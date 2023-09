Hamplová odhalila demonstrantům: Smlouva s USA? Není to obranná smlouva

Na demonstraci Česko proti vládě vystoupila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Jako pamětnice listopadu si prý uvědomila, za co tehdy bojovali. „Za právní stát, za to, aby nevládli hlupáci, kteří si pletou bojlery a brojlery, aby se za názory nevyhazovalo, aby skončila cenzura, občané nemuseli nakupovat v zahraničí, cizí vojska nebyla na území republiky.“ Současný seznam je podle ní úplně stejný, tedy přichází nástup nové totality. „Přece se nevrátíme o 30 let zpět,“ varovala před desítkami tisíc lidí.

Jako poslední před závěrem hovořila senátorka Jana Zwyrtek-Hamplová. Uvedla, že její role je těžká, protože všechno už bylo řečeno. Uvedla svůj důvod pro přítomnost na demonstraci: „Neumím si představit tam nebýt.“ Jako pamětnice listopadu si uvědomila, za co tehdy bojovali: Tedy za právní stát, za to, aby nevládli hlupáci, kteří si pletou bojlery a brojlery, aby se za názory nevyhazovalo, aby skončila cenzura, občané nemuseli nakupovat v zahraničí, cizí vojska nebyla na území republiky. Současný seznam je podle ní úplně stejný, tedy přichází nástup nové totality. „Přece se nevrátíme o 30 let zpět,“ řekla.

Samková vyzývala k vyvedení vlády, Hamplová také věří, že to skutečně nastane. „Až padne vláda Petra Fialy, tak podstatným slovem bude slovo odpovědnost, každý musí nést odpovědnost za své činy,“ prohlásila.



Demonstrace Česko proti vládě.

Začalo skandování „hanba, hanba“. „Je to hanba, podepisuju,“ reagovala na skandování.

Zmínila i svou pozici. „Já jsem takový důkaz, že to jde. Tím zdravím Kroměřížsko. Bylo tam spousta billboardů, pět silných kandidátů. Já neměla jediný. A díky tomu mohu říct, že přicházím ze Senátu. Já jsem důkaz, že to jde, když se chce.“

„EU je mrtvá, jde o to, kdy se rozpadne. S ostatními národy střední Evgropy velmi přispějeme. Jako EU je mrtvá i vláda Petra Fialy, jenom to ještě neví,“ pokračovala na jiné téma. A rýpla si, že levnější než kampaň na uklidnění občanů a vysvětlování politiky vlády by byla její demise. K publiku měla prosbu: Aby hlasovalo o odvolání vlády Petra Fialy. Všechny ruce byly nahoře.

Pravda podle ní vyplave na povrch. Navázala na Jaroslava Foldynu a jeho slova: „Už mají strach.“ Jen je nechte, ať se bojí, vzkázala za sebe. „Ať se bojí,“ skandoval pak dav.

