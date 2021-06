Hezké holky budou chlapy lovit k očkování. Babiš má nový plán

Andrej Babiš popsal svůj zážitek z procházky k Pražskému hradu. „Já jsem tam potkal výlety dětí, a dokonce tam byla skupina dvanáctiletých, a tak jsem říkal: ‚Hlasujte, kdo se nechal očkovat.‘ Dvě třetiny dětí se hlásily, tak to je super. Rodiče to určitě pochopí,“ vyprávěl premiér. Očkovat se bude v zaměstnáních i v obchodních centrech. „Budou tam nějaké hezké holky, které budou oslovovat tam kolem nějaké mužské,“ nastínil premiér. Piráti se prý chovají, jako by už volby vyhráli.

Hostem Interview Martina Kováře na Rádiu Zet byl předseda vlády Andrej Babiš. Na úvod se moderátor hosta zeptal, zda bude mít kvůli předvolební kampani čas na vládnutí. „Nebo jinak, budete mít kvůli vládnutí čas na předvolební kampaň?“ tázal se. Babiš popřel, že by neměl mít čas na vládnutí. „My budeme mít hodně práce, protože musíme přesvědčit lidi, aby se naočkovali. To znamená, že budeme mít pracovní léto. Poslanci budou mít dva měsíce prázdnin, kdežto my budeme makat, musíme připravit návrat dětí do škol od 1. 9., nesmíme to pokazit jako minulý rok, že jsme nebyli připraveni. To znamená, že se musíme připravit na testování, no a budeme přesvědčovat, aby se všichni naočkovali, takže máme hromadu práce před sebou. Nebudu mít určitě čas na kampaň,“ prozradil Babiš.

Profesor Martin Kovář pověděl, že už nyní jsme v kampani a ptal se premiéra na to, zda tedy bude ošklivější než ty předchozí, či to bude kampaň stejná jako vždycky. Babiš poukázal na dvě antibabišovské uskupení, které tu prý máme. „Pirátostan a Spolu. Covid jim v tom bohužel pomáhá. My jsme měli minulý rok v dubnu 2020 třicet procent a kdyby nepřišel covid, tak nebylo co řešit, protože lidi si určitě vzpomenou, co všechno jsme udělali,“ myslí si Babiš. Připustil, že řešení covidu byl problém. „Nadělali jsme chyby, ale my jsme se z těch chyb poučili a tentokrát zkrátka to léto musíme zvládnout podstatně lépe než minulý rok,“ uznal.

Celý rozhovor ZDE:

Následně se přešlo k Pirátům, ke kterým se Babiš v minulosti dosti kriticky vyjadřoval. „Já tady mám citáty z jejich programu, oni říkají, že prosazují vnější ochranu hranic na prevenci ilegální imigrace, ne kvóty, pak tam znovu mají, že podpoří řešení migrace bez povinného přerozdělování kvót. Vy jim to zjevně nevěříte,“ předal moderátor slovo zpět hostovi.

„Všechno, co jsem do toho komentáře, tak to je vyzdrojované a samozřejmě pan Bartoš tvrdí, že v roce 2009 ještě byl mladík, nerozvážný a že teda hlasoval proti vstupu do EU a vlastně chtěl muslimskou Evropu, je promigrantský. V roce 2016 je vítal a v roce 2020 to mají v programu. Takže to jsou samozřejmě programy evropských Zelených, kde teda Piráti jsou v té frakci, a to jsou fakta, a to není politický boj, to je moje přesvědčení, že my tady máme nějaké dědictví našich předků, nějakou kulturu a ty jejich různé nápady polyamorie a tyto multikulturní záležitosti a rodiče už nebudou rodiče a bude rodič jedna, rodič dva, tak samozřejmě proti tomu se vymezuji a budu se proti tomu vymezovat, i když nebudu v politice,“ trvá na svém Babiš. Z případného soudu si těžkou hlavu nedělá.

