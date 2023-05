Havlíček nechápe: Kde vláda bere tu drzost?

reklama

„Vláda nejdříve hodinu nebo její takzvaní experti mluvili o ničem a poté v té další části mnohé neřekli, ale teď teprve dohledáváme vše. V každém případě to lze zatím hodnotit tak, že to je černý čtvrtek pro tuzemské podnikatele, a to jak pro firmy malé, střední, pro živnostníky, tak pro firmy velké, které ženeme do šedé zóny. Budou nepochybně optimalizovat a troufám si tvrdit, že budou ztrácet konkurenceschopnost vůči zahraničí. Další nedobrá zpráva je to pro naše seniory, pro důchodce a vypadá to, že to nebude dobrá zpráva ani pro studenty. Na druhou stranu, ať jsem v něčem pozitivní, mohlo například DPH dopadnout hůře. Docela dobré je to, že se snižuje z 15 % na 12 %, takže by to nemuselo být tak proinflační, jak jsme se domnívali podle těch původních zpráv,“ zhodnotil místopředseda ANO Karel Havlíček.

„Vláda v podstatě popřela sama sebe. A ona byla do značné míry zvolena proto, že šla do klání s tím, že nebude zvyšovat daně. A tady, když se podíváme, tak je to docela zásadní zvýšení daní. Za další, tato vláda ještě v polovičce ledna roku 2022 tvrdila, že nebude zasahovat do valorizací, minimálně v tomto roce, víme, jak to dopadlo. Od toho se samozřejmě odvíjejí všechny další valorizace, to znamená opět seřezání, a důchodci se budou dostávat na hranici chudoby. To jsou pro nás těžko překročitelné meze a já si nedovedu představit, že bychom něco takového podpořili. Samozřejmě je tam řada věcí, na kterých bychom se dokázali shodnout. Například zvýšení spotřebních daně z tvrdého alkoholu nebo u tabáku. To si myslím, že smysl dává,“ dodal Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vůbec bych nepoužíval slovo důchodová reforma. Nechápu, kde vláda bere tu drzost to nazývat důchodovou reformou. My uznáváme, že to je náročné, konečně my jsme ji také nedali dohromady, ale toto není žádná reforma. Toto je jakási parametrická reforma několika ukazatelů, která říká: důchody neporostou tak, jak se předpokládalo a tak, jak je zákonem, a za b) ti, kteří budou chodit do důchodu v těch dalších letech, tak to bude ve vyšším věku, to není přece žádná reforma, kde tam jsou nějaké pilíře, kde tam je participace státu, kde je tam nějaký investiční model a tak dále. To znamená, není tam v tomto vůbec nic. My už jsme si zvykli, že s námi vláda nekomunikuje, budiž, ale co je horší, je to, že tato vláda toto neprojednala. Dobře slyšíte, neprojednala se sociálními partnery. To znamená se zástupci zaměstnavatelů a se zástupci zaměstnanců. Jinými slovy neproběhla o tom tripartita. To bychom si my nikdy nedovolili, i když jsme se tam často velmi tvrdě přeli a ne vždy jsme se na všem dohodli,“ zakončil Havlíček.

Psali jsme: Mašek (ANO): Když už bylo prakticky všechno prodáno, začalo zadlužování státu Vztek na Lidl za „české“ mléko. Vypluly triky s jídlem z Ukrajiny Premiér Fiala: Opatření, která dnes představujeme, jsou střízlivá vyrovnaná ČEZ: Jak se rodí jaderní profesionálové aneb první Dny otevřených dveří speciálního školicího střediska v Brně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama