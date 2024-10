Hladík: ODS lidovce potřebuje

Petr Hladík (KDU-ČSL), který se na pátečním sjezdu znovu uchází o post prvního místopředsedy, věří, že zvolení nového vedení dopadne dobře a pro voliče to bude jasný signál změny KDU-ČSL, aby jí dali v příštích volbách hlas. Odmítá však, že by lidovci byli dvouprocentní stranou. „Určitě nemáme dvě procenta, protože pokud přepočítám mandáty z krajských voleb, tak je to nějakých 7,2 procenta. Potřebujeme velký impulz v týmu jako celku. Volání po nových tvářích určitě je…,“ uvedl Hladík v CNN Prima NEWS.

Následně uvedl, jak vnímá roli prvního místopředsedy. „Zkusím zůstat u své role. První místopředseda má být ten, který drží předsedu, rve se za něj, podporuje ho, velmi často řeší problémy dovnitř strany, motivuje lidi, nastavuje procesy, tvoří týmy tak, aby politická práce a komunikace uvnitř strany fungovaly. Tohle je úkol prvního místopředsedy, a to chci dělat,“ řekl s tím, že pro svou kandidaturu na prvního místopředsedu cítí ze strany podporu.

Souhlasí s hlasy většiny politologů i svých voličů nebo straníků, že se lidovci stali hlásnou troubou vlády v negativních věcech a neměli to dělat. „Je to tak. Nejsme tou stranou, která má za nejdůležitější konsolidaci veřejných financí. Tou stranou je ODS nebo TOP 09. To, co často komentoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, měl komunikovat ministr financí. Ministr práce je tu od toho, aby se rval za lidi, za seniory,“ pokračoval Hladík.

Za chybu lidovců ve vládě označil také zrušení školkovného. „Udělali jsme chyby, neměli jsme dopustit zrušení školkovného. Pokud stát nedokáže zajistit infrastrukturu, což evidentně v Praze, v Brně a kolem těchto měst prostě nedokázal, a nahrazují to soukromá zařízení, která stojí hodně peněz, tak to rodinám máme dát zpátky,“ uvedl, že školkovné by se mělo vrátit.

Jít do příštích voleb v rámci koalice SPOLU označil za nejpragmatičtější, ale vývoj může být jakýkoli. Pravděpodobnost, že by šli do voleb sami, je podle jeho slov velmi malá. „Pokud chce mít ODS dál premiéra, tak potřebuje lidovce,“ míní Hladík s tím, že nejde o výhrůžku. „Myslím, že synergie v rámci SPOLU funguje. Máme tady jednu silnou značku, a to je hnutí ANO. Je tady jediná možná silná alternativa, kterou proti tomu můžeme postavit, a tou je koalice SPOLU. Je to jediná platforma, která má šanci ANO porazit. Žádná jiná alternativa tady není a nebude. A je úplně jedno, co bude vymýšlet Miroslav Kalousek,“ poukázal Hladík, který Babiše označil za „chaotika, který šaškuje a panikaří“.

„Musíme lidem více ukázat, že zvládáme krize. Jestli skutečně něco umíme, tak právě zvládat krize. Zvládli jsme covid, válku na Ukrajině, migrační krizi, ekonomickou i energetickou krizi a nedávno i povodně. Umíme ty věci prakticky řešit bez řevu a naparování se,“ prohlásil ministr Hladík.