Fascinující u Pirátů je prý to, že už nyní chodí do jednotlivých úřadů si prohlížet kanceláře. Poslanci Ferjenčík s Michálkem prý byli u ministryně Schillerové a chválili si kancelář. Tváří se tedy prý, jako by už ty volby vyhráli. „V roce 2017 to vypadalo, že vyhrajeme a vyhráli jsme, ale nikdy jsem tohle nedělal a já, když se stal ministrem financí 29. ledna 2014, tak jsem poprvé vstoupil do budovy Ministerstva financí, takže jsem nechodil dopředu a neříkal, že tady budu sedět a takhle to bude, ale to oni mají takto ve zvyku,“ popsal šéf hnutí ANO.

Dále se řešilo to, jak soudy označovaly restrikce vlády za protiprávní. „My máme pandemický zákon, který jsme tvořili společně s opozicí, to je naše společné dílo a my jsme chtěli nouzový stav, opozice nechtěla, potom jejich hejtmani chtěli, my jsme se domluvili na pandemickém zákoně, takže samozřejmě ty naše možnosti jsou omezené,“ připomněl Babiš. V Rakousku a v Německu se prý v každé restauraci lidé kontrolují, zda jsou očkováni či otestováni. Zde to kvůli rozhodnutí soudů nejde.

Část veřejnosti si stěžuje na to, že neběží dobře přípravy na předsednictví České republiky v Evropské unii. Je k tomu dokonce napsán otevřený dopis. „Pane redaktore, a četl jste to, kdo tam je? Kandidát na prezidenta, sponzor opozice, politolog socanů, to jsou všechno politici, to jsou všechno lidi, kteří mají nějakou politickou orientaci protibabišovskou. A předsednictví? Já jsem zažil několik předsednictví. Zažil jsem rumunské, portugalské a proč bychom měli vyhodit dvě a půl miliardy za předsednictví? Pamatujete si poslední předsednictví? Promopro korupce, 600 milionů pryč, padla vláda, ostuda. Já prosazuji předsednictví na Hradě. Ikona. To je symbol naší země,“ popřel Babiš, že by se přípravě předsednictví neměli věnovat. Je šetřivý člověk, a tak nechce utratit tolik peněz.

„Pane premiére, vy jste říkal, že jste šetřivý člověk, teď ty schodky v tom rozpočtu a ten schodek na příští rok, těch 390 miliard, to mi nepřijde jako vrchol šetřivosti. Ne, že by česká vláda byla jediná, která to dělá,“ zajímá se Kovář.

„My jsme v Evropě. Evropa si teď chce půjčit 750 miliard euro na Fond obnovy, já jsem nebyl fanoušek toho, já jsem byl spíš pro to, aby nové finanční období bylo navýšeno o deset procent, to se čekal ten propad HDP, ale takhle se Evropa rozhodla, takže ano, ten deficit je vysoký, protože my se potřebujeme dostat zpět do kondice, v jaké jsme byli předtím,“ vysvětlil Babiš. Připomněl i to, že před jeho nástupem na Ministerstvo financí byl vztah zadlužení vůči HDP 41,5 %. Za vlády Babiše se zadlužení snížilo na 29 %.

Jeho vláda se ani nechystá, jakkoliv zvyšovat daně. „Ať si vzpomenou restaurace. Ano, mnoho lidí mě nesnáší kvůli EET. Kolik byla daň v restauracích? Jídlo, alkohol? Dvacet jedna procent. Točené pivo. Babišův projekt. Z dvaceti jedna procent na deset. To jsme udělali pro ty hospody, které nemají jídlo, snižovali jsme daně, vodné, stočné, pro živnostníky. Takže ODS před volbami říkala něco a dělala pravý opak a my jsme daně snižovali,“ připomněl Andrej Babiš.

Dále se Kovář zajímal o propagaci očkování. „Podaří se přesvědčit více než těch přesvědčených šedesát % občanů, aby se nechali očkovat? Zdá se, že mezi nimi je takové tvrdé jádro, deset dvacet procent, se kterými se hnout nepůjde. Co uděláte pro to, abyste aspoň těch dvacet procent přesvědčili?“ tázal se.

