nenosí záměrně z ideologických důvodů.

„Pan prezident Klaus patří k lidem, kteří z toho dělají ideologickou otázku. Já samozřejmě respektuji to, že každý může mít nějaký názor a nikomu nic zlého nepřeju, ale obávám se, že v případě nějakých komplikací panu exprezidentovi Klausovi péči neposkytne Institut Václava Klause, ale bude to některé zdravotnické zařízení v ČR, kterému by pan prezident, nedej Bože, tímto přidělal práci,“ zaznělo z úst ministra vnitra. „Pokud vím, tak ten skutek pana Klause byl zadokumentován a předán příslušným správním orgánům,“ dodal člen vlády ještě.

Nakonec věnoval pozornost i migrační krizi a zdůraznil, že v EU už se toto téma neřeší jako „kvóty nebo nic“ nýbrž jako kvóty nebo něco jiného. „To je z mého pohledu posun,“ zdůraznil.

Prozradil také, že policie pořádá pravidelné akce a dělá vše pro to, aby nelegální migraci bránila. „Není to nějaká druhá nebo třetí vlna migrace, ale je to tak že se ti lidé z Balkánu chtějí ještě před zimou dostat do Německa,“ uvedl Hamáček.

