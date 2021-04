Havlíček otevřeně: V pondělí to bude poměrně silný náraz

reklama

V pondělí 12. dubna by se měla část žáků vrátit do škol. Stejně tak by se měly k životu vrátit některé obchody. Ministr Karel Havlíček konstatoval, že napříště se pravděpodobně nebude postupovat podle protiepidemického systému PES. Především se prý bude rozvolňovat pomalu.

„Zatím na to ale nemáme přesný jízdní řád, mimo jiné proto, že jsme se shodli, že teď v pondělí 12. dubna to bude poměrně silný náraz. Pouští se téměř půl milionu dětí do škol, končí okresní lockdown a nouzový stav, z čehož vyplývá větší stupeň volnosti. Musíme počkat minimálně dva týdny, abychom viděli, jaké to přináší důsledky,“ popsal situaci Havlíček.

Celý rozhovor naleznete zde

„Vůbec bych to nenazýval první vlnou rozvolnění. Naplňujeme, co jsme slíbili, tedy otevíráme částečně mateřské školy a první stupeň škol rotační formou. Je to detailně prodiskutováno s epidemiology, je to na jejich doporučení a neměl by tam být žádný větší problém. Jinak neuděláme prakticky nic, pokud nebereme to, že pouštíme pouze vybrané obchody s dětskými oděvy a botami, což do značné míry není žádné podstatné rozvolňování. Pouze některým malým obchodům, kterých je relativně málo, to umožní prodej a v supermarketech se rozšíří sortiment. Chceme rodičům dát možnost dokoupit dětem vybavení do školy a oblečení,“ rozvedl myšlenku Havlíček.

V budoucnu se prý otevřou např. kadeřnictví, ale člen vlády zdůraznil, že Babišův kabinet nechce udělat stejnou chybu jako na počátku prosince 2020 a nechce to s rozvolňováním přehnat, aby se šíření viru opět nerozjelo na plné obrátky. Do kadeřnictví tak bude moct člověk vyrazit jen s negativním testem na koronavirus.

