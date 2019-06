Havlíček s Babišem by mohli na podzim navštívit Barmu

4. 6. 2019 11:48

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) by mohli na podzim navštívit Barmu. Havlíček to řekl na dnešním česko-barmském podnikatelském fóru, které se koná u příležitosti návštěvy barmské vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij v Česku. Na začátku setkání českých a barmských podnikatelů poukázali představitelé Česka i Barmy na intenzivní ekonomickou spolupráci obou zemí v minulosti.