Herec Trojan v Bratislavě nadával na Fica. Kavárna a Miroslava Němcová se rozplývají blahem

Protestní akce v Bratislavě byla zaměřena na odmítnutí údajného směřování Slovenska do sféry ruského vlivu pod vedením Roberta Fica. Organizátoři zdůrazňovali, že Slovensko patří do Evropy a že spolupráce s Evropskou unií a s NATO je klíčová pro jeho bezpečnost a demokracii.

Na protestech zazněla kritika Fica za jeho zahraničněpolitické kroky včetně schůzky s Vladimirem Putinem v Moskvě. Organizátoři a řečníci vyjádřili obavy, že Slovensko se pod jeho vedením odklání od hodnot západní demokracie a směřuje k autoritářským režimům.

Vystoupil také český herec Ivan Trojan: „Vážím toho, kolik vás tu je. Je to důležité nejenom pro Slovensko, ale i pro nás a pro celou Evropu. Kolikrát jsme četli, že se děti v historii ptaly svých rodičů: ‚Jak jste to mohli dopustit. V Německu v roce 1933, u nás v únoru 1948 a v srpnu 1968.‘ Děti tehdy nechápaly, že to, co se zdálo tak jasné, rodiče neviděli nebo popírali. A na začátku roku 2020 jsme také slyšeli, že Vladimír Putin nikdy na Ukrajinu nezaútočí, že není šílenec,“ řekl herec Trojan, poukazující na paralely mezi historickými událostmi a nedávnými událostmi na Ukrajině. Lidé dávali pískotem najevo nesouhlas s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu z února 2022.

„Tvrdil to v Česku Miloš Zeman a u vás Robert Fico,“ pokračoval Trojan, poukazující na výroky státníků. Publikum reagovalo hlasitým pískotem a voláním „fuj“. Trojan dodal: „Tvrdili to i přesto, že Putin o útoku mluvil otevřeně. A pak přišla válka. Putin je šílenec.“ Na jeho slova lidé reagovali skandováním „ano, ano“, troubením a pískáním.

"Všechno dobře dopadne, a to vám říká Anděl Páně."

Trojan pokračoval: „Teď Fico zase tvrdí, že Putin chce mír, že se Ukrajina má přestat bránit. A dokonce vyhrožuje, že Ukrajině přestane dodávat elektřinu.“ Publikum znovu reagovalo hlasitým křikem, zatímco herec pokračoval ve svém projevu.

„Rusové ale otevřeně říkají, že Ukrajina jim nestačí. Označují nás za nepřátele. Pokud tedy padne Kyjev, budeme další na řadě,“ pravil doslova český herec Ivan Trojan. A dodal: „Málokdy je volba tak jasná, na jakou stranu se postavit. My všichni, kteří jsme se tu dnes sešli, v tom máme jasno.“ Na jeho slova shromáždění znovu reagovali potleskem, skandováním „ano“ a vyjadřováním podpory.

„Pokud chceme svým dětem jednou odpovědět na otázku, co jsme dělali, když se rozhodovalo o osudu Slovenska, Ukrajiny a Evropy, nesmíme mlčet,“ prohlásil Trojan. A že „Fico svou skandální cestou do Moskvy dělá v očích světa ze Slovenska Putinova spojence“. Publikum reagovalo pískotem a voláním „fuj“. Trojan pokračoval: „My ale víme, že to tak není, a vy jste toho dokladem. Chci vám proto říct, že na vás hledíme s obdivem, s vděkem a že se o nás můžete opřít, když to bude třeba,“ dodal na závěr, což opět vyvolalo projevy podpory z publika.

Poté vyzval přítomné: „Pošleme toto heslo všem lidem, kteří chtějí žít v demokratické, svobodné a přátelské zemi. Hlavně ukrajinským vojákům a celé Ukrajině.“ Publikum se připojilo a začalo skandovat: „Vždycky jsme s vámi!“ Trojan společně s nimi opakovaně volal toto heslo, a to bylo jeho vyvrcholení. „Opatrujte se a vytrvejte, všechno dobře dopadne. To vám říká Anděl Páně!“ zakončil svůj projev herec Trojan, s narážkou na svou ikonickou filmovou roli.

Ivan Trojan v pohádce Anděl Páně ztvárnil roli anděla Petronela, jenž je paličatý, lehce nemotorný a často dělá chyby, ale vždy se snaží napravit své omyly a konat dobro. Film režiséra Jiřího Stracha patří mezi nejpopulárnější české pohádky, které si získaly oblibu nejen u dětí, ale i u dospělých díky svému humoru, atmosféře a poselství.

Vzhledem k povaze Anděla Páně, který se vyhýbá moralizování a zdůrazňuje laskavost, někteří lidé v diskusi pod videem z Trojanová vystoupení, které se objevilo na síti X, zpochybňují, zda by režisér Jiří Strach, tvůrce této pohádky, byl s Trojanovým politickým vystoupením spokojen.

Naopak Miroslava Němcová, politička vládní ODS a senátorka, veřejně podpořila vystoupení Ivana Trojana na demonstraci „Slovensko je Evropa“. Vyzdvihla jeho odvahu postavit se veřejně za demokratické hodnoty a podpořit Slováky, kteří kritizují politiku Roberta Fica. „Ivan Trojan přináší podporu neficovským Slovákům. Díky za to, v takovém maléru ji moc potřebují. Snad jich bude dost a nenechají se zlomit. Ale budou muset hodně zabrat,“ napsala Němcová.

Účet Ostravanda Trojanovo počínání ocenil jako příklad hodný následování.

SLOVENSKO JE EUROPA - DOSŤ BOLO RUSKA!

„Co udělal Ivan Trojan, to není samozřejmost,“ podotkl další diskutér. „Neuvěřitelná řeč a zrovna dnes! To je tak, když máš oblíbeného herce a on ti navíc stále dokazuje, že je to hlavně skvělej člověk. Podepisuji každé slovo. Borec. Máme jasno, na jakou stranu se postavit,“ nešetřil chválou Trojanova vystoupení na akci, kde tisíce lidí odmítliy Ficův kurz směrem k Moskvě a podpořily proevropské směřování země.

Co udělal Ivan Trojan, to není samozřejmost. Neuvěřitelná řeč a zrovna dnes! To je tak, když máš oblíbeného herce a on ti navíc stále dokazuje, že je to hlavně skvělej člověk. Podepisuji každé slovo. Borec.??

"Máme jasno, na jakou stranu se postavit."??

V Bratislavě podle organizátorů přišlo 15 tisíc lidí, dav demonstrantů zaplnil prostranství u pódia na náměstí vedle sídla slovenské vlády. Mnozí donesli vlajky Slovenska i Evropské unie a skandovali „Stydíme se za Fica“, „Dost bylo Fica“ a „Vlastizrada“.

Předseda opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka velmi kritizoval Roberta Fica za jeho zahraničněpolitické kroky a varoval před odklonem Slovenska od evropských hodnot směrem k ruskému vlivu.

V minulosti Ivan Trojan na vzpomínkové akci k druhému výročí ruské invaze na Ukrajinu, která se konala v Praze na Staroměstském náměstí, ve svém projevu zdůraznil důležitost podpory Ukrajiny jako boje za demokratické hodnoty. Řekl, že „Putin vede válku proti hodnotám, na kterých stojí demokratické státy, jako je Česká republika“. Dále, stejně jako dnes varoval, že pokud by Ukrajina prohrála, mohl by ruský vliv ohrozit i další evropské země včetně České republiky.

