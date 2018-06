Havel byl furt sjetej, napsal šéfredaktor Plesl po přečtení knihy jeho milenky. A ozval se Pavel Šafr...

Jaroslava Plesla zaujala kniha Jitky Vodňanské o jejím mileneckém vztahu s prvním českým prezidentem Václavem Havel. Vztah trval léta, ale nakonec definitivně skončil. Plesl pravděpodobně při četbě této knihy dospěl k názoru, že by mnohé české feministky možná kleplo, kdyby věděly, jak se Havel díval na postavení muže a ženy ve vztahu. To však nebylo to jediné, co Plesl na adresu Václav Havla napsal.

„Zajimavý je, kolik do sebe Havel ládoval prášků. O Hitlerovi se to už ví taky, ale Havel byl v podstatě furt sjetej. Když to přehnal s fenmetrazinem, zklidnil se dvěma rohypnoly. Neuvěřitelný,“ napsal Plesl.

Na serveru Forum24.cz se za to do Plesla pořádně obuli. „V den, kdy Miloš Zeman jmenoval polobolševickou vládu Andreje Babiše, se ozval i Plesl. Nikoliv, jak by se očekávalo od novináře, k tématu, ale hned po ránu se šéf MF DNES rozhodl rozhazovat špínu. To mu totiž jde daleko lépe než cokoliv jiného," lze se zde dočíst.

Plesl tím prý v podstatě plní dvojí úlohu. Za prvé údajně dělá všechno proto, aby v co nejlepších barvách vykreslil premiéra Andreje Babiše (ANO), který před pěti lety deník MF Dnes koupil. A pak se Plesl stará také o to, aby kolem sebe rozházel co nejvíc špíny. Andrej Babiš pak bude v očích čtenářů vypadat ještě lépe.

„Fakt? Tak proč jsou o dvě stránky dál úplně jiná čísla?" Jaroslav Plesl se pozastavil nad údaji v Bakalových novinách. A to nebylo vše, co dnes vytáhl na světlo

