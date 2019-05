Havel, Havel! Dovedete si představit Zemana, jak běží? Živí ho nenávist, dělá si z nás prdel. Milion chvilek v Ostravě ovládl umělec

REPORTÁŽ „Havel! Havel! Jak jinak, než Havel!“ Na protivládní demonstraci v Ostravě se mísila kritika na adresu současného premiéra a prezidenta se vzpomínkami na listopad 1989. „Je třeba něco dělat, jéžišmarjá, protože za chvíli bude zle. Už si tady nebudeme moct tak otevírat hubu na náměstí, přijede několik antonů a rozpráší nás vodním dělem.“ Když přišel ve finále k mikrofonu malíř a pedagog Jiří Surůvka, znělo potleskem i smíchem celé náměstí. „Vy mileniálové, furt vás někde píchá, bolí. Ty vaše kecy, to je jak u doktora v čekárně. To, co dříve penzisti provozovali. Praská jim v kloubech, protože jsou všichni vegani, stěžujou si pořád na něco. Ale já si myslím, že to je právě ta naděje.“ Podle Surůvky mladí nesnesou, že je něco v nepořádku, chtějí zlepšení poměrů. „Jděte do toho! Neserte se s nima!“

Ostrava se zlobí! Demisi! Nejsme slepí, nejsme blbí! S transparenty dorazily opět stovky lidí na Masarykovo náměstí. Demonstraci moderoval Jiří Zahuta, hudebník a zakladatel klubu Hudební bazar. Na úvod zmínil, že sledoval zprávy, kde politolog sděloval, že není jasné, o co demonstrantům jde. Tak hned ze startu vysvětlil. „Vzbudit občanskou angažovanost, vyvolat předčasné volby, jít k nim a vyhrát je. Miloš Zeman říká: ti lidé, to jsou lidé, kteří jsou frustrováni výsledkem voleb. Nejsme frustrováni výsledkem voleb, ale chováním vítězů voleb,“ uvedl za potlesku.

Prvním řečníkem byl Benjamin Roll, jeden ze zakladatelů spolku Milion chvilek, student Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Za ovací a zvolání „to je borec!“ zmínil: „Je krásné vidět, že pražská kavárna je mýtus.“ Připomenul, že v úterý se konaly demonstrace ve 240 obcích po republice. Pak přečetl prohlášení spolku Milion chvilek, kde zdůraznil, že policie navrhla obžalovat premiéra a ten prohlásil, že je to komplot. Den poté vyměnil ministra spravedlnosti. „Vypadá to, že chce dostat justici pod kontrolu,“ uvedl s tím, že počty nespokojených každý týden rostou. „Něco takového naše republika za posledních třicet let nezažila. Jak ale na nás a desetitisíce lidí v ulicích a na jejich požadavky reagují mocní? Vysmívají se nám,“ konstatoval a připomenul nejen výrok Marie Benešové.

„Prezident republiky Miloš Zeman nás, co se scházíme na náměstí, označil za podivné zjevy. Premiér prohlásil, že je to jen předvolební kampaň. Dnes už asi povolební kampaň. Nakonec premiér odmítl obhájit své kroky v televizním duelu s námi. Dva dny na to řekl Lidovým novinám, že demonstranti o dialog nestojí. Co na to říct?“ už zvyšoval hlas Roll. „Jestli se premiér chová jako nějaký monarcha, který si může dovolit cokoli, je na nás, aktivních občanech, abychom mu dali důrazně najevo, že nám to skutečně vadí.“ Zmínil, jak je důležité, aby se co nejvíce lidí dozvědělo informace o tom, jak premiér poškozuje justici, hovořil o dotacích, které jsou přidělovány Agrofertu, zatímco je ohrožen sociální systém. „Fůůj!“ znělo na náměstí.

„Naše země má mnoho velkých problémů. Vláda je ale neřeší. Jedinou starostí premiéra totiž je, jak se vymotat ze svých osobních problémů,“ podotkl. „Máme toho dost!“ skandovali lidé. Roll pak přidal informaci o plánované demonstraci 4. června na Václaváku. „Je čas vystavit premiérovi účet. Vyzýváme každého z vás, aby udělal tři věci. Za prvé, šířil dál informace o tom, jak premiér poškozuje naši zemi, za druhé, sehnal další podpisy pod petici za odstoupení premiéra. Už více než 350 tisíc lidí podepsalo tuto petici. Za třetí vyzýváme každého z vás, aby přijel v úterý 4. 6. v 18. 30 na Václavské náměstí v Praze na největší demonstraci od roku 1989,“ popisoval Roll s tím, že tyto kroky prý přispějí ke změně „nepřijatelných poměrů“.

