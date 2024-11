Hejtmanem Zlínského kraje je opět Radim Holiš. Apeloval změny v rozdělování daní

Ve svém projevu se Radim Holiš nejdříve vrátil k uplynulému volebnímu období. „Poslední čtyři roky nebyly úplně jednoduché. Zvládli jsme roky, které provázela pandemie Covidu-19, pak ukrajinská krize, pak drahé energie, nakonec přišly ještě povodně. Proto bych chtěl poděkovat všem bývalým radním, ale i zastupitelům Zlínského kraje, kteří radě vždy kryli záda,“ uvedl hejtman Radim Holiš, který se zároveň obrátil na své nové kolegy s prosbou, aby budoucí rada na tuto práci navázala.

„Chtěl bych vás požádat, abyste ve své práci mysleli na to, co jsme dnes slibovali, abychom mysleli na to, že chceme pracovat pro značku Zlínský kraj," dodal Holiš.

Hejtman Holiš se však opřel také do celostátní politiky. Připomněl totiž, že v nově zvoleném krajském zastupitelstvu je 6 poslanců a 3 senátoři. „Věřím, že u všech bude rezonovat to, jak pomoci Zlínskému kraji,“ apeloval Holiš a zdůraznil, že velmi důležité bude pro Zlínský kraj hlasování o státním rozpočtu pro příští rok, v rámci kterého by mělo dojít také ke změně rozpočtového určení daní. „Tato změna by měla přinést kraji 950 milionů Kč každý rok navíc. Pro náš kraj je to kritická a zcela zásadní změna a důležitý předpoklad, aby se mohl náš kraj rozvíjet,“ dodal Holiš.

Hejtman zároveň kritizoval vládu, že z avizovaných změn bude kraji chybět asi 450 milionů Kč na krajské cesty a 650 milionů Kč bude chybět na financování nepedagogických pracovníků. „Chceme velmi kvalitní školy řízené řediteli, kteří budou vnímat, že jsou součástí rodiny jménem Zlínský kraj. Navíc čelíme problémům, kdy tři ze čtyř vysokoškoláků odcházejí ze Zlínského kraje,“ upozornil Radmil Holiš s tím, že Zlínský kraj je podle něj třetím nejhorším a nespravedlivě ohodnoceným krajem v rámci rozpočtového určení daní.

„Chceme čtyři funkční nemocnice. Chceme sociální domy, které budou mít dostatečnou kapacitu, aby zvládly stárnutí populace. Chceme kvalitní cesty, na kterých nebudeme zbytečně trávit čas v kolonách. A musíme podporovat podnikatele a připravovat jim absolventy do jejich firem. Ale také přinášet nové firmy,“ rekapituloval hlavní úkoly hejtman Radim Holiš.