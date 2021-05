Herec o době před 89.: Občas jsme dostali do držky, ale proti dnešku... Máme skryté nepřátele

Hostem v Rádiu Z byl herec Leoš Noha. Zavzpomínal na své začátky s divadlem i mimo něj. Za komunistů dostal občas přes držku, ale aspoň prý byl nepřítel jasný. Dnes je to podle něj jinak. „Burešové a Zemanové si otevírají držky.“ Jak Noha jedná s lidmi, kteří se berou příliš vážně? To budete koukat. A hraje také v kapele. Jmenuje se Buzerant a bere to i Česká televize.

reklama

Noha s hereckou profesí nezačal hned. V rozhovoru vzpomínal na to, že začínal jako elektrikář a opravář televizí, až se přes místo tiskaře a barmana v rockovém klubu dopracoval na jevištní prkna. Jeho první rolí byl sluha Alexej ve hře Hráči od Gogola.

Herec v rozhovoru také třeba prozradil, jak jedná s lidmi, kteří sami sebe berou příliš vážně. „Takové posílám rovnou do prdele,“ smál se herec. Když mu moderátor naznačil, že možná někteří lidé mohou mít problém s jeho vystupováním nebo vyjadřováním, Noha odvětil: „Většinou mají lidé problém, pokud je někdo hodně svobodomyslný. Mají tendenci ho okrajovat. Je to vidět i v naší vládnoucí garnituře, furt by nám chtěli stříhat křidýlka.“

Sociálním sítím Noha prý také nehoví. „Tak jako kouknu tam, ale že bych z toho byl nějak vyjetej, to ne. Koho by taky zajímalo, co kdo třeba jí a kolik má dětí a s kým spí a tak,“ usmíval se herec. Moderátor se také ptal, jak to se svým rebelstvím měl herec Noha před rokem 89. „Tak většinou sem byl pořád nalitej a člověk si zvykne, že když má ty dlouhý vlasy, tak tu občanku vytahuje až osmkrát denně. Občas jsme dostali přes držku, ale vlastně oproti tomu dnešku, tenkrát to bylo jasný, ten nepřítel byl jasnej, ale teď jsou ty nepřátelé skrytý. O některých se to teda ví, jsou vidět dost a dost žvaněj. Pro mě je dneska rozčarování, že to může dopadnout tak, jak to teďka je.“

Psali jsme: Hřebejk, případ pro psychiatra. Herec rebel Kuželka posílá topkaře do maskáčů

A jak se dívali soudruzi na Nohovi herecké výkony? „To sem tehdy nějak nezavnímal, oni tehdy drželi hubu. To ještě byli podělaný. To si ještě neotvírali držky jako teďka ty Burešové a Zemanové. To ještě drželi hubu. Možná sem se i bez papíru dostal tam, kde sem, no.“ Řekl Noha s narážkou na to, že nemá žádné herecké vzdělání.

Noha začínal jako herec koncem 80. let. Bylo už tehdy podle něj znát, že komunistický režim slábnul? „Člověk čekal, že to přijde, ale určitě to nikdo nečekal, že to bude takhle, jak to bylo.“ Několikrát ho prý různí lidé lákali do politiky. „Lákali mě několikrát, ale mě to neláká, protože si myslím, že bych musel bejt v tý straně sám, a to by nebylo vono,“ vysvětloval se smíchem Noha.

Herec Leoš Noha je také znám svým účinkováním v kapele s úderným názvem Buzerant. V ní působí po boku známého komika a rovněž herce Petra Čtvrtníčka, kterého můžeme znát z kultovní České sody. Mezi jejich největší hity patří písně jako třeba Balíček šprcek, Kdyby se v kalhotách… nebo Slzy z tvý klády šedivý. Tu dokonce ve svém živém vysílání a před zraky dětského publika uvedla Česká televize.

Psali jsme: Ciroková přepadla Hamáčka. Ten ji poslal... VIDEO Ševčík o zločinu z Bruselu. Máte auto? Tak se radši podívejte Hejtman Půta: Evropský soudní dvůr rozhodl, Poláci by měli důl Turów zavřít Třešňák (Piráti): Zasadíme se, aby všechny regiony v republice měly rovné příležitosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.