Hejtmani popřeli sami sebe. Nahoře je největší diktátor za posledních třicet let. Aktivisté z iniciativy Chcípl PES vyšli Petřín a budou politickým hnutím

REPORTÁŽ Na Ministerstvo vnitra zaneseme registraci politického hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES a půjdeme do voleb. Chceme být u toho, až se začnou dávat dohromady záchranné balíčky pro podnikatele. To sdělil při nedělním valentýnském pochodu v Praze nejviditelnější člen zmíněné iniciativy Jiří Janeček. Ostatní líčili, jak policisté kontrolují jejich otevřené podniky.

reklama

„Pro nás se nic nemění. Bojujeme dál, otevíráme Česko. Říkáme, vraťte lidem práci, děti do škol a chraňme jen ty potřebné. Je to pořád dokola,“ sdělil Jiří Janeček za iniciativu Chcípl PES, která se zanedlouho stane politickým hnutím. V neděli se její členové a sympatizanti vydali na valentýnský pochod od dolní k horní stanici lanovky na Petříně. Šli jsme s nimi.

Narvané svahy Petřína

Poslední víkendový den byly svahy pražského kopce Petřín plné sáňkařů a bobařů. Dětí, kam oko dohlédlo. U dolní stanice lanovky jen české vlajky a pár transparentů dávaly znát, že se zde koná i valentýnský pochod iniciativy Chcípl PES. Její nejviditelnější tvář, Jiří Janeček, bývalý poslanec ODS a současný majitel pivovarské restaurace Malý Janek, která má i přes vládní protikoronavirová opatření otevřeno, rozdával rozumy na všechny strany. „Hospodu nezavřu, vždyť jsme to lidem slíbili,“ sdělil ParlamentnímListům.cz.

„Doufám, že se přidáme k nějaké ústavní žalobě. Nový nouzový stav je protiústavní. V pondělí neseme na Ministerstvo vnitra registraci politického hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES, tak uvidíme, jak do voleb zasáhneme. Jsme významná skupina manažerů a podnikatelů, která každým dnem roste. Chceme být u toho, až se začnou dávat dohromady záchranné balíčky pro podnikatele. Chceme, aby opravdu pomohly, protože zatím nepomáhají,“ doplnil Janeček. Pak se skupina do tří set lidí vydala nahoru.

„U nás byl dlouho klid, ale teď už tam přišla dvakrát policie. Jsme petiční místo, takže vše v pohodě,“ podotkla majitelka solárního studia v Mladé Boleslavi a členka Chcípl PES Ida. „Já už na to nemám co říct. Je to katastrofa, co se tady děje. Jako politické hnutí sice moc šancí nemáme, ale hlavně, že u vlády nebude to, co tam nyní je,“ dodala. Účastníci pochodu prošli kolem zrcadlového bludiště a Petřínské rozhledny, která přežila i přání Adolfa Hitlera ji zbourat, a zastavili se až u horní stanice lanovky.

Největší diktátor Babiš

„Hejtmani museli popřít sami sebe a ukázat, že nedokážou řídit své kraje, když schválili další nouzový stav,“ sdělil nahoře do megafonu mimo jiné Janeček. „Dostal se nám k vládě ten největší diktátor, kterého za posedních třicet let tato země viděla,“ doplnil další rebel z Chcípl PES Jakub Olbert a novinářům následně řekl: „Jsme v tý samý kaši, v který jsme byli doposud. Nouzový stav v podání hejtmanů, který vláda schválila, si ohýbá ústavu jako preclík. Jestliže se nebudeme moci opřít o nějaký vyšší princip, což by měla být ústava, tak se celý systém rozpadne a nastane anarchie. V tom vidím obrovské nebezpečí. Pro nás se ale těch čtrnáct dní dalšího lockdownu nic nemění. Budeme dál otevírat podniky a dál tepat do vlády, která ale stejně nic nevymyslí, takže i na konci února budeme ve stejné kaši.“

Fotogalerie: - Valentýnský pochod

Právě on je provozovatelem restaurace Šeberák, která je také stále otevřená. Loni dostal pokutu 15 000 korun a má prý na kontě 27 přestupků, ale podle něj je to protizákonné, neboť vládní nařízení jsou méně než zákony, o které se opírá on. „Hamáček policajtům zhora rozkazuje, ať nám dávají za uši, ale oni vědí, že jsme v právu, takže jsou v nezáviděníhodné situaci. V otevřených hostincích jsou tedy dvě skupiny. Provozovatele policisté mohou sebrat, ale pak ho zase musí pustit, protože opravdu nedělá nic protizákonného. Host dělá přestupek, ale může se bránit tím, že je v petičním místě,“ prozradil Olbert, jak to v otevřených podnicích zhruba funguje.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle stránek iniciativy Chcípl PES se v Česku konalo šestnáct takových valentýnských pochodů za otevření Česka a návrat dětí do škol. Ještě jeden se měl konat dokonce i v Itálii. V Praze na Petříně nakonec dav poděkoval okolo hlídkujícím policistům skandováním: „Hoši, děkujeme!“

Psali jsme: Slízla to i Monika Babišová. Fridrichová v ČT již zcela odbržděná Koruna Česká: Vláda fakticky obešla vůli většiny Poslanecké sněmovny Babiš neodletěl kvůli mlze Premiér Babiš: Zvítězil zdravý rozum nad politikařením

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.