Havel a pedofilní vrah. Okamura brání Zemana lekcí z historie

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v souvislosti s rozbouřenou diskusí ohledně institutu prezidentské milosti vzpomněl na to, jak Havlova amnestie dala pole působnosti i různým závažným zločinům, a jeden z nich ve svém facebookovém příspěvku připomíná. Veřejnost pak připomněla ještě další připady stojící za zmínku.

Okamura připomíná případ, kdy Václav Havel omilostnil v roce 1990 pedofilního vraha Jaroslava Oplíštila a ten poté odnesl z dětského oddělení pražské Nemocnice Na Bulovce sedmiměsíční holčičku Barborku, kterou pedofilně zneužil a zavraždil. Přitom byl již předtím sedmkrát trestaný za činy proti nezletilým.

Zdůrazňuje, že kdyby ho Havel nepropustil, tento odporný čin by se nestal. Jaroslavu Oplíštilovi v roce 2015 vypršel další trest a nyní chodí po svobodě. „O tomto případu a mnoha dalších propuštěných kriminálníků Václavem Havlem, kteří způsobili následně utrpení mnoha nevinným občanům, teď sluníčkáři mlčí, protože se jim to nehodí,“ všímá si předseda hnutí SPD.

Bylo 30. dubna 1990 a Jaroslav Oplíštil po Havlově amnestii seděl v hospodě U sklípku v Praze na Bulovce a pomalu se opíjel pivem a vodkou. „Když jsem nalitej, mám slabost na něžnost. Přitahujou mě děti. Dětský tělo je takový čisťounký, vemte si ženskou, jak je to chlupatý a smradlavý,“ prohlásil Oplíštil podle magazínu Téma.

„Oplíštil byl totiž trestaný pedofil – měl za sebou již 7 činů proti nezletilým. V roce 1990 se dostal z vězení kvůli Havlově amnestii. Bez problémů dostal práci jako sanitář na dětské interně pražské Nemocnice Na Bulovce. Jak to?“ ptá se Okamura a podotýká, že v té době se zaměstnavatelé bývalých trestanců nesměli ptát, za co seděli.

Té noci si prý z nemocnice odnesl jedno z miminek. Ani nevěděl, jestli je to kluk, nebo holčička, to poznal až venku pod lampou, když si všiml růžových dupaček. „Děvčátko, na které jeho rodiče čekali deset let. Když jsme se pachatele ptali, proč si ze čtyř dětí, které v té době byly na oddělení, vybral právě tuto holčičku, odpověděl, že byla nejstarší,“ vzpomínal se smutkem v hlase kriminalista Miloslav Dočekal.

Odnesl ji na ubytovnu, kde bydlel – v místnosti žil sám. Dítě položil na postel a lehl si k němu. Malou Barborku znásilnil a těžce ji zranil; miminko začalo plakat a křičet, popisuje Okamura příběh dál. „Měl jsem strach, že probudí ostatní lidi. Tak jsem jí přitiskl ruku na ústa a zalehl ji. Pak jsem asi usnul,“ uvedl tehdy Oplíštil. Zmizelou Barborku zanedlouho sestry nahlásily na policii. Ta si dala dvě a dvě dohromady a ráno zabušila na dveře právě Oplíštilovi. Ten zazmatkoval a tělíčko děvčátka zahodil pod postel. K činu se prakticky ihned doznal.

Jeden z vyšetřovatelů, kteří na místě byli, Karel Vomáčka, vše popsal ve své knize Doktore, vražda, jedeme!: „Nikdo, včetně mě, neřekne Oplíštilovi ani jednu nadávku. Přesně řečeno, hovoříme na něj jen to nejnutnější. Každý má v obličeji jasně vepsaný výraz zhnusenosti nad touto zrůdou. Oplíštil naše opovržení a ledovou nenávist zřejmě cítí. Těká očima a klepe se strachy, snad si myslí, že ho každou chvíli začne někdo mlátit. A ze svých předchozích sedmi trestů dobře ví, jak spoluvězni s podobnými ,prcačkáři‘ zacházejí...“

Nakonec Oplíštil nedostal ani doživotí – soud ho poslal na 25 let do vězení. To opustil v roce 2015. V květnu toho roku okamžitě nastoupil ústavní léčbu v Psychiatrické léčebně v Kosmonosech na Mladoboleslavsku. Zřejmě podstoupil chemickou kastraci – a v tom případě může chodit na vycházky mimo brány ústavu.

Ve srovnání s minulými prezidenty zachází podle Okamury prezident Zeman se svým právem milosti uvážlivě a milosti neuděluje způsobem, který vzbudil oprávněné výhrady v případě milostí prezidenta Václava Klause (amnestie tunelářům) nebo dokonce prezidenta Václava Havla.

„Především prezident Havel zneužil své právo pro své známé a udělování jeho milostí znamenalo i řadu případů, kdy na nevinné občany byli vypuštěni kriminálníci páchající následně hrůzné zločiny,“ zdůraznil Okamura a poznamenal, že „sluníčkáři“ útočí na prezidenta Zemana za jeho výrok o milosti (což je prezidentovo ústavní právo). A europoslanec STAN Polčák dokonce veřejně přeje prezidentovi Zemanovi smrt.

„Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda,“ napsal Polčák. Jeho slova Okamura považuje za doopravdy hnusná.

„Sluníčkáři se zaklínají tolerancí a demokracií, ale pokud má někdo jiný názor než oni, musí být pošlapán a zasluhuje podle nich dokonce i smrt! Buďme demokraté a respektujme odlišné názory svých spoluobčanů, nebo to vše může vyústit i v krvavou občanskou válku,“ konstatuje lídr SPD.

Pokud prezident Zeman hovoří o tom, že tento právní nástroj má, není to podle Okamury pro nikoho důvod k vulgaritě a k útokům na prezidenta. „Lidé, kteří dnes organizují doslova štvanici na prezidenta, nemají s demokracií nic společného. Demokracie podle představ sluníčkářů platí jen do okamžiku, pakliže s nimi souhlasíte. Jestli s nimi nesouhlasíte, chtějí vás zlikvidovat. Je to sluníčkářský fašismus,“ uzavírá svůj komentář a vyzývá k respektu odlišných názorů svých spoluobčanů, jinak vše může vyústit i v krvavou občanskou válku.

Uživatel Jiří Parůžek pak ve svém diskusním příspěvku připomněl případ, kdy Havel využil milost pro Martu Chadimovou, která byla trestně stíhána za údajný restituční podvod. „To, že předložila zfalšované dokumenty už pravomocně rozhodl předchozí soud a navíc pravost dokumentů i oprávněnost restitučních nároků zpochybnili i její příbuzní. Havel to prý odůvodnil tak, že nevěří, že by soudce dal Chadimové šanci se u soudu obhajovat. Nikdo ze sluničkářů na to neřekl ani popel,“ dodal komentující.

Stejný postřeh, že opoziční politici zapomněli, že Havel zašel ještě dál v kauze Chadimová, měl i Paveů Dostál. „Tam ještě soud ani pořávně nezačal a on ji omilostnil !!! Ale tenkrát to dnešním kritikům prezidenta Zemana nějak nevadilo !!!!“ zlobil se přispěvatel do diskuse.

David Baru ve své reakci kvitoval Okamurův názor v této věci a doufá, že „zrůdě Oplíštilovi v báňi dali co si zaslouží“, i když je to podle jeho soudu ještě málo.

