Havlíček varuje neposlušné občany. Ale fabriky se nezavřou, to by byl kolaps

Vláda již počítá s tím, že na tři týdny omezí pohyb lidí mezi okresy a uzavře mateřské školy a první dva ročníky základních škol. Pro zavedení takových opatření je nutné zemi udržet ve stavu nouze. Těšte se na namátkové kontroly. A bude se trestat. „Pokud se nebude dodržovat režim, tak samozřejmě musí přijít sankce. To není výhrůžka, to je fakt,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Nejde nám o to, abychom někoho šikanovali, ale potřebujeme dostat mobilitu dolů. A jedním z nástrojů je omezení cestování mezi jednotlivými regiony,“ říká Havlíček k opatření, které by mělo podléhat kontrolám na hranicích jednotlivých územních celků.

Ministr se také domnívá, že zdrojem šíření viru nejsou velké fabriky a provozy. „Ve výrobních halách se potkávají stále titíž lidé a zaměstnavatel je schopen je do značné míry izolovat. Větší firmy už dnes testují a testují dobře,“ připomíná s tím, že menší a střední firmy získají od státu jakousi podporu plošného testování.

„Od pondělí si budou moci kupovat samotesty pro své zaměstnance, a to čtyři za měsíc. Bude to zatím na dobrovolné bázi. Přecházíme na plošný systém testování a jsme jedna z prvních zemí v Evropě, která na to přistupuje,“ kvituje Havlíček.

Tvrdý lockdown by dle něj měl na naši ekonomiku fatální důsledky. „Jsme jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě. Kdybychom dnes podniky zavřeli, okamžitě přijdou o zahraniční zakázky na několik let dopředu. Pro mnohé by to byl kolaps, nahradili by je jiní dodavatelé a mělo by to dopady do celé naší ekonomiky i do spotřebitelského chování.“

Můj soukromý názor: Nejhorší epidemická situace je ve fabrikách. Školy i živnosti budou mnohem déle zavřené a bude se mnohem více zbytečně umírat také proto, že ve výrobních halách se budou lidé infikovat dál. Kladu si otázku, zda by tomu tak bylo, kdyby premiér nebyl fabrikant. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) February 26, 2021

Podle virologa Jiřího Černého z České zemědělské univerzity je ale situace už velice vážná a ona nová opatření by nemusela stačit. Zejména kvůli přítomnosti nových variant či mutací koronaviru.

