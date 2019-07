Hamáček se změnil. Útočí proti těm, co chtějí z vlády, uvádějí noviny

Jak informují Lidové noviny, o tom, zda zůstat ve vládě Andreje Babiše (ANO), se rozhodují sociální demokraté již potřetí. Na výběr jsou dvě varianty: buď se odejde z vlády rovnou, nebo se sice zůstane, ale podmínkou je, že ministrem kultury bude Michal Šmarda.

Zatím to vypadá, že by ČSSD měla ve vládě zůstat, mimo jiné se pro setrvání vyjádřil Robin Povšík ze středočeské buňky ČSSD, který je blízký předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi. A zároveň se také sociální demokraté rozhodují s SPD v zádech. Okamurovci totiž opakují svoje přání nahradit ve vládě sociální demokraty.

I když ČSSD ve vládě zůstane a bude trvat na Michalu Šmardovi, není vůbec jasné, co bude následovat. Prezident Miloš Zeman totiž jednoznačně nesdělil, že Šmardu opravdu jmenuje ministrem kultury. Uvedl jen to, že si počká na výsledek předsednictva.

Šéf ČSSD Jan Hamáček nyní působí jako suverén, dokáže dostatečně poukázat na premiérovu neschopnost přinutit prezidenta odvolat Antonína Staňka, a dokonce se pouští i do vnitrostranických oponentů. „Co jsme ve vládě, existuje skupina uvnitř ČSSD, která se nesmířila s výsledkem referenda. Přirovnal jsem to k situaci, kdy stojíme na žebříku a češeme strom a daří se nám plody sbírat a ta skupina stojí pod stromem, klepe žebříkem a říká spadni. To je pan Chovanec (exministr vnitra), to je pan Andrt (šéf ústecké ČSSD), to je Milan Štěch (místopředseda Senátu). Těžko se úspěchy ve vládě prodávají, když máte za sebou tuhle skupinu, která vám klepe žebříkem, dokud z něj nespadnete,“ uvedl Hamáček Právu.

