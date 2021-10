He he, fakt pecka. Babiš se na*ral na Železného: Nemáme vodu, plyn, nic. A já prezident?!

Ve chvíli, kdy moderátor ČT24 Jakub Železný položil Andreji Babišovi (ANO) otázku, zda po nevyhraných sněmovních volbách bude kandidovat na prezidenta, Babiš se dostal zcela do ráže a jinam z tématu. „Proč nemáme Transgas, proč si Viktor Orbán nakoupil plyn od Putina na patnáct let, a my nemáme nic – nemáme vodu, nemáme plyn, i ten ČEZ neovládáme, to je vše dědictví a s tím dědictvím musíme bojovat. Takže já chápu, že ta nenávist vůči Babišovi byla větší než ty memories nebo vzpomínky na to, co tady oni jako předvedli. A my jsme neměli dost času jim to připomínat,“ uvedl Babiš.

Jeden z prvních dotazů novinářů na tiskové konferenci po sečtení téměř všech volebních výsledků Babiše rozčílil. „Jak dlouho podle vás by se měly vést rozhovory o nové vládě, a pokud by se ten první pokus, kterým budete pravděpodobně pověřen vy, nepovedl, tak jestli bude hnutí ANO usilovat o druhý, a případně jestli s nějakým jiným předsedou? A druhý dotaz, jestli tak trochu nelitujete, že jste veškeré úsilí v kampani zaměřil proti Pirátům a na koalici SPOLU jste se až tak nesoustředil, a evidentně ona z toho profitovala,“ zeptala se reportérka.

„Tak určitě, my jsme museli pracovat. A naši soupeři měli volno. Oni měli prázdniny, nemuseli nic dělat. Jenom kampaň a samozřejmě vy jste jim jako vybraní novináři pomáhali a jste jim radili, jak toho nenáviděného Babiše sundat, jako to je vlastně ten hlavní problém naší země. A já mohu říct, že od vstupu do vlády mám čisté konto. Čisté konto. Takže všechny kauzy jsou vymyšlené, jsou účelové a přesvědčili jste nějaké lidi. Pokud manželka pana Bartoše říká, že máme premiéra zloděje, tak to je už co říct, já jsem nikdy nic neukradl. Nikdy. Nemám důvod krást,“ nechal se slyšet Babiš.

„Ta kampaň byla špinavá na mě, vy jste do toho zatáhli i mého syna, to je úplné dno, stále jste strašili lidi – střet zájmů, že nedostaneme peníze z Evropy. Byla to špinavá, obrovská kampaň. Plno lidí jste přesvědčili,“ rozhorlil se Babiš a dodal, že v Evropě prosadil mnoho českých zájmů.

„Nyní nastane fáze číslo 1, kdy ve středu jednám s panem prezidentem. Když mě pověří, oslovím SPOLU, to je všechno,“ dodal Babiš.

„Spekuluje se o tom, že vám koalice SPOLU chce nabídnout šéfa Sněmovny. Šel byste do toho?“ zazněl další dotaz, který jej pro změnu rozesmál. „Jéžišmarjá, však víte, že neumím mluvit. Co bych tam já dělal? Sněmovna je peklo pro mě. To je katastrofa. Proč nemáme jenom tři minuty? Kolik se mluví v Evropském parlamentu? Proč jsme neprojednali 330 zákonů, proč zase spadnou pod stůl? To je pokus o vtip. To určitě ne,“ sdělil Babiš, že tuto funkci by určitě nevzal. „Co bych tam dělal?“ smál se Babiš, že to byl pokus o vtip. „Provokace, možná. Moje místo je ve vládě, já jsem manažer. A to, co oni vykládají, nějaký oligarchický styl, tak jednou vám povyprávím, co všechno bylo díky mně. Kdybych tam nebyl, tak by nebylo. Pokud kolegové ve vládě budou objektivní, tak to dobře vědí, že se angažuju. Ano, občas dělám i mikromanagement. A jsou tam jasné výsledky,“ dodal Babiš.

