Historik varuje, že se zásadní věci přehlíží: Obyčejní lidé mají mizerné platy, vykořisťování nejchudších...

TŘI OTÁZKY K DOBRU aneb PÍŠEME O NĚČEM UNIKÁTNÍM? O těch útěcích z nesvobodných táborů při uranových lágrech jste kromě lednové akce v Mostě už přednášel i jinde? Tato přednáška vznikla původně pro konferenci, která se konala v Jáchymovské královské mincovně, když se slavilo 500 let výročí Jáchymova. Ke konferenci vyšla i kniha „Jáchymov – jeviště bouřlivého století“ (na fotografii ji Jan Nedvěd drží v ruce, pozn. red.). To bylo vůbec poprvé poté, co jsem dal informace dohromady. Pak jsem o těchto událostech mluvil v Jáchymově pro veřejnost. Zájem nyní projevili i v knihovně v Ostrově. Zaznělo na besedě v Mostě i něco „navíc“, co si nemůžeme nejen ve zmíněné knize, ale zatím vůbec nikde přečíst? To byl například příběh vězně Hanáka. Toho jsem v Mostě „rozjel“. Do zmíněné publikace jsem přemýšlel o samostatném medailonku o jeho osobě, ale protože nemám ověřené, jestli se mu opravdu podařilo dostat přes hranice k otci na Floridu… Zároveň zjišťuji různé další otazníky. Když mi zůstávají otazníky, tak se zdráhám příběh publikovat. Co v tom příběhu zůstává další záhadou? Ve všech materiálech se o Hanákovi objevuje, že měl otce, který byl vyslancem československé exilové vlády v Turecku. Pak jsem se kouknul na ty vyslance, jak se jmenovali. Hanák tam byl, ale nebyl to Miloš, ale Michal. On ale všude v policejních spisech, ve spisech od státního soudu, uvádí Miloš. Tak nevím, z jakého důvodu. Ty otazníky tam zůstávají asi proto, aby vám historikům zůstala nějaká práce… Asi tak.