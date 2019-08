Herec v Reflexu nastavil zrcátko: Soudruzi z Parlamentních listů a bláboly nejkomunističtějšího režiséra

„Výročí listopadu 1989 využívá opozice k naivně demagogickým útokům na vládní koalici. Jsme specialisty na zneužívání výročí,“ řekl v srpnovém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Adamec. Ironicky na jeho slova Mertlík nyní poznamenaává, že „Jiří Adamec o tom něco ví“. „Je režisérem nejkomunističtějšího z komunistických seriálů Rodáci – oslavného eposu na dějiny KSČ, proti němuž jsou Žena pultem i Okres na severu fenomenální díla světové filmové a televizní tvorby,“ píše ve svém komentáři, kde podobné „zpětné zrcátko“ nabízí již poněkolikáté, pro server Reflex.cz.

Celý rozhovor s režisérem Jiřím Adamcem k přečtení ZDE

Zmínil, že v rozhovoru Adamec rovněž sdělil i svůj názor k Rusku: „Jak to bylo v Moskvě, nevím... bylo to v Moskvě, to na co se mě ptáte? Nic o tom nevím, ale že policie násilně zasahuje proti demonstrantům, to není nic nového a nevymyslel to Vladimir Putin. To je praxe stará už stovky let... A jak je to se svobodou v Rusku také nevím, a jsem dalek soudit věci, o nichž jsem jenom četl v našem tisku,“ citoval doslova jeho slova. „Není nad to, vyjádřit se jasně a srozumitelně,“ rýpl herec do Adamcova vyjádření.

„Soudruzi z Parlamentních listů dali Adamcovi k podpisu memorandum své politické platformy a Jiří tak odsoudil opozici, promluvil o životě na Floridě, prozradil, co nám Američané závidějí, velmi rázně se vyjádřil k redaktorům České televize a odsoudil české umělce, kteří se pletou do politiky,“ shrnul pak v kostce Mertlík obsah celého rozhovoru.

Původní zdroj ZDE

Psali jsme: Režisér Adamec: Čtvrt milionu lidí na Letné není národ. Většinou občané Prahy a spřízněné delegace z jiných měst. A Mádl, Geislerová a další... Herec pokřikuje z Reflexu na prezidenta s premiérem: Slezte, podvodníci ,,Klus a Pazderková nezahrajou... Babiš si rve žíly,” říká režisér Adamec. Když došlo na jiné umělce, byl velmi stručný Stejně to všechno zaplatíte vy, diváci v publiku. Ekonomické hvězdy si podaly ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab