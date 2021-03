Hamáček se v novinách pustil do Babiše a jeho řízení

reklama

Úvodem se Hamáček vyjádřil ke zprávě americké televizní stanice CNN, podle níž se Česká republika stala v boji s pandemií ostrůvkem zkázy a temnoty. Hamáčka to rozhodně netěší. „Smutný jsem z toho o to víc, že na začátku krize jsme byli premianty a první vlnu jsme zvládli perfektně. Bohužel z toho prvního místa jsme sklouzli až mezi poslední. Určitě můžeme rozebírat, čím to je, ale pro mě je priorita, abychom se teď z aktuálního průšvihu vytáhli nahoru. Pak se můžeme dohadovat, kdo co zavinil, a případně z toho vyvozovat důsledky," míní Hamáček.

Proč jsme na tom tak špatně, jak jsme, vidí Hamáček i jako chybu premiéra. Sám ale vnímá svoji odpovědnost za klíčová rozhodnutí, na nichž se podílí. „Kdybych to bral chronologicky, tak první příčinu vidím v neochotě pana premiéra používat standardní metody krizového řízení. To jsou ty naše spory o ustavení Ústředního krizového štábu a jeho pravomocích. Místo ověřených postupů se tak vytvářely různé ad hoc instituce, které nefungují vždy ideálně," řekl doslova Hamáček.

V rozhovoru vzpomněl také na to, že po bezstarostném létu se lidé jen neochotně smiřovali s tím , že se koronavirus vrací v plné síle. „Tehdy jsem vyzýval k nošení roušek, ale bylo mi řečeno, ať se starám o Českou poštu, a ne o koronavirus. Patří k tomu i spor pana premiéra s ministrem zdravotnictví Vojtěchem kolem roušek ve vnitřních prostorech. Neochota k dalším restrikcím byla obrovská, a tak se podcenil příchod druhé vlny," zmínil Hamáček. Na podzim pak podle něj vypukla bitva o nouzový stav, kdy toto spojení se stalo sprostým slovem, míní Hamáček.

Vicepremiér hovořil i o slovech někdejšího koordinátora očkování Zdeňka Blahuty, jenž uvedl, že očkování vázne kvůli premiéru Babišovi. Funguje vláda pod Babišovým vedením na úrovni, jakou si krizový stav žádá? „Myslím, že jsem odpověděl hned na začátku našeho rozhovoru, když jsem jako první faktor současného stavu zmínil neochotu premiéra akceptovat standardní způsoby krizového řízení," řekl jasně Hamáček. Podle jeho slov, kdyby fungovaly standardní metody krizového řízení, každé opatření by nejprve projednal Ústřední krizový štáb, kde by došlo k meziresortní diskusi. "Včas by se tak odhalila řada chyb a byla by odstraněna ještě předtím, než by o tom jednala vláda," podotkl.

Závěrem pak přišla řeč i na financování dostavby Dukovan. Odborná skupina, v níž měly místo i bezpečnostní služby, nedoporučila, aby se tendru účastnily čínské a ruské firmy. „Vždy jsem říkal, že stanoviska služeb respektuji. Nedovedu si představit, že firmy, které nevyhovují bezpečnostním kritériím, by byly systémovým integrálním dodavatelem. Připouštím ale účast firem z Ruska nebo Číny v případném konsorciu, kde by integrátorem byla firma ze státu, který všechny podmínky splňuje. Konsorcium by navíc ještě před připuštěním do tendru muselo projít samostatným bezpečnostním hodnocením," poznamenal.