„My máme u praktiků sto třicet pět tisíc vakcín. Je tam věková kategorie šedesát plus a tam je asi osmdesát tisíc lidí na očkování, takže musíme doočkovat ty starší věkové kategorie a v těch očkovacích centrech očkujeme ty mladší věkové kategorie a nyní doočkováváme hlavně druhé dávky. No a potom, když už se dostaneme do fáze, že se lidi nebudou registrovat, nebudou chodit, tak musíme mít připravenou jinou strategii a musíme jít blíž k lidem. V Izraeli chodili po plážích, v Srbsku v IKEE, v restauracích a my chceme hlavně zapojit zaměstnavatele, protože tam ten vliv na ty lidi je největší. Očkování ve firmách nebo očkování zaměstnanců v očkovacích místech, to je taky možné, a protože každý dobrý podnikatel nebo ředitel firmy nebo majitel firmy má zájem, aby jeho zaměstnanci byli naočkováni, protože nikdo se nechce vrátit do lockdownu a omezovat výrobu a tak dále.

Potom jsou představy, že i v obchodních centrech, například já chodím do OC Chodov, tak když si tam Thomayerova nemocnice zřídí někde očkovací centrum a bude tam zdravotník, bude to podle zákonů a budeme tam očkovat, uděláme k tomu nějaký marketing, budou tam nějaké hezké holky, které budou oslovovat tam kolem nějaké mužské, no nevím, vymýšlím si. Přemýšlíme o tom, chceme zapojit celebrity, hudebníky, budou nějaké koncerty, některé kapely říkají ano, ale samozřejmě nechtějí dělat politiku, já tomu rozumím a není to politika, ale v zájmu nás všech se potřebujeme co nejvíc naočkovat, protože na podzim se může stát, že se to vrátí a pamatujeme si ten horor v říjnu,“ dlouze popisoval Babiš. Na sedmdesátiprocentní proočkovanost bychom se prý mohli dostat někdy v polovině září.

Je též co nejvíce vhodné, aby se očkovaly děti. „Potom budou mít tu výhodu, že se nebudou muset testovat od prvního září. Uvidíme, jak se to vyvine. Já jsem rád, že mladší generace se hlásí, já jsem dneska byl na konferenci na Hradě a cestou jsem šel pěšky a já jsem tam potkal výlety dětí, a dokonce tam byla skupina dvanáctiletých, a tak jsem říkal: ‚Hlasujte, kdo se nechal očkovat.‘ Dvě třetiny dětí se hlásily, tak to je super. Rodiče to určitě pochopí a všichni pochopíme, že to očkování je velká výhoda, že nás nebudou nikde otravovat s cestováním a tak dále,“ pověděl Andrej Babiš.

Na závěr se řešila kauza profesora Flégra, který řekl, že povinnému očkování neutečete, vy všichni odmítači radši na to vlítněte dobrovolně, stejně vám to vláda nařídí. „Já teď řešil přepravce, máme tady nějaké přepravce, a tak jsem se ptal, jestli by nemohli nějak motivovat například ty cestující, že by se očkovali. Kdybych byl majitel taxislužby a pamatujeme si na toho prvního taxikáře, který ve finále naštěstí přežil, nakazil asi sto lidí, přežil díky remdesiviru, bohužel tehdy zemřela ta sestřička, tak bych řekl, že každý, kdo moje taxíky řídí, tak je naočkovaný. Pro ty lidi by to možná byla motivace, že bych měl nějakou marketingovou výhodu nebo si vymýšlím, že v Srbsku dávali nějaké jídlo a dali to na očkování, takže nějaké marketingové věci, my o tom budeme přemýšlet, ale nebude to nikdy povinné. My chceme přesvědčit lidi, že je to o zdraví,“ uzavřel Babiš.

