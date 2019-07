Havel je zpátky, jásají v Respektu. Je žena a mluví slovensky

14.07.2019 16:29

Ve střední Evropě, kde je to zdánlivě nejméně pravděpodobné, se proti ,vlně populismu‘ začali tiše formovat odhodlaní obránci, napsal ve svém textu pro americký list The New York Times Jeffrey A. Stacey, bývalý pracovník ministerstva zahraničí v Obamově administrativě. A přesně tak tomu je na Slovensku, myslí si v Respektu, podle kterého je Václav Havel zpět v podobě slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.