Benjamin Roll na demonstraci v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Žloutenku přejmenovat a Číňané u nás proinvestují milion

Moderátor pak pozval na pódium katolického kněze Pavla Váchu. „Pan prezident udělil audienci panu ministru Staňkovi a my se ptáme. Podrží ho, nebo hodí přes palubu? Přispěchal na pomoc panu ministrovi soudruh Filip, předseda KSČM, třeba jeho přímluva přinese ovoce. Ale proslýchá se, že pan Staněk dostane podporu od pana prezidenta, pokud splní čtyři úkoly,“ hovořil Vácha a popisoval za smíchu posluchačů: „První úkol je, že Ministerstvo kultury zaštítí literární soutěž v kategorii román, na dílo, kde hlavním hrdinou bude člověk žluté pleti. Nejlepší dílo, které vyhraje, pan prezident prosadí jako povinnou četbu pro maturanty na všech stupních našich středních škol.

Pak je ještě úkol číslo dvě. Čínské velvyslanectví poslalo do Černínského paláce protestní nótu, kde protestuje proti tomu, že v České republice je jedna nebezpečná nemoc zvaná žloutenka, které se také říká nemoc špinavých rukou. Čínská strana v tom vidí možnost dehonestace, a proto požaduje, aby se žloutenka přejmenovala. Ale protože musíme našim čínským přátelům vyhovět, dostává pan ministr úkol, aby na nejbližší schůzi vlády požádal, aby žloutenka byla přejmenována na bruselskou nemoc neboli bruseliózu, a pokud se tak stane, čínská strana je ochotná u nás v příštích dvou letech proinvestovat jeden milion korun. Pět set tisíc korun v prvním roce, pět set tisíc korun ve druhém roce,“ glosoval kněz za potlesku náměstí.

„Úkolem číslo tři pro ministra je pak zaštítit soutěž v televizi Barrandov, kde se budou zpívat i ruské písně, a dále by pak měl vysondovat, jak by bylo možné odvolat ředitele veřejnoprávních médií, protože nemají správný vztah k Rusku. K ruce mu bude Maruška. Ministr by měl také iniciovat vznik cestovní kanceláře, aby komunističtí poslanci mohli v klidu trávit dovolenou v Donbasu a Luhansku.“ Kněz Vácha sklidil potlesk.

Moderátor pak informoval o tom, že prezident Zeman nepřijal demisi ministra Staňka. „Jejich ansámbl funguje dál.“ A dav reagoval nesouhlasným hvízdáním.

Pak přišly na řadu písničky Karla Kryla v podání písničkáře Pavla Kohna. Studentky a signatářky iniciativy Fridays For Future hovořily o ekologických problémech. A ke slovu se dostal i Tomáš Netočný, dokumentarista Paměti národa.

Babiše by k demisi donutilo, jen kdyby ho odváděli v klepetech

Tomáš Jirman, herec a režisér činohry NDM, a také člen stávkového výboru 1989, připomenul listopad před třiceti lety. „Na jedné nesmyslné schůzce nám jistý činovník krajského výboru KSČ přes kulturu říkal: Vy umělci, nepleťte se do politiky, Vy tomu nerozumíte, nechte to na nás, na profesionálech. Tím myslel je, soudruhy. My jsme je tenkrát neposlechli. Snažili jsme se vyrážet co nejvíc mezi lidi do závodů, do dolů. Povedlo se, že se toto náměstí, tehdy ještě náměstí Lidových milicí, několikrát zaplnilo tisícovkou lidí, studentů, horníků, dělníků z Vítkovic. Snad jsme trochu přispěli k tomu, že se urychlil pád zřízení, kterému se říkalo reálný socialismus, vlády zločinecké KSČ,“ uvedl herec. Upozornil na rozčarování a na řeči o ukradené revoluci. „Kdybychom tady takhle stáli před třiceti lety 28. května, tak už tady nestojíme, teď už nás cpou do antonu a estébácké mlátičky typu Ondráčka si na nás ukájejí své ego,“ dodal. Zmínil, že prezident ukázal, že bude „dál dupat“, jen aby udělal něco natruc umělcům. Když padlo jméno Andreje Babiše, lidé na náměstí skandovali: „Demisi! Demisi!“ „Já si myslím, že k demisi by ho donutilo, jen kdyby ho odváděli v klepetech k soudu,“ uvedl Jirman s tím, že „mezičas je náš“. A doporučil do příštích voleb co nejvíc vysvětlovat.

