Hitler! Orgasmus! Náckové! Brutální dohry „Milionu chvilek“ na Letné

Velký zážitek byla Letná zřejmě pro šéfredaktora MF Dnes Jaroslava Plesla, který své postřehy sdílel v průběhu letenských projevů a všímal si nesrovnalostí. „Takže z demonstrace proti Babišovi je demonstrace i proti Kellnerovi,“ poznamenal. Také heslo „Pryč s predátorským kapitalismem!“ ho vzhledem k tomu, proti čemu se v roce 1989 na Letné protestovalo, pobavilo, stejně tak jako „Babiš out! Greta Thunberg in!“ nebo „Uhlí patří pod zem!“ Plesl také poťouchle konstatoval, že titul nejlepšího projevu na Letné stále drží Miloš Zeman. Postoj demonstrantů parodoval slovy: „Vstupujte do politických stran! A když se nám nebude líbit, kdo vyhrál volby, přijdeme zas.“ Také si kopl do herců za tento výrok: „Prezident, kterého nevolila polovina národa, si musí uvědomit...“ A upozornil na dvojí metr xenofobie ve výroku: „Vrať se na Slovensko!“ Nakonec se Jaroslav Plesl ptá: „A kdy už teda začnou požadovat svobodné volby?“

Okomentoval i fakt, že mnozí rodiče s sebou měli i své ratolesti. „Mezi lidmi, kteří po 15:00 s houstnoucím davem dorazili na demonstraci na pražskou Letnou, byla i paní Helena se dvěma dětmi, která přijela z Drážďan. Její malé děti nesly transparenty ‚Babiš, to je známá firma‘ a ‚Krást se nemá, to už ví každý předškolák‘,“ citoval zprávu. A doplnil: „Všeříkající... Indoktrinujte děti, dokud jsou žhavé... Ach jo, soudruzi rodiče. Tak vidím, že ta tendenční Mateřídouška je pro vás jak dělaná...“

A zhodnotil uměleckou produkci na Letné: „Nedělní besídka a recitační soutěž uměleckých a neziskových ‚elit‘ na Letné pokračuje. Je to smutné, ale musím prozatím hlasovat pro starou školu Svěráka a Uhlíře. Mladí, styďte se! To se nedá poslouchat! Dávám si u toho pivo a pevně doufám, že to soudruzi z ČT zreprízují na Silvestra!“

Jakub Janda z Evropských hodnot také nemohl shromážděni na Letné nechat bez povšimnutí. „TAHLE ZEMĚ JE NAŠE,“ hřímá a dodává, že je rád, že vlajky vytahují i slušní demokraté. „Není nic vlastenečtějšího než jít využít své ústavní právo na svobodu projevu a nahlas říct, jak si přeju, aby moje země směřovala. Jsme hrdý občanský národ a není jediný důvod, aby pod naší vlajkou pochodovali nácíčci a další zoufalci.“

Stejně jako Jaroslav Plesl si i ekonom a novinář Radim Valenčík všiml, že výzva k novým volbám na Letné poněkud chyběla.

Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček, který demonstranty již několikrát popudil označením „Milion chvilek nenávisti“, označil demonstraci za terapeutickou. „Berme za pozitivní počin dnešní manifestace na Letné, že ‚nezávislí‘ mainstreamoví novináři a novinářky prožili něco jako kolektivní orgasmus. Vlastně to pro ně byla jakási psychoterapie v té nekončící hrůze, kdy neustále prohrávají volby,“ prohlásil.

Za jednoho z těchto novinářů lze prohlásit Marka Švehlu z Respektu, který úplně plnou Letnou okomentoval slovy: „objevila se síla, o jejíž existenci jsme nevěděli.“ Švehla na začátek říká, že na rozdíl od listopadu 1989 se nedá očekávat velká politická odezva. „To samozřejmě neznamená, že tak unikátní protest neměl smysl. Je nanejvýš pravděpodobné, že Letenskou pláň – plnou od okraje k okraji a kolorovanou lesem vlajek a vtipných hesel – si vybaví všichni, kteří budou vést příští vrcholná politická jednání včetně sestavování vlád. Účastníci protestů na Letné představují sílu, o níž jsme netušili, že tady existuje. A navíc musí politici počítat tím, že hned tak nezmizí,“ dodává v Respektu novinář.

Bývalý poslanec ČSSD Adam Rykala zhodnotil strategii Milionu chvilek: „Myslím, že pořadatelé dělají chybu, když útočí na více lidí najednou... Měli si vybrat jen jeden cíl. Babiše, Zemana, Benešovou nebo Kellnera. A říct, pokud má Babiš odstoupit, jaká je alternativa. Pokud tedy chtějí získat podporu většiny veřejnosti. Nejprve tedy zacílit útok jen na jednoho, a pak říct, kdo místo něj. Tak to bohužel jen vypadá, že chtějí návrat vlády ODS a TOP 09. A to na svou stranu většinu veřejnosti asi nezískají. Chce to najít pozitivní alternativu. A tu zatím nevidím...“

Člen ODS David Bartas také nehodnotil demonstrace příliš pozitivně: „Dvě stě tisíc lidí vyjádřilo pokojným protestem svůj nesouhlas s působením Andreje Babiše v pozici premiéra České republiky. Mám z toho smíšené pocity. Dobrou zprávou je, že 200 tisícům lidí není situace lhostejná. Vkazujeme Babišovi a Benešové, že pečlivě jejich kroky sledujeme a nenecháme si demontovat právní stát. Špatnou zprávou je celková bezzubost a dezorganizovanost opozice.

