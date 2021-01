Hejtman Kuba spráskl v ČT ruce: Vládní návrh vakcinace? Slabá bakalářská práce. Prostě převezeme něco zmraženého

reklama

Realistický scénář k 15. lednu předpokládá na lůžku 11.764 osob a na jednotce intenzivní péče 1770, přibývá i počet nakažených zdravotníků. Podle hejtmana Jihočeského kraje si jihočeský robustní zdravotní systém ještě se situaci dokáže poradit; jsou však kraje, kde je situace už značně komplikovaná.

Bez vakcinace, bez toho, aniž bychom ochránili skupinu, která nakonec v nemocnicích končí, se bude situace velmi těžko řešit. „Pokud je zdravotnický systém přetížen a jsou nemocni i ti, kteří se mají o pacienty starat, to je těžko udržitelná kombinace. Musíme proto očkovat rychle – a na tom musí být vakcinační strategie postavena. Tím si jako společnost nejvíce odfoukneme,“ zdůraznil Kuba.

Co se dá podle něj očekávat, že v nemocnici nastane 15. ledna? „Co se bude dít 15. ledna, neumím říct, predikcí je hodně. V každém kraji je jiná situace, U nás kapacity máme. Nápor pak můžeme řešit tak, že povoláme zdravotníky ze zdravotnických škol, to mohou hejtmani udělat. Může dojít k tomu, že vláda stanoví pracovní povinnost pro mediky. Je třeba, aby se využívaly pracovní karantény u zdravotníků,“ dal za příklad Kuba.

Zmínil i úvahu – o pomoc v nemocnicích požádat praktické a ambulantní lékaře. „Stát na to nemá žádná zákonný nástroj, neumíme jim to nařídit, ale hejtmani v jednotlivých krajích je mohou poprosit, aby v nemocnicích pomohli,“ sdělil.

Omezování elektivní (plánované, odložitelné) péče může podle něj představovat do budoucna velký problém. „Je to dlouhodobý problém, v konečném důsledku se může ukázat, že součet lidí, kteří na to doplatí, třeba zemřou nebo se jejich onemocnění výrazně zhorší, může být poměrně dost podobný číslům lidí, kteří budou umírat na covid,“ upozornil.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak reálné je, že v blízké době se budou muset pacienti z krajů posílat do velkých pražských nebo brněnských nemocnic? „Je to kraj od kraje, některé kraje jsou skutečně na hraně kapacit, například Karlovarský kraj. Je nutné řešit pak převoz pacientů, kteří jsou ve velmi vážném stavu. Předpokládám, že armáda bude případně aktivovat záložní nemocnici a že těm nejpřetíženějším krajům uleví,“ sdělil Kuba, že systém koordinace převozu pacientů je připraven, záleží, zda bude aktivován.

V uplynulých dnech Kuba kritizoval absenci vládní očkovací strategie, nyní to zopakoval. „Má kritika byla oprávněná, první verze strategie byla slabá bakalářská práce o tom, že něco mraženého převezeme z bodu A do bodu B, když jsem si to přečetl...“ spráskl Kuba rukama. A dodal, že jako hejtmani tuto strategii připomínkovali a 23. prosince vznikla verze sice lepší, ale přesto nedostačující.

Psali jsme: Hejtman Kuba chce ukázat vládě, jak se dělá očkovací kampaň. Poučil se v Izraeli

Kuba proto přišel s vlastním plánem. Nechal se inspirovat izraelským přístupem. Za nejdůležitější složku považuje vysokoprůtoková vakcinační centra, v každém okresním městě by mělo vzniknout jedno. Hlavní pozornost by měli dostat lidé od 60 let a starší. „Těch je v kraji zhruba 174 tisíc, s dalšími rizikovými skupinami by šlo zhruba o 200 tisíc. Každý musí dostat dvě dávky vakcíny, jde o 400 tisíc vpichů. Pokud chceme očkovat rychle za čtyři měsíce, každý den musíme očkovat třeba 7 tisíc lidí,“ upřesnil.

V žádné očkovací strategii podle něj nedostali hejtmani žádané informace. „Tohle jsme nedostali ani ve vládní, ani ve druhé verzi. Protože podle mého vláda spoléhá, že tohle udělají kraje. Kdybych to neudělal, tak bych neuměl odpovědět Jihočechům, kde je naočkuju,“ zdůraznil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Psali jsme: Vědci se s tím nemažou: Ohrožení důchodci. Plýtvání vakcínou. Dvacet tisíc mrtvých. Co dvacet, rovnou sto Spěchají do médií s očkovacím plánem, a přitom systém není připraven. Hejtman otevřeně popsal, jak to vypadá v terénu EU schválila druhou vakcínu Hejtman Schrek: Vakcína a očkování jsou nadějí na normální léto, na svobodu a na návrat do přiměřeného normálu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.