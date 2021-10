Havlíček: Vyjednávání začíná. Premiérem má být Babiš

reklama

„Výsledek hnutí ANO není špatný s ohledem na to, že byl covid a prožívali jsme nejnáročnější období polistopadové historie. Každá strana musí být připravena jít do opozice. Ale uvidíme, jak to dopadne a s kým začneme vyjednávání. Bude záležet i na tom, jak bude postupovat pan prezident. Jakákoliv těsná většina nemá příliš velkou perspektivu,“ poznamenal Havlíček.

„Chceme jednat s jednotlivými stranami. Vždycky jsme říkali, že koalice před volbami jsou trošku šidítkem pro voliče a to skutečné vyjednávání začíná až po volbách. Jsem toho názoru, že premiérem by měl být předseda vítězné strany, což si myslím, že je spravedlivé. A jestli bychom vládli bez Andreje Babiše, to jsou stále jen spekulace,“ dodal Havlíček.

„Těžko říct, jestli ČSSD doplatila na spolupráci s námi. Každý si vystavuje svou vizitku. Voliči se primárně nerozhodují podle toho, s kým strana spolupracuje,“ řekl následně k volebnímu debaklu sociální demokracie, která se zřejmě do Poslanecké sněmovny nedostane.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Krátce po rozhovoru Karla Havlíčka přišla ČT24 se zprávou, že hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) by přivítal, pokud by vládní koalici sestavilo ANO a SPOLU. Ještě dnes se podle něj sejde výbor ANO, který určí vyjednávací tým.

Po sečtení dvou třetin okrsků by do Sněmovny prošly čtyři subjekty. ANO s SPD by měly sto mandátů, sto křesel by obsadily i SPOLU s Piráty + STAN. ČSSD i komunisté jsou pod pětiprocentní hranicí.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 5 242 kandidátů, které nominovalo 22 volebních uskupení. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2017 měli voliči výběr užší.

Komise nyní sčítají hlasovací lístky a další údaje, jako je například počet voličů. Tyto informace následně postoupí ke zpracování výsledků voleb Českému statistickému úřadu, který výsledky hlasování zveřejní na volebním webu. Volební výsledky jsou zveřejňovány průběžně, většina z nich by mohla být známa do pozdního večera.

Policie v souvislosti s volbami ověřuje dvě podezření na kupčení s hlasy.

Psali jsme: Jen dva piráti jsou ve Sněmovně. Jen dva! Zbytek „ukradl“ STAN Takáč z ČT ho tlačil, Kupka mlžil. Co bude po volbách? Pořád je brzo Vondrák z ANO: Chci koalici se SPOLU. Určíme vyjednavače Za půl roku to začne... Drastická předpověď pro „premiéra“ Fialu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.