Milion chvilek záměrně dopředu nezveřejnilo program. Má to logický důvod. Každé jméno by určitou skupinu lidí odradilo. Osobně jsem se demonstrace účastnil od chvíle, když zrovna hovořil Bohumil Kartous naprosté nesmysly o predátorském kapitalismu. Následoval očistec v podobě ekologa Janka Piňose. Na protibabišovském protestu jsem nepřišel poslouchat nesmysly o umírající planetě. Obecně, kdykoliv se někdo z řečníků pustil mimo téma antibabiš, šlo o naprostou katastrofu.

Potom až do konce následovala exhibice plejády umělců. V ten moment bylo nejvíce cítit pusto a prázdno v myšlenkovém světe české občanské společnosti. Vrchol představuje padesátkrát recyklovaná esej Pitharta o liberální demokracii a právním státě.

Na jevišti se zjevují herci hrající klasické české divadlo. Bezobsažné věty pronášené o to zapáleněji. Nudu rozptyluje jen Svěrák s Uhlířem. Svěrák je rád, že se lidi probudili. No, po 6 letech, co Babiše v politice máme, je asi už i trochu pozdě. Estebák pobírající dotace je celou dobu.

Za pozitivní bych označil, že českých vlajek bylo nejmíň 5x víc než modrých hadrů se žlutými hvězdami. Žádný konsensus krom antibabiše ale nevzejde. Tím pádem bude Babiš pořád vítězit.“

Marketér Martin Jaroš zase Čechy chválil za jejich holubičí povahu: „Přišlo mi to fantastické. Ve spoustě zemí by se převracela auta, rozbíjely výlohy, házely láhve na těžkooděnce, celkově chaos, bitva, zmar. Tak prostě demonstrace proti vládě vypadají. U nás se žertovalo, lidé se předháněli ve vtipnosti transparentů, kreslili motýle, zpívali lidovky. Přesně taková byla i atmosféra na předchozí demonstraci na Václaváku. Tehdy na mě největší dojem neudělaly projevy, i když ty se mi taky líbily, ale lidé na náměstí. Byli milí, smáli se na sebe, dávali se spontánně do řeči, ochotně si pomáhali a radili.

Podle mě je to úžasné vysvědčení pro Českou republiku, že největší demonstrace za 30 let má tak pokojný průběh a atmosféru sousedské pivní zahrádky. Na tohle můžeme být hrdí. Z vlastní zkušenosti vím, že tohle na nás cizinci vůbec nechápou. A myslím, že tyto demonstrace pomáhají tuhle náladu ve společnosti posilovat. I proto mají cenu. Dík organizátorům a všem, co přišli.“

Producent Tomáš Měšťan pod přezdívkou Walter E. Kurtz spočítal, jak počet demonstrantů zapůsobí u voleb. „250 tisíc demonstrantů, to je cca 4–5 % hlasů, při 60% účasti u voleb do Sněmovny…

Ale jako béčkovej hranej dokument, hrající si na rok 1989, to bylo fajn, herci, muzikanti, emoce, dojetí, moudrosti našich pravdo-láska politiků...

Doufám, že jim to vydrží... Těším se na listopad...“

Spisovatel Jan Žáček k tomu řekl doslova: „Tak já nevím. Je mi to trochu líto. Té Letné. Hm, co bude dál? Dozvěděli jsme se, že další setkávání se. Další demonstrace. Když to přeženu – snaha o spojení duší a srdcí. Je to hezké. Je to milé, citové, ale... zla nás to nezbaví. Nelze vyvolávat dojetí v lidech, kteří nemají cit a kteří jsou prostě zlí. Nejde to! A co jiného bude Milion chvilek dělat? Apelovat na slušnost u neslušných lidí? Buď budou dělat něco, co neprozradili, nebo neudělají nic, co by v téhle společnosti pomohlo zbavit se vlády arogance.“

A bývalá poslankyně ODS Kateřina Dostálová se trefuje do toho, kdo o demonstraci mluvil v České televizi: „Vzkaz. ČT, POLIBTE MI. Já nepotřebuji translate od komunistky Dvořákové, co má už u Vás vysezenou sesli (prdel). Komárek? No, to snad není pravda. Burešův poslanec brečí, že nemůže být na demonstraci proti Burešovi. Takové psycho jsem už dlouho neviděla. Ale můj dojem? Dělám si úsudek sama. Svítilo těžké slunce. Zdar Kluse. Krajčo byl asi u Toiky. Zas mám handicap. Já Vás všechny znám. Never ending story.“

Právník Petr Kolman k tomu říká: „Nemůžu se ubránit dojmu, že ti demonstranti se stali, ač neradi, užitečnými idioty, kteří vlastně nahrávají Babišovi. Logicky, žádné nové voliče to nepřinese a z Babiše to udělá jenom mučedníka. Kdo ví, jestli Marek Prchal nespolupořádá ty demonstrace a neshání ty umělce, hlavně Kluse...“

