Hilšer: Neodstoupím. Dotáhnu věci, které považuji za správné

„Neustále se tu hovoří o tom, že někteří kandidáti mají odstupovat, různě se probírají volební průzkumy. Myslím, že nabízím politiku, která stojí za to, aby byla nabídnuta,“ reagoval na výzvy k jeho odstoupení pro nízké preference v předvolebních průzkumech. Zdůraznil, že lidé by si neměli vybírat budoucího prezidenta na základě toho, „do čeho je nasunou volební průzkumy“.

Hilšer byl kritizován Co říká na reakce Petra Honzejka z Hospodářských novin, že „Hilšer se rozhodl zakopnout o svůj stín“? „O překračování stínu... já myslím, ať se každý podívá sám na sebe, jak překračuje kdo stíny a čeho, a za koho kope a pro koho píše,“ uvedl s tím, že nabízí směr v politice, který považuje za potřebný a relevantní. Zopakoval, že nechce, aby se na Hradě dál střídaly různé vlivové skupiny.

Často prý Hilšer dostává zprávy od lidí, že by ho rádi volili, ale musí volit pragmaticky a volit „menší zlo“. Ale on upozorňuje, že na volební průzkumy by lidé neměli dát. „Nemusíme už ale volit menší zlo. Jen proto, že to nějak vychází ve volebních průzkumech. To nedává smysl, každý ať volí podle svého přesvědčení, a ne podle toho, do čeho nás volební průzkumy nasunou,“ řekl Hilšer.

Moderátor Čestmír Strakatý nadhodil zvážení možnosti, že Hilšer zkrátka voliče příliš nezaujal a že má v průzkumech kolem 5 %, což odráží zkrátka realitu. „Jestli průzkumy odrážejí realitu, ať každý posoudí sám. Já říkám, že demokracie není o tom, abychom se řídili nějakými průzkumy,“ zdůraznil Hilšer. A dodal: „Všichni víme, jak průzkumy fungují, jak funguje PR, jak fungují velké peníze v politice, pak přicházejí komentáře. Velkou část médií v České republice vlastní oligarchové, to není jenom Andrej Babiš, jde o různé finanční skupiny!“

„Nechme nezávislé kandidáty, ať se ucházejí ve volbách, nevyvíjejme na ně tlak. Já chápu, že jsou tyhle názory nepohodlné, pro mnoho lidí nepříjemné, třeba když řeknu, že se na Hradě střídají vlivové skupiny,“ poznamenal Hilšer.

Zopakoval, že prezidenti by neměli být závislí na nějakých miliardářích. „Takže, jestliže se za kandidáty na prezidenta šikují ti progresivní miliardáři, to bylo v článku Hospodářských novin, myslím, že se za generálem Pavlem šikují miliardáři. A mně to jako občanovi vadí. Prezident by neměl být ani miliardář jako je Andrej Babiš. To není pro politickou kulturu správně. Za mnou se nešikuje nikdo,“ připomněl Hilšer, pro něhož je prý nezávislost vše.

K tomu moderátor podotkl, že podle toho možná tak kampaň i průzkumy vypadají. „Já mám jiný přístup k politice,“ reagoval Hilšer. „Je to přístup možná hezký, ale pro jinou realitu než máme,“ poznamenal Strakatý. „Jsem rád, že jste řekl, že je hezký, a o to jde…“ usmál se kandidát na prezidenta. „Já jsem řekl, že je možná hezký,“ opravil ho moderátor.

„Ať si z toho každý vybere. Jestli chce, aby se za kandidátem šikovali progresivní miliardáři, nebo jeden miliardář… To není nic víc než pokrytectví. Ty peníze prostě politiku ovlivňují. Já nejsem naivní, v politice to tak je. A já tam nechci podvodníka. Čtyři roky, které jsem strávil v Senátu, jsem si všímal celé řady věcí a informací. Možná proto jsem v tomto smyslu takový rozzlobený mladý muž,“ zdůraznil Hilšer, pro něhož není prezidentská kandidatura „žádné zlaté tele“. Podruhé se utká v boji o křeslo hlavy státu proto, že „cítí povinnost dotáhnout věci, které považuje za správné“.

Je podle něj ve veřejném zájmu, aby hlava státu měla rozvázané ruce a aby mohla pojmenovávat skutečnosti tak, jak jsou. „Ten, kdo chce změnit způsob financování politiky, chce do ní vnést větší nezávislost, tak nemůže obecně škodit lidem, České republice a politické kultuře. Bude vadit těm, kteří jsou už nějakým způsobem zalogovaní do toho systému. A nechtějí, aby se věci měnily,“ doplnil Hilšer.

A že doufá, že nezopakujeme stejnou chybu.