Poslední dotaz pak položil moderátor ČT24 Jakub Železný. „Půjdete do volby prezidenta jako kandidát?“ zeptal se. „Už jste se mě ptali stokrát,“ odvětil Babiš. Železný však poznamenal, že je to legitimní otázka, když teď hnutí nevyhrálo volby. „Myslíte, že kdybych nebyl politikem, tak se neuživím?“ zeptal se Babiš, Železný však oponoval, že to tak nemyslel. „Kandidátů na prezidenta máme mraky. Kalousek chce dokonce kandidovat. Neuvěřitelný! To je fakt pecka. Všichni ztratili paměť, zapomněli, co se tady dělo. To peklo v roce 2013. Proč ty tradiční strany... proč nemáme Transgas, proč si Viktor Orbán nakoupil plyn od Putina na patnáct let, a my nemáme nic – nemáme vodu, nemáme plyn, i ten ČEZ neovládáme, to je vše dědictví, a s tím dědictvím musíme bojovat. Takže já chápu, že ta nenávist vůči Babišovi byla větší než ty memories nebo vzpomínky na to, co tady oni jako předvedli. A my jsme neměli dost času jim to připomínat,“ sdělil Babiš, že nyní o prezidentské kampani neuvažuje.

Gratulace SPOLU

Úvodem setkání ve volebním štábu Babiš poděkoval voličům a pogratuloval koalici SPOLU k vítězství. „Uvidíme, jak se pan prezident rozhodne. Bylo mi řečeno, že ty rozhovory začnou až ve středu. Jestli mě pověří, nebo nepověří, nebo jak to bude, to se samozřejmě dozvíme,“ dodal Babiš.

„Chtěl bych v první řadě poděkovat našim voličům. Ten náš výsledek je skvělý, sami jsme jej nečekali. V červnu jsme měli méně. Strašně moc děkuji všem našim voličům. Myslím si, že jsme je nezklamali naším působením ve vládě. Děkuji všem našim lídrům, všem organizacím, všem členům. Hlavně děkuji mé paní a mojí rodině. Pro mě a moji rodinu to není jednoduchá záležitost. Proti nám stálo pět stran. Měly jediný program: odstranit Babiše,“ sdělil Babiš.

„Různé kauzy, vymyšlené, samozřejmě opakovaně zdůrazňovaly hlavně pandemii, pak byl střet zájmů, který neexistuje, Bečva, teď Francie, mého syna do toho zatáhli. Na začátku byl pan Rychetský a určité záležitosti,“ dodal Babiš, že s tímto výsledkem nepočítal, ale nepočítal ani s tím, že prohraje. „Chtěl bych pogratulovat panu Fialovi. Byla to mobilizace voličů,“ sdělil Babiš. „Z hlediska mandátů máme asi stejně,“ dodal Babiš.

„Panu předsedovi vyšel ten riskantní projekt, kde kdyby ho neudělal, tak by topka byla na hraně. Myslím, že jsou tím sami překvapeni. Tak to je, takový je život. Akceptujeme to,“ zopakoval Babiš znovu, že dokázal vytáhnout výsledek až k současným procentům.

„Uvidíme, jak se pan prezident rozhodne. Bylo mi řečeno, že ty rozhovory začnou až ve středu. Jestli mě pověří, nebo nepověří, nebo jak to bude, to se samozřejmě dozvíme,“ dodal Babiš. Zítřejší schůzka s prezidentem podle jeho slov byla plánovaná, nejde o povolební vyjednávání.

„Hnutí ANO není produkt na jedno použití. Vyhráli jsme asi sedmero voleb, teď jsme je těsně prohráli. Proti nám stálo pět stran. Kdyby si to s námi rozdaly samostatně, tak bychom s přehledem vyhráli,“ zmínil Babiš.

Podle jeho slov je nyní nutné pracovat dál. „Uvidíme, jestli příští vláda bude úspěšnější než ta naše. Nemáme se za co stydět,“ sdělil Babiš. „Přeji naší zemi, aby prosperovala, a pokud budu na nějaké pozici, udělám pro to maximum,“ zakončil hlavní slovo Babiš.

Následně se pak ještě vyjádřil ke koalicím a k tomu, že těžko říct, koho prezident pověří sestavením vlády. Zeman se totiž nechal v minulosti slyšet, že pověří šéfa nejsilnější strany. „My jsme nejsilnější politická strana, máme nejvíc mandátů,“ poznamenal Babiš, že koalice jsou podvodem na voličích. „Druhá ODS má 34 mandátů,“ poznamenal Babiš, že v případě, že jej prezident skutečně pověří, bude vyjednávat o sestavení vlády.

