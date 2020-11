Hamáček zpochybnil otevření hospod a obchodů

reklama

Ministr Hamáček na tiskové konferenci před kamerami ČT oznámil, že čísla nakažených či hospitalizovaných klesají pomaleji, než se čekalo, takže se v tuto chvíli nedá říct, zda a kdy Česko přejde z epidemického stupně 4 na stupeň 3.

Anketa Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 964 lidí

„Ministerstvo zdravotnictví informovalo krizový štáb o tom, jak se vyvíjí epidemie. ... Ta situace zatím není jednoznačná. Podle informací z ministerstva zdravotnictví ta čísla neklesají úplně tak rychle, jak bychom si přáli a dokonce některé kraje hlásí mírné navýšení toho skóre,“ upozorňoval Hamáček.

Konstatoval, že na jaře Česko rozvolňovalo příliš rychle a ministr vnitra by nebyl rád, kdyby se situace opakovala. Vláda podle něj nese odpovědnost za zdraví občanů, takže musí postupovat opatrně.

„Já jsem samozřejmě opatrný, já si nemyslím, že máme vyhráno,“ zdůraznil Hamáček. Mimochodem, 5800 za včerejšek, to je pořád strašně vysoké číslo. ... Po těch včerejších číslech a po tom odhadu na příští dny nejsem takový optimista jako někteří kolegové,“ dodal.

Oznámil také, že ministerstvo zdravotnictví chystá plán na další využití antigenních testů. V tuto chvíli je ve hře plošné testování učitelů a potom někdy v budoucnu možná i testování populace. Ale podle Hamáčka si nelze představovat, že půjde o plošné testování po slovenském vzoru.

„Já bych poprosil, abychom nepoužívali termín plošné testování, protože je to zavádějící a naznačuje to nějakou operaci typu Slovensko. To testování bude dobrovolné,“ zdůrazňoval Hamáček.

Pár slov Hamáček poznamenal i k daňovému souboji, který teď zuří na politické scéně. ANO, ODS, SPD, Trikolóra a komunisté schválili snížení daní pro zaměstnance na 15 a 23 procent. Podle Hamáčka to není v pořádku, protože to z rozpočtu odsaje příliš mnoho peněz. Osobně by preferoval variantu 19 a 23 procent.

„Nelze očekávat, že ČSSD bude jako středolevá strana hlasovat stejně jako ODS, která si díky hnutí ANO plní svůj sen o rovné dani. Je to spor, který tady v české politice dlouho nebyl. Bylo nám vyčítáno, že je česká politika příliš pragmatická. Toto je jasný ideový spor o další směřování státu, zda si zachováme tu aktuální kvalitu veřejných služeb a jejich dostupnost, nebo zda půjdeme cestou jejich privatizace, nebo půjdeme cestou nějakých experimentů, které tady byly za exministra (Jaromíra) Drábka, potažmo (Tomáše) Julínka, to znamená cestou různých poplatků a tak dále. Jako předseda ČSSD toto podpořit nemohu. Proto budu přesvědčovat Senát, aby hlasoval pro návrh, který nemusí nutně být jen můj, ale byl by to ten, který nezničí veřejné finance, neohrozí veřejné služby a zachová nějakou míru solidarity v ČR,“ oznámil Hamáček s tím, že by vedle dvou sazeb daně 19 a 23 procent navýšil i daňovou slevu na poplatníku na 30 tisíc ročně.

