Hejtmani za ODS byli dotlačeni Babišem do žádosti o nouzový stav, rozpálil se Vystrčil

reklama

Anketa Je vyhlášení nového nouzového stavu Babišovou vládou protiústavní? Ano 23% Ne 73% Nevím / je mi to jedno 4% hlasovalo: 8147 lidí

Premiéra Andreje Babiše prý mrzí, že předseda Senátu Miloš Vystrčil považuje opětovné vyhlášení nouzového stavu za protiústavní, a podle Babiše nemá Vystrčil zájem řešit situaci v České republice. Ten na to v rozhovoru reagoval následovně: „Mě zase mrzí vyjádření pana premiéra Babiše. Jinými slovy říkal, že není potřeba, aby se dodržovala ústava a vláda se podle ní chovala. Také mě mrzí chování vlády, protože jsem přesvědčen, že mohla zvládnout současnou situaci i bez dalšího nouzového stavu přijímáním například různých opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Samozřejmě by pak musela tato opatření vysvětlovat a zdůvodňovat, což se jí asi moc nechce.“

Vystrčil chce nyní vyčkat na reakci poslanců. Jak by postupoval on? „Nejsem poslanec, ale jsem přesvědčen, že bych se především snažil v rámci toho prvního jednání s vládou domluvit. Pokud tady máme velmi obtížnou situaci, je potřeba se domlouvat. Že se to nepovedlo, je ale podle mého názoru především vina vlády.“

Na námitku redaktora, že opozice u stolu s vládou seděla a kompromisu se dosáhnout nepodařilo, Vystrčil prohlásil: „Je tam spoustu možností, jak se dá pokračovat. Ale mám trochu pocit, že si pan premiér nevěděl rady a chtěl to dotáhnout do té situace, kdy nebude prodloužení schváleno, aby ukázal, jak to celé umí zařídit jinak. Dalo se to možná maličko předvídat. Ale to jsou moje spekulace. Po bitvě je každý generálem.“

Psali jsme: „A teď začne anarchie.“ Na Babiše se to sype: Už se to sepisuje proti němu

To, že o prodloužení nouzového stavu požádali i hejtmani z jeho domovské ODS, si vysvětluje Vystrčil tak, že vlastně jinou možnost neměli. „Další možnost byla, že část hejtmanů požádá a část ne, a vznikla by dvourychlostní Česká republika. V tom okamžiku bychom tu měli naprostý zmatek, a to přece nemůžou hejtmani dopustit. Takže nakonec jim nezbylo nic jiného než se domluvit na jednotném postupu. Nemám z toho žádnou radost, ale musím říct, že je chápu. Byli do toho dotlačeni panem premiérem,“ řekl politik.

Premiéru Babišovi podle Vystrčila na zdraví lidí vůbec nezáleží: „Věděl, že pokud bude takto postupovat, vrazí klín mezi odéesácké hejtmany a vedení strany, stejně tak u STAN a tak dále. A ještě vykládá, jak zachraňuje Českou republiku. Přitom je to naopak – porušil ústavu a dohodl se až v okamžiku, kdy to pro něj bylo výhodné.“

Podařilo se Babišovi vrazit klín mezi ODS? Na to Vystrčil odpověď neměl. Pouze doufá, že si to dokážou v rámci strany nějak vysvětlit. Odmítl také spekulace, že současný předseda Petr Fiala bude po volbách nahrazen právě jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. „Teď se máme starat o to, jak zvládnout společně pandemii, a nerozbíjet a neprovokovat se navzájem. To, co bude s Kubou nebo Fialou, teď prosím neřešme,“ uzavřel.

V případě, že by Sněmovna na opětovně vyhlášený stav nouze nijak nereagovala, je Vystrčil připraven proti vládě bojovat i na půdě Ústavního soudu. Má to ale několik háčků. K ústavní žalobě je potřeba přiložit deset senátorských podpisů. A má je Vystrčil? „Bavíme se o tom. Jak jsem řekl, bylo by dobré počkat, co udělá Sněmovna, a potom reagovat. Když jsem to teď ale s některými právníky probíral, tak je zřejmé, že je to velmi obtížné. Nouzový stav je vyhlášen na čtrnáct dní, a než Ústavní soud rozhodne, bude dávno po něm,“ řekl Vystrčil s tím, že jsou otevřené všechny možnosti.

Psali jsme: A dost! Význační advokáti se bouří proti nouzovému stavu. Postihované občany budou hájit proti státu Dominik Duka: Slovo o jediném kněžství Ježíše Krista Koudelka (Trikolóra): Líný či zbabělý Ústavní soud? „Cesta do otroctví" začíná socialistickými opatřeními a způsobem vlády, uvedl předseda Trikolóry

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.