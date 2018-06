Historický moment v boji proti migraci? Salvini se setkal s Rakušany, včetně spojence Okamury. A dohodli se

Matteo Salvini se dostal opět do křížku s Evropskou unií. Italský ministr vnitra pohrozil, že Itálie bude do společenství odvádět méně peněz. Znovu jde o migranty. Itálie žádá pomoc, společnou řeč nalezla s Rakouskem. To bude nyní Evropské unii půl roku předsedat.

Lídr pravicové a euroskeptické strany Liga severu Matteo Salvini znovu vyzval Evropskou unii, aby „bránila“ své vnější hranice proti migrantům přícházejícím z Afriky, a prozradil, že Itálie je ochotna „přehodnotit“ své finanční závazky vůči Evropské unii, pakliže blok nezačne činit konkrétní kroky, kterými by zemi na Apeninském poloostrově pomohl čelit migrační vlně.

Jak píše prestižní britský deník The Guardian, Matteo Salvini se stal de facto italským premiérem, neboť je v médiích vidět mnohem více, než ten skutečný, Giuseppe Conte. Navíc jako ministr vnitra řeší právě palčivou agendu migrace, která voliče v březnových volbách v nadpolovičním počtu vehnala ke dvěma protestním uskupením – Hnutí pěti hvězd a Lize severu, které spolu dohromady tvoří dnešní italskou vládní koalici.

Salvini z podílu na uprchlické krizi obvinil také pašeráky lidí a „pachatele dobra“, kteří jsou podle něj zodpovědní za případy úmrtí ve Středozemním moři. „Cílem je ochránit vnější hranici, tedy nikoli sdílet problém rovným dílem mezi členskými státy, ale vyřešit problém v jeho počátcích,“ řekl Salvini. „Pokud si někdo v Unii myslí, že Itálie by měla nadále sloužit jako přístav a uprchlický tábor, tak to špatně pochopil,“ dodal.

Salviniho nátlak na vrcholné struktury EU přichází krátce poté, co zvládl rozzuřit nejednu evropskou lidskoprávní organizaci svým plánem na sčítání italských romů. „Italské Romy si, bohužel, budeme muset nechat doma,“ dodal tehdy Salvini. V Itálii žije podle odhadů asi 180 tisíc romů, z nichž 43 % má italské občanství.

Luigi Di Maio, který je Salviniho koaličním partnerem v nové italské vládě, vyjádřil veřejně souhlas se Salviniho postojem k neziskovým organizacím, které vytahují migranty z moře. Podle něj by jejich lodě měly mít zamezen přístup do italských přístavů. „Migranty zachraňujeme naším námořnictvem, naší pobřežní stráží, ale neziskovky by měly plout jinam,“ řekl Di Maio.

Jak píše autor článku v deníku The Guardian, tento italský přístup by prý mohl znamenat ztrátu dalších tisíců lidských životů ve vodách Středozemního moře, kudy se migranti snaží dostat do Evropy. Na cestě již prý dnes zažívají otřesné životní podmínky a porušování základních lidských práv.

Na včerejšek připadl Světový den uprchlíků. Matteo Salvini se při té příležitosti setkal se svým rakouským protějškem Herbertem Kicklem a s vícekancléřem Heinzem-Christianem Strachem, jehož Svobodní na celoevropské úrovni spolupracují s SPD Tomia Okamury. „Ovzduší v Evropě se mění a my jsme plni optimismu,“ řekl Salvini po schůzce. „Máme také extrémní důvěru v nadcházející rakouské předsednictví a věříme v dobrý úsudek našich evropských kolegů, protože nechceme být nuceni přejednávat výši italských odvodů do Evropské unie,“ dodal Salvini směrem k nadcházejícímu rakouskému předsednictví evropské osmadvacítce.

Salvini se s dvojicí zástupců rakouské diplomacie sešel v Římě. Setkání signalizovalo trvající snahu o vytvoření nové evropské spolupráce v boji s nelegální migrací. „Jde o historický moment, neboť Evropa nikdy v minulosti neměla příležitost k takové změně, jako má nyní. Myslíme si, že ji můžeme změnit k lepšímu v otázkách migrace, bezpečnosti a boje s terorismem. Nakonec je tu i rozhodnutí chránit vnější hranice,“ řekl Salvini.

Zatímco se Salvini a jeho protějšek Kickl shodli na potřebě zpřísnění ochrany hranic, odmítli rozebírat specifika s odkazem na nadcházející rakouské předsednictví EU a také na další diskuzní panely, včetně blížícího se summitu EU.

Salvini nicméně potvrdil, že bude pokračovat v tlaku na své sousedy ohledně přijímání migrantů. Španělsko doposud přijalo pouze 235 z dohodnuté kvóty 3 265 uprchlíků, jak Salvini připomněl. „Můžou si vzít další čtyři lodě, co připlují,“ dodal sarkasticky na adresu Španělska, které nedávno přijalo loď Aquarius, na které nezisková organizace Lékaři bez hranic převážela přes 600 migrantů z Afriky.

S postojem Itálie a Rakouska souzní i německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer, jinak koaliční partner Angely Merkelové. Kvůli rozdílným pohledům na migrační otázku přerostl dlouho doutnající spor mezi Seehoferem a Merkelovou takřka v otevřenou válku. Seehofer se ostentativně neúčastnil summitu o imigraci, který kancléřka pořádala a na který byl pozván. Zdá se tedy, že pozice německé kancléřky Angely Merkelové v poslední době rychle oslabuje. Zda a jakou měrou k tomu přispějí její včerejší výroky o tom, že pro poválečné vyhnání Němců nebyl ani politický, ani morální důvod, lze zatím pouze spekulovat.

