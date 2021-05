Havlíček čelil naštvané Kroužkové: Jak to myslíte, že „se to vytáhne před volbami“?

Policie v pondělí navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Vládu to podle ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka (nestr. za ANO) rozhodně neoslabuje. „Vždy před volbami se to vytáhne,“ řekl v pořadu Interview na ČT24. Problém nevidí ani v tom, že Agrofert zapíše Babiše jako beneficienta. U moderátorky Barbory Kroužkové se ministr pořádně zapotil, když čelil otázkám, zda to nevidí jako morální a etický problém. Kromě jiného se pak pustil do opozice kvůli blížícímu se hlasování o nedůvěře vládě. „V covidu byli jen zalezlí, měli strach, teď už ničemu nepomůžou,“ konstatoval.

Návrhem obžalovat Babiše v kauze Čapí hnízdo se nyní bude zabývat dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ten může podat obžalobu, ale i zastavit trestní stíhání nebo věc vyřídit jinak. „Nikoho to neoslabuje, opakuje se to, co už tu bylo před dvěma lety,“ řekl nevzrušeně vicepremiér. Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nelegálního.

Spíše jsou namístě spekulace, proč návrh na Babišovu obžalobu přišel zrovna nyní – před volbami. „Je to věc, která se táhne, a my můžeme spekulovat, proč se to vytáhlo, až když je dotyčný v politice,“ uvedl Havlíček.

Na otázku, zda tím naznačuje, že snad policie není nezávislá, uvedl: „No, tak vždycky před volbami se to vytáhne,“ zopakoval, že podobný návrh na obžalobu už tu jednou byl.

Moderátorka Barbora Kroužková na něj tlačila, zda tím „se to vytáhne“ skutečně myslí, že tak policie činí účelově před volbami. „To já nevím, zda je to účelově,“ stáhl se najednou ministr a dodal: „Já jenom konstatuji, že je to před volbami, a to je všechno,“ řekl opatrně s tím, že věc se opětovně řeší před volbami.

„Začala předvolební kampaň, to přece všichni vidíme,“ připojil se nepřímo ke slovům premiéra Babiše o tom, že jde o „účelovou pseudo kauzu“. „V tuto chvíli je to opět na státním zástupci, který to už jednou shodil ze stolu. Uvidí se, jak se s tím zase popasuje,“ doplnil člen vlády.

Nově bude také premiér Andrej Babiš (ANO) u Agrofertu a jeho dceřiných firem zapsaný jako koncový příjemce výhod. Od 1. června začíná platit zákon, podle kterého se musejí do evidence zapsat skuteční majitelé firem, mezi které tak bude premiér u Agrofertu patřit.

V tom ministr průmyslu a obchodu nespatřuje nic špatného. „Já nevím, co je na tom za problém. Když vstupoval do politiky, žádný zákon o střetu zájmů tu nebyl. Až v momentě, kdy do politiky vstoupil, vytvořil se zákon lex Babiš ušitý na míru proti premiérovi. Pak tedy složil svá aktiva do svěřenských fondů,“ řekl s tím, že vždy bylo jednáno v souladu v rámci dotací. „Pak se ale přišlo z Evropské komise s tím, že ani to nestačí, a teď se vede celá ta diskuse,“ zrekapituloval Havlíček Kroužkové v kostce celý příběh.

„My tu ale nemáme do sedmi hodin moc času na podrobnou rekapitulaci,“ usměrnila jej, že její otázka mířila někam jinam. „Je dobré si to zrekapitulovat,“ hájil se Havlíček.

Otázku poté moderátorka zkonkretizovala: „Není to lidský, morální a etický problém, když sedíte ve vládě a váš nadřízený vás může kdykoliv vyhodit a je koncovým příjemcem výhod z Agrofertu, který čerpal a čerpá dotace?“ tázala se.

Přišla očekávaná Havlíčkova obrana: „Čerpat dotace není přece nic trestného,“ konstatoval. „Ani morálně to není problém?“ skočila mu Kroužková do řeči. „V čem je morálně problém čerpat dotace?“ zčervenal už Havlíček.

Kroužková proto přiostřila: „Ministr, který by neodklepl dotace firmám z Agrofertu... nebude ohrožen?“

„V žádném případě to není tak, že ministr rozhoduje o dotacích. To by bylo až příliš jednoduché. Já vůbec nemohu vstoupit do toho, kdo dostane, či nedostane dotace,“ zdůraznil, že o dotacích rozhoduje náročný systém. „O tom, zda někdo je, či není ve střetu zájmů, nechť rozhodne Evropský soudní dvůr,“ vyzval.

„Já bych měl problém, paní moderátorko, kdybych seděl ve vládě s lidmi, kteří si předávají – a tak to tu v minulosti bylo – v igelitkách desetimiliony korun, kteří si přiklepávají svým vlastním nebo spřízněným firmám zakázky,“ dodal s tím, že nic takového zde za Babišovy vlády neexistuje.

Ve čtvrtek má Sněmovna hlasovat o nedůvěře vládě Andreje Babiše, návrh obžaloby se podle Havlíčka nepromítne do hlasování poslanců v této věci. „Myslím, že to nebude mít vliv žádný, protože to není žádná nová věc. Je to jen přesvědčování přesvědčených a naštvávání naštvaných. Opozice byla v době covidu zalezlá, měla strach cokoliv udělat a čtyři měsíce před volbami to už ničemu nepomůže,“ uvedl ministr Havlíček, že hlasování o nedůvěře vládě v tuto chvíli už postrádá smysl.

