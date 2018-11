Hanka banka. Pražská náměstkyně Marvanová chce zřídit fond, který by vybraným lidem ručil za hypotéky

Na tom, jak by měl projekt vypadat, se musí ještě pracovat. Myšlenka by měla být podle Marvanové uskutečnitelná cestou městského ručení za hypotéky, což měly Spojené síly pro Prahu i v předvolebním programu. „Máme v návrhu programu, že bychom to spustili jako pilotní projekt pro lidi v profesích, které Praha nutně potřebuje. Jsou to například hasiči, policisté, učitelé, zdravotní sestry,“ upřesnila Marvanová. Samotné programové prohlášení ještě zveřejněno nebylo.



Jednou z možností je, že by město mohlo zřídit fond, do kterého by vložilo třeba pět set milionů, a tyto peníze by sloužily pro ručení. Podle slov Marvanové by město z projektu profitovalo i v situaci, že by dotyčný nebyl schopen úvěr splácet. „Možností by bylo, že město koupí jeho byt a nechá ho tam bydlet jako nájemníka,“ sdělila Marvanová, podle které by si tak město rozšířilo svůj bytový fond.

Ne všichni koaliční partneři jsou k tomuto návrhu zcela nakloněni. Návrh se proto stal jedním ze sporných bodů při jednání o programu. „Máme k tomu návrhu velmi rezervovaný postoj, protože v nynější bytové krizi je problém na straně nabídky,“ řekl Adam Zábranský (Piráti). Tento návrh na ručení za hypotéky podle něj znamená, že se navýší poptávka po bytech a reálně se ty byty ještě zdraží.

Třetí koaliční partner Praha sobě se k nápadu zatím nevyjádřil. S myšlenkou městského ručení za hypotéky má problém i budoucí opozice. „Vnímám to jako nesystémový a levicový návrh, kterým si chce nová koalice zavázat selektivně vyvolené obyvatele Prahy. Je to velmi nespravedlivý přístup,“ vyjádřila se Alexandra Udženija (ODS).

Takový přístup Prahy by mohl jít proti regulacím ČNB, která se snaží spíše omezovat poskytování hypoték, upozornil sociolog Martin Lux. Město by podle něj mělo spíše podporovat nájemné bydlení. „To je daleko efektivnější než podporovat vstup nízkopříjmových domácností do vlastnického bydlení,“ podotkl Lux.

Naopak návrh vítá developer Central Group. Ručení za hypotéku pro profese, které město potřebuje pro svůj chod, je podle jeho vyjádření tou ideální formou, jak podpořit dostupnost bydlení pro tuto skupinu obyvatel.

Ekonomka Markéta Šichtařová nápad okomentovala na svém Facebooku ironicky- rozšířila by prý skupinu zvýhodněných ještě o ekonomy na volné noze. Pak by si prý vzala hypotéku na deset milionů, z ní nakoupila dva byty, do nich si sehnala nájemníky a pak bance vesele oznámila, že už nic platit nebude, a ať se obrátí na magistrátní fond.

„A největší prča na tom je, že paní Marvanová kdysi byla poslankyní za ODS a následně za Unii Svobody – i US se kdysi snažila předstírat, že je údajně pravicovou stranou. Tak jako to dneska předstírá třeba TOPka,“ dodala prostořeká ekonomka.

Jiní komentoval nápad paní Marvanové s čistokrevným pobavením, přejmenovali ji například na „Hanka- banka“.

