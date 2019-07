Havel utíká před Gottem a Bohdalovou... FOTO, které svědčí

Mnohonásobný Zlatý slavík a Český slavík dnes slaví životní jubileum. Je mu úctyhodných 80 let. Za svůj život se Gott nechal vyfotit s celou řadou osobností, např. s architektem komunistické normalizace a dlouholetým prezidentem Gustávem Husákem. Nechal se vyfotit ale i s prvním českým prezidentem Václavem Havlem. Jenže podle dvorního Havlova fotografa Němce prý Havel jednoho dne chtěl utéct.

Stalo se tak v roce 2003, kdy se Havel loučil s prezidentským úřadem. Při této příležitosti dorazili i herečka Jiřina Bohdalová a Karel Gott, kteří prý chtěli s končícím prezidentem prohodit pár slov. A Havel se jim prý pokoušel uniknout.

„Když jsem viděl Václava, jak musel zareagovat na situaci, kdy ho Nesmrtelná teta společně s Včelkou Májou, kamarády to Veškrnové, obestoupili... Mám ještě jednu fotografii z téhle série, kterou jsem vyřadil, neb úplně nesplňuje moji představu o dobrý fotce, ale předchází této situaci, jen o vteřiny dřív. VH prchá s vyděšeným výrazem, než je zastaven a obstoupen... Bylo to ve Slávii, v lednu 2003, kdy se VH loučil s prezidentstvím a společnost tam byla pestrá... Byl to leden a bylo to skoro na chlup čtvrtstoletí, kdy Kája naproti v Národním odsuzoval Chartu 77,“ napsal Němec.