Živnostník Zbyněk Jakubec zmínil, že ve všech jeho činnostech ho vláda omezuje. „Věřme, vytrvejme, a zlo, které k nám doplulo, bude poraženo.“

Na demonstraci v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Velké finále: „Neserte se s nima!“

„Havel! Havel!“ skandovali lidé na náměstí. „Jak jinak, než Havel!“ reagoval moderátor.

A na závěr představil malíře, performera a pedagoga Jiřího Surůvku. „Do roku 89 jsem žil 29 let a po roce 89 žiju také 29 let, ale nechtěl bych se octnout tam, kde předtím. Tenkrát jsem měl vyhlídky, že skončím v kotelně,“ poznamenal. A popisoval své vzpomínky. „Tehdy jsem měl blbý pocit, proto jsem se dal do studentského stávkového výboru, byl jsem v OF, pak jsem tam brzy skončil, protože se začaly měnit garnitury. Idealisté mizeli, začínali přicházet pragmatici, kteří to pak dovedli až k situaci, jaká je teď. Teď mám pocit zhruba stejný. Je třeba něco dělat, jéžišmarjá, protože za chvíli bude zle. Už si tady nebudeme moct tak otevírat hubu na náměstí, jak říkal předřečník, přijede několik antonů a rozpráší nás vodním dělem,“ pravil.

Moderátor v reakci zmínil, že prezident Miloš Zeman vyprávěl o tom, jak utíkal někde před policisty: „I kdyby mu bylo patnáct nebo osmnáct, já si ho nedokážu představit, jak běží.“

A Surůvka reagoval: „On je pořád ale junák. Já mám taky cukrovku, taky kouřím a piju, sice už jenom suché víno... mám padesát sedm až osm a už toho mám plné zuby. Jako prezident bych se svalil asi za týden. Ho živí jen nenávist, nic jiného, to je na něm vidět, jak on se sotva drží.“

To už náměstí bouřilo... „Ještě si z nás udělá prdel!“ hřímal se smíchem Surůvka. „Ministra podržel, samozřejmě, to bylo jasný. V kultuře se pohybuju, a to jsme všechno přesně čekali. Tu příležitost by si nenechal nikdy ujít. Leda by ho zkosila smrt. Ale on ho asi zavřel do sudu, toho smrťáka. Viděli jste ten film, Dařbuján a Pandrhola,“ hovořil Surůvka. a zmínil, že si občas pustí pusu na špacír a má s tím problémy i ve školství: „Máme teď ty zákony... GPRS... teda něco, abych neprozrazoval na studenta, že je lempl. Odvolávám, všichni jste skvělí. A když jste tak skvělí, ta nová mladá generace, je to teda na vás! Furt si stěžujete, Vy mileniálové, furt vás někde píchá, bolí. Ty vaše kecy, to je jak u doktora v čekárně. To, co dříve penzisti provozovali. Praská jim v kloubech, protože jsou všichni vegani, stěžujou si pořád na něco. Ale já si myslím, že to je právě ta naděje. Oni si stěžují, nesnesou něco v nepořádku, že je to právě na nich, aby do toho šli a tak si stěžovali a u voleb dělali takové rozbroje a volili všechny ty anti... strany, které selhaly v posledních třiceti letech a volili nové mladé, ty stěžující si! A bude to pak na nich, aby to vedli k lepšímu, aby my důchodci jsme se měli skvěle!“ Celé náměstí bouřilo, lidé křičeli a někteří doslova řvali smíchy. „Jděte do toho! Neserte se s nima! Je to na vás!“ hřímal za smíchu a potlesku pedagog. „Málem jsme si dali francouzáka,“ glosoval moderátor.

V závěru došlo na poděkování všem organizátorům a na státní hymnu.

autor: Daniela Černá