Hašek se ptá Trumpa: Kolik Rusové zaplatí? Chce hnát ruského prezidenta k soudu

Slavný gólman zveřejnil svou reakci po pátečním setkání prezidentů Trumpa a Zelenského v Bílém domě, jež skončilo bez dohody a vyvolalo silné reakce. Dominik Hašek se dlouhodobě angažuje v podpoře Ukrajiny a využil i této příležitosti ke kritice Trumpa a jeho přístupu k válce na Ukrajině.

„Dnes je to 38 dní, co lživý americký prezident Donald Trump porušil svůj slib svým spoluobčanům a všem ostatním, že ukončí válku během jednoho dne. Stále se za to neomluvil!“ poukazuje Hašek na platformě X na to, že Trump je již více než měsíc v úřadu a žádný mírový pokrok nenastal. Konkrétně jde o Trumpův slib, který dal svým voličům během kampaně, kdy opakovaně tvrdil, že pokud se stane prezidentem, ukončí válku na Ukrajině během jednoho dne.

A bývalý brankář pokračuje: „Teď bychom od něj měli slyšet, kolik bilionů eur (podle jeho mírového návrhu) bude muset Rusko zaplatit Ukrajině za statisíce ztracených a zmrzačených ukrajinských životů a další škody. A měl by nám také říct, před kterým soudem má být souzen největší zločinec naší doby – Putin – za všechny své hrozné zločiny,“ napsal Dominik Hašek.

Vůči Trumpovi se Hašek v minulosti opakovaně vymezoval, označoval ho za nedůvěryhodného politika, jehož slova nemají váhu, oslabuje jednotu Západu, relativizuje odpovědnost Ruska za válku a nedostatečně podporuje Ukrajinu. Podle Haška Trump není spojencem Ukrajiny, ale politikem, jenž svými postoji „oslabuje její postavení a posiluje ruskou agresi“. Haškovi se nelíbilo, že Trump zpochybňoval význam pomoci Ukrajině a zároveň tvrdil, že USA by se měly soustředit na vlastní zájmy. Takový přístup podle Haška ohrožuje nejen Ukrajinu, ale i bezpečnost celé Evropy.

