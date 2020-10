Hlad, složenky a strach. Vztek na Babiše poroste. A také násilí

reklama

Lockdown, který dnes v noci předpověděl zakladatel serveru Manipulátoři.cz, Petr Nutil. Ale hned dodal, že lockdown není způsob, jak se viru zbavit. „Je to jen odsouvání a oddalování kolapsu našeho zdravotnictví. Opatření, které nás bude stát neskutečné miliardy, které drasticky zasáhne naši ekonomiku, zaškrtí spoustu oborů a které připraví spoustu lidí o práci. Ale není to recept na konečné vítězství,“ konstatoval s tím, že to bude jen vakcína. Anketa Podporujete omezení volného pohybu a uzavření obchodů? Ano 57% Ne 43% hlasovalo: 497 lidí

Je docela možné, že tato vakcína bude až v polovině roku 2021, píše Nutil. „Do té doby se můžeme potkat s jedním dvěma dalšími lockdowny. Když budeme mít kliku,“ odhaduje chmurně a usuzuje, že čím vícekrát se po lidech bude žádat, aby přerušili svůj život a přizpůsobili se drakonickým opatřením, tím méně je lidé budou brát vážně.

„Spousta lidí, a vidím to kolem sebe dnes a denně, už toho má plné zuby. Upřímně. Vůbec se tomu nedivím. Zasahuje jim to do života. Ne jen tak, že by je to jen otravovalo, ale ohrožuje to samotnou jejich existenci. Spousta z nich vůbec neví, jestli a jak se dokážou postarat o svoje rodiny, děti. Protože děti, hypotéky a složenky mají hlad pořád, virus, nevirus,“ má pochopení novinář. Prodlužovaná nejistota je totiž podle něho pro tyto lidi mnohem horší než abstraktní virus. „Lidsky se dokážu úplně vcítit do těch, kteří tváří v tvář tomu všemu zmatku, chaosu a nejistotě prostě tuhle hrozbu popřou, odmítnou jí uvěřit,“ říká.

A co to udělá se společností? Podle Nutila se malá ochutnávka odehrála na Staroměstském náměstí. „V tom, že spousta lidí prostě jakákoli opatření prostě ignoruje, vytěsňuje. Nespokojenost roste. Probublává. A sílí,“ varuje zakladatel Manipulátorů.

Ani radost, že si tuto nespokojenost odnese Babiš, podle něj není namístě. „Tohle není o něm. Není to o jeho neschopné vládě. I když nakrásně zmizí, tahle nervózní, nedůvěřivá a agresivní energie totiž z lidí jen tak nezmizí, nevyprchá jen proto, že tu prostě jednoho dne Bureš nebude. Máme vlastně docela kliku, že tu není nějaký schopný rétor z radikálního tábora, který by tuhle nespokojenost dokázal přetavit ve skutečnou moc,“ varuje opět Nutil.

Současný stav považuje za znak postmoderny, tedy směru, ve kterém je zpochybnitelné vše. „Tak dlouho jsme se smáli pitomcům, kteří věří na placatou zemi a vraždící mikrovlnky, až nás doběhla naše vlastní iracionalita ve věcech násobně komplikovanějších, které při sebelepší snaze nejsme schopní rozklíčovat,“ míní novinář a dodává, že celý problém tkví v důvěře.

Konkrétně v důvěře ve stát a jeho složky, které mají garantovat základní služby, ale negarantují. „Vím, že lidé, kteří nám vládnou, lžou jen proto, aby neztratili na popularitě, že toho zneužívají ke svým osobním zájmům. A bohužel taky vím, že jsme je tam dostali my sami svou ochotou jim naslouchat a svěřit jim výkon moci nad námi samými – a naopak – naší neochotou podílet se na správě věcí veřejných, naší neochotou k převzetí spoluzodpovědnosti za stav naší země,“ rozděluje Nutil vinu rovnou měrou.

Současné garnituře podle něho nedochází, že už jde o víc než o ně samé. „Jde o nás všechny, o mentální prostor, který jsme si zvykli nazývat ‚naše země‘. Nejde o ně samotné, ale o škody, které se budou napravovat ještě spoustu let poté, co zmizí z titulků novin,“ říká a dodává, že zoufale chybí někdo, kdo by nabídl nadhled, špetku rozumu a světlo na konci tunelu. „Trochu naděje v to, že tyhle s****y jsou jen dočasné a že bude líp, stačí, když zatneme zuby a vydržíme to, že to všechno má nakonec nějaký smysl…,“ přidal příklad.

Trochu světla na konci tunelu. „Nějak se s tím popereme. Co taky jinýho máme dělat. Ale měli bychom chtít trochu víc než jen věčné prodavače teplé vody. Přál bych si, abychom si přáli stát, kterému můžeme věřit. Který pracuje pro nás, a ne proti nám. Lídry, kterým nejde jen o nějakou další dotaci, ale kteří skutečně věří v to, že slouží své vlasti – nám všem. A že to všechno má nějaký smysl,“ rozloučil se novinář a zakladatel webu Manipulátoři.cz Petr Nutil.

