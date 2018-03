Herman ustoupí Drahošovi. Do Senátu bude kandidovat mimo Prahu

25.03.2018 7:43

Někdejší ministr kultury Daniel Herman se chystá bojovat o Senát. Původně chtěl do klání vstoupit na Praze 4, ale nakonec bude kandidovat v Chrudimi, kde může nahradit dosavadního senátora Jana Velebu. Co Hermana vedlo k jeho rozhodnutí? Prý za to může Jiří Drahoš.