Hlásit. Nekupovat. Nakažené maso z Ukrajiny na fotkách

Značné pobouření budí již několikátý výskyt salmonely v kuřecím mase dovezeném do Česka firmou WE Trade s.r.o., sídlící ve slovenské Bratislavě. Kontaminované maso původem z Ukrajiny, které je balené na Slovensku, se aktuálně prodávalo v obchodním řetězci Makro a stejná společnost již před několika týdny dodala nakažené maso také do řetězců Tesco, JIP či Penny Market. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ukázala na fotkách, jak to kuřecí maso, které není radno kupovat, vypadá. Spotřebitel jeho výskyt může i hlásit.

Maso bylo zabalené v obalu, na němž je WE Trade s.r.o. uveden jakož výrobce, bylo původem z Ukrajiny a závadná šarže 23342202 byla do 31. srpna, v tržní síti se tak jich nenachází. Pokud jste si však toto maso koupili a dali do mrazničky, SZPI varuje, že by se nemělo konzumovat, jelikož případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv.



Druhý nález byl uskutečněn v českobudějovickém Makru v Hrdějovicích, kde kontroloři objevili salmonelu v hluboce zmrazeném kuřeti bez drobů značky Qualiko, které pocházelo z ukrajinské Vinnycké oblasti. Zmrazené kuře mělo minimální trvanlivost do 20. prosince 2024 a inspektoři proto nařídili neprodlené stažení předmětné šarže z tržní sítě, někteří lidé si jej však již mohli koupit.

WE Trade s.r.o. o značce Qualiko na svých webových stránkách píše, že „díky přísné kontrole kvality, která splňuje vysoké evropské standardy zavedené v závodech MHP, a díky přírodním surovinám, které používá, je značka Qualiko vynikající volbou kuřecího masa pro každou rodinu“.



Potravinářská inspekce informovala, že zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Ani zdaleka však nejde o první případ. K dovozu salmonelou nakaženého ukrajinského masa, baleného na Slovensku, došlo v uplynulých týdnech několikrát. Inspektoři salmonelu objevili v srpnu v kuřecích řízcích v Tescu, které byly rovněž balené společností WE Trade s.r.o. a následně byly v Česku prodávané pod privátní značkou Tesco.



V polovině září dovezla WE Trade s.r.o. nakažené ukrajinské maso, opět balené na Slovensku, do českých provozoven Penny Marketu a v půlce července do Česka putovaly také dvě šarže ukrajinských kuřat značky Qualiko, v nichž tenkrát inspektoři objevili salmonelu v prodejnách JIP.

Agrární komora ČR upozornila, že případy nakaženého masa se množí. A v Makru se objevilo závadné kuřecí maso také před 14 dny. Tehdy šlo o kuřecí z Brazílie. Agrárníci také upozorňují, že to ukrajinské bylo „záměrně přebaleno na Slovensku, aby získalo ‚evropský‘ původ“.

Už několikátý případ dovozu salmonelou nakaženého masa vzbudil ohlasy i na sociálních sítích. Předseda opozičního SPD Tomio Okamura v té souvislosti poznamenal, že jeho hnutí SPD „podporuje zákaz dovozu nekvalitních a zdraví škodlivých potravin z Ukrajiny“.

