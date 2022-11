Havlíček udeřil v ČT: Fiala věří na geniální řešení. Ale eurokomise to nikdy neudělá

reklama

Úvodem se hovořilo o novele energetického zákona a o jejím schválení. Havlíček uvedl, že je toho názoru, aby novela vešla v platnost co nejdříve. „Ale to neznamená, že se to musí dělat hekticky, aby se to schvalovalo v rámci jednoho dne. Musí to projít všemi parlamentními výbory, tam to musí projít řádnou diskusí, oponenturou, ale souhlasím s tím, že se to dá udělat ve zkráceném řízení a my bychom proti tomu určitě nebyli,“ zmínil Havlíček.

Výbory to podle něj musejí projít proto, že to není úplně triviální záležitost. „Kdyby se to dělalo v takzvané padesátce, to znamená, že by to nešlo do výborů, tak toto se dělá opravdu ve velmi výjimečných případech, kdy se víceméně jedná o evropskou transpozici. Je to formální akt, ale pokud se to dotýká už celé řady dalších činností a aktivit a může tam být i nějaký rozpor, tak právě proto tam je Parlament, právě proto jsou výbory a proto to musí projít tak jako drtivá většina zákonů běžným řízením. Nicméně je pravda, že se to dá odsouhlasit ve zrychleném řízení, zkráceném, zjednodušeně řečeno, že my jako opozice bychom samozřejmě schválili všechny zkrácené lhůty,“ dodal.

Vláda podle něj přišla se zákonem pozdě a žádala o to, aby bylo vše schváleno en bloc v jednom dni. „My jsme ji právě donutili, že to nepůjde v jednom dni, že se to musí dát do těch výborů, ale ta vláda si tam může prosadit bez problémů – a my ji v tom i podpoříme, ty zkrácené lhůty, zjednodušeně řečeno, že se to nebude táhnout týdny. Teď je potřeba to jenom dojet, pak to půjde do Senátu, pak k prezidentovi,“ sdělil Havlíček.

Pokud dojde k zastropování cen i pro velké podniky, bylo by správné, aby opatření platilo i zpětně od 1. ledna, byť by zákon vyšel v platnost až v prvním čtvrtletí příštího roku? „Jednoznačně. Hrajeme, pane redaktore, o týdny, možná dokonce o dny. Od dubna tato vláda, naše vláda, slibuje, že pro podniky udělá opatření v rámci takzvaného dočasného rámce. Ještě na konci srpna pan ministr Síkela tvrdil, že nakonec neudělá nic. Pak začaly lítat hromy, blesky, ceny šly nahoru – a najednou se vše otočilo a najednou se může zastropovávat a najednou se může dělat i dočasný rámec, to je ta podpora pro ty podnikatele. Všechno je pozdě, ale zaplať pánbůh, že alespoň ta vláda přichází k tomu, že to nakonec udělá, takže každý týden, který už vyšetříme a kdy to bude dříve, tak bude pro naše firmy, pro mnohé z nich, doslova a do písmene záchrana,“ dodal Havlíček.

Vláda je podle něj jako Jára Cimrman. „Všude přijde pozdě. Ale kdyby to bylo aspoň jako Jára Cimrman, že přijde o pár minut pozdě, tak bych to ještě bral. Problém je v tom, že ta vláda dělá pozdě o několik měsíců, až když je pod enormním tlakem,“ řekl také Havlíček. Hovořil tak o tom, že vláda přichází pozdě v rámci všech opatření, která dělá. „Ať už vůči malým a středním firmám nebo domácnostem nebo vůči velkým firmám, vždycky je to s několikaměsíčním zpožděním, až teprve poté, co lítají hromy blesky,“ dodal Havlíček.

Ministru Síkelovi i premiéru Fialovi vyčítá, že bezmezně věří na geniální řešení. „Nenajde se geniální řešení. Evropská komise ho nechce najít tak, aby všem vyhovovalo, protože je to prakticky nemožné. A to je proto, že každá země má svůj energetický mix, různé energetické zdroje, které si vybudovala více zelené, méně zelené. Výsledkem čehož je to, že každé takovéto plošné opatření, například toho charakteru, o které nám jde – kdyby se oddělila cenotvorba plynu od elektřiny nebo by se zastropovala cena plynu, tak je totálně nevýhodná pro zelené Německo, které by tím pádem muselo obrovským způsobem dotovat svoje paroplynové elektrárny. A proto tohleto Evropská komise nikdy neudělá,“ sdělil Havlíček